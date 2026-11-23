Lunedì uno sciopero israeliano ha ucciso un dipendente dell’UNRWA a Jabaliyah e ha ferito altri tre membri della sua squadra, secondo l’Agenzia. Tutti lavoravano vicino a un pozzo d’acqua. L’esercito israeliano dice che stanno controllando il rapporto. Due morti sono stati segnalati in uno sciopero separato a ovest di Gaza City.

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Un dipendente dell’UNRWA è stato ucciso e altri tre membri della squadra sono stati feriti lunedì 23 novembre, in uno sciopero israeliano a Jabaliya, striscia di Gaza settentrionale, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite. Lavoravano vicino a un pozzo d’acqua nel campo profughi.

Un team impiegato nel servizio idrico

Un portavoce dell’agenzia ha indicato che i primi elementi hanno posto il punto di impatto in una strada adiacente al pozzo, dove i dipendenti hanno eseguito il loro lavoro abituale. L’Agenzia non ha affermato che il pozzo o i suoi dipendenti erano stati presi di mira. Gli assistenti hanno identificato il dipendente ucciso come Adel al-Helo.

L’esercito israeliano ha detto che stava controllando le informazioni su questo incidente. In questa fase, né la condizione del pozzo né l’operazione continua dopo lo sciopero sono stabilite.

Due morti segnalati in un altro sciopero

L’Ospedale Al-Shifa ha riferito la morte di altre due persone lunedì, in uno sciopero separato su un veicolo ad ovest di Gaza City. Questa valutazione non deve essere confusa con quella del team UNRWA di Jabaliya, né dovrebbe essere interpretata come un conteggio completo delle vittime del giorno nell’ennclave.

Il cessate il fuoco che è entrato in vigore nell’ottobre 2025 ha ridotto la scala dei combattimenti senza fermare gli scioperi. UNRWA continua a fornire servizi idrici nella Striscia di Gaza, compreso l’uso di pozzi e sistemi di desalinizzazione, secondo le sue ultime dichiarazioni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

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