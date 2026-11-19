IEA esplora diverse risposte allo shock Ormuz nel suo World Energy Outlook 2026. Diversificare strade e fornitori non è sufficiente per eliminare la dipendenza regionale. Per gli importatori, la riduzione del rischio comporta anche il consumo, le reti elettriche e il finanziamento degli investimenti necessari.

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Il World Energy Outlook 2026, rilasciato dall’International Energy Agency il 19 novembre, solleva una domanda che va oltre l’immediato rimbalzo di approvvigionamento: come può l’esposizione a Ormuz Strait essere ridotta in modo sostenibile? La sua risposta combina la diversificazione delle forniture e il minor consumo di combustibili importati. Non promette alcuna perdita di rischio o indipendenza dal Medio Oriente.

Scenari, non una previsione di riapertura

La distinzione è essenziale. I due scenari basati su politiche esistenti o ufficialmente proposte comportano un graduale rilassamento dei vincoli sulle esportazioni del Golfo e il transito senza ostacoli attraverso lo Stretto entro la fine del 2027. Questa ipotesi di modellazione non è un calendario diplomatico annunciato, figuriamoci una garanzia.

L’AIEA esamina anche ulteriori risposte che i governi stanno valutando senza necessariamente formalizzare, così come un caso di dipendenza molto bassa da Ormuz. Questi esercizi combinano nuove opportunità di spedizione, forniture al di fuori del Golfo e la domanda ridotta da importatori. Nessuno è una previsione precisa.

Cambiare la strada non cambia tutto

Il risultato più importante, quindi, non è la prospettiva di flussi semplicemente in movimento. Anche nel suo caso estremo di bassa dipendenza da Ormuz, l’agenzia mantiene la sua posizione in Medio Oriente come la principale regione di esportazione di petrolio. Ridurre l’esposizione al passaggio marino non significa rimuovere l’esposizione all’instabilità regionale.

Il gas naturale liquefatto ha un’altra limitazione: IEA non mantiene una soluzione di circonvenzione fattibile per le esportazioni del Golfo. La sicurezza degli importatori dipende più dalla diversificazione dei fornitori e dagli usi ai quali possono sostituire un’altra energia. Il petrolio e il gas non hanno quindi la stessa flessibilità.

Il disegno di legge è anche giocato in reti

Per i paesi importatori, l’istruzione economica è doppia. Il consumo più basso di petrolio e gas può limitare l’esposizione agli urti esterni. Ma l’elettrificazione muove alcune delle esigenze di reti, stoccaggio e gestione dei punti di domanda. L’aggiunta di capacità produttiva senza consentire il trasporto dell’elettricità e disponibile al momento giusto non è sufficiente.

L’analisi della sicurezza energetica dell’AