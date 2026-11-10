Emissioni globali di CO2: lieve calo fossile

Il Global Carbon Budget rilasciato il 10 novembre prevede una diminuzione dello 0,4% delle emissioni di CO2 fossili nel 2026. Questa stima rimane incerta e riflette in particolare lo shock petrolifero causato dal conflitto iraniano, così come lo sviluppo di veicoli solari, eolici ed elettrici. Il bilancio totale, che comprende i cambiamenti dell’uso del suolo, raggiungerebbe però 43,3 miliardi di tonnellate. I ricercatori sottolineano che il progresso nella transizione energetica non garantisce ancora una riduzione sostenibile delle emissioni globali.

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Le emissioni globali di CO2 di combustibili fossili potrebbero diminuire dello 0,4% nel 2026, secondo il Global Carbon Budget rilasciato martedì 10 novembre. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e lo shock petrolifero causato dalla guerra in Iran spiegano questa proiezione. Ma le emissioni umane totali, compresi i cambiamenti di utilizzo del suolo, aumenterebbero ulteriormente.

Il bilancio annuale del Global Carbon Project stima le emissioni fossili a 38,2 miliardi di tonnellate di CO2 quest’anno. Questa categoria comprende anche processi industriali come la produzione di cemento. Hanno raggiunto 38,4 miliardi di tonnellate nel 2025. Quest’ultima stima incorpora revisioni ai dati disponibili. Gli scienziati confermano così un aumento dell’1,2% lo scorso anno.

La diminuzione prevista per il 2026 rimane modesta e incerta. La gamma pubblicata varia da un calo dell’1,5% a un aumento dello 0,6%. Esso comprende quindi una quasi-stabilità o anche una leggera progressione. La figura centrale non è né un risultato annuale definitivo né una prova di un cambiamento duraturo in corso.

Emissioni globali di CO2: il peso del petrolio

Oil spiega la maggior parte del declino previsto. Le emissioni dal suo uso diminuirebbero dell’1,9% nel 2026. I prezzi del gas naturale diminuirebbero dello 0,3%. Al contrario, le emissioni di carbone aumenterebbero dello 0,6%, assorbendo alcune di queste riduzioni.

I ricercatori collegano gran parte del movimento petrolifero alle perturbazioni causate dal conflitto iraniano. I vincoli di approvvigionamento e i prezzi più elevati hanno limitato determinati usi. Le difficoltà di passaggio attraverso lo Stretto di Ormuz sono tra i fattori esaminati.

Questa spiegazione copre l’intero anno e utilizza l’energia. Non descrive i cambiamenti quotidiani dei prezzi del petrolio greggio. Né permette che ogni declino nazionale sia attribuito al solo conflitto.

Uno studio complementare di Corinne Le Quéré, Università di East Anglia, distingue gli effetti duraturi della transizione energetica dagli shock temporanei. Gli autori stimano che l’aumento delle emissioni evitate dai veicoli elettrici rappresenta circa un quinto del calo del petrolio previsto quest’anno. I prezzi e i vincoli di approvvigionamento sono più importanti in questo sviluppo immediato.

Le emissioni provenienti dall’aviazione internazionale e dalle spedizioni internazionali cadrebbero dell’1%. Per l’aviazione, il rallentamento dell’attività in Medio Oriente gioca un ruolo. Queste sono ancora proiezioni, non bilanci.

Energia solare e vento rallenta la domanda

Tuttavia, la transizione energetica ha un effetto misurabile. I veicoli solari, eolici ed elettrici avrebbero compensato circa due terzi delle emissioni aggiuntive dalla crescita della domanda nel 2026.

I ricercatori calcolano le emissioni « evitate » confrontando la situazione osservata con uno scenario senza queste tecnologie. In questo scenario, le apparecchiature fossili forniranno gli stessi servizi. Questo calcolo non corrisponde quindi a CO2 rimosso dall’atmosfera.

L’energia solare ed eolica eviterebbe 4,6 miliardi di tonnellate di CO2 nel 2026, rispetto ai 4,1 miliardi del 2025. La Cina ha rappresentato circa la metà del totale mondiale evitato da queste due fonti di energia elettrica lo scorso anno.

Il rinnovo della flotta limita ancora l’effetto dei veicoli elettrici. I ricercatori stimano il loro contributo a 0,24 miliardi di tonnellate di CO2 evitate nel 2026. L’elettricità rinnovabile rimane di gran lunga la leva principale tra le tecnologie studiate.

Tuttavia, la loro crescita attuale non è sufficiente per garantire un continuo calo delle emissioni globali. Negli scenari esaminati fino al 2028, queste tecnologie avrebbero compensato circa il 64% al 79% della crescita delle emissioni da altri fattori. Un’ulteriore accelerazione è ancora necessaria, secondo gli autori.

Un declino proiettato in Cina, un aumento in India

Le traiettorie nazionali rimangono miste. Il bilancio prevede un calo dello 0,9% delle emissioni fossili in Cina. Questo paese rappresentava il 32 per cento del mondo totale nel 2025. La proiezione cinese rimane circondata da un’incertezza significativa, che va dal -2,6 al +0,8%.

Gli Stati Uniti dovrebbero diminuire dell’1,3%, l’Unione europea dell’1,5% e il Giappone dell’1%. In India, le emissioni aumenterebbero del 4,4 per cento, in particolare a causa del carbone. Questi dati centrali non devono essere letti come risultati finali.

La relazione nota anche uno sviluppo a lungo termine. Quaranta paesi hanno ridotto significativamente le loro emissioni fossili aumentando il loro prodotto interno lordo tra il 2016 e il 2025. Erano ventidue nel decennio precedente. Questo progresso nazionale non ha ancora portato ad un declino globale sostenibile.

Con la terra, il totale sarebbe in aumento

Il declino fossile proiettato non riassume l’equilibrio globale del carbonio. Nel 2026 le variazioni dell’uso del suolo porterebbero ulteriori 5,1 miliardi di tonnellate di CO2. Questa categoria comprende le emissioni dalla deforestazione e alcuni effetti della gestione del territorio, meno deroghe corrispondenti.

I ricercatori riferiscono un aumento delle emissioni da incendi di torba e degrado forestale nel sud-est asiatico. Le condizioni più gravi associate allo sviluppo di El Niño contribuiscono a questo sviluppo.

Con l’aggiunta di componenti fossili e terrestri, le emissioni umane avrebbero raggiunto 43,3 miliardi di tonnellate di CO2 quest’anno. Sono stati stimati a 42,8 miliardi di dollari nel 2025. Tuttavia, l’alta incertezza sulla componente terrestre richiede cautela nell’interpretazione di questa differenza.

Il rapporto tratta di CO2, non tutti i gas serra aggiunti in CO2 equivalente. Esso distingue anche le emissioni annuali dalla concentrazione atmosferica. Quest’ultimo continuerà ad aumentare a 427,7 parti per milione nel 2026, circa il 54% in più rispetto al livello preindustriale.

Un bilancio ancora provvisorio

Coordinato da Pierre Friedlingstein della Exeter University, il Global Carbon Budget 2026 è pubblicato come pre-pubblicazione scientifica. La sua peer review è ancora in corso. Le proiezioni utilizzano dati energetici mensili disponibili e stime per la fine dell’anno.

Gli autori stimano il bilancio restante dal gennaio 2027 a 150 miliardi di tonnellate di CO2 per mantenere una in due possibilità di limitare il riscaldamento a 1,5°C. Ciò rappresenta meno di quattro anni di emissioni al tasso stimato per il 2026. Questa equivalenza, che è soggetta ad alta incertezza, non costituisce una data precisa di varcare la soglia. I dati di fine anno e le successive revisioni miglioreranno ulteriormente il bilancio.

Fotografia di copertina: Zuk Central, Libano, 30 maggio 2009. Immagine archivio illustrazione, senza alcuna indicazione dei suoi programmi attuali. © Malvagio,CC BY 3.0. Tutta la foto conservata, vestito editoriale Libnanews.

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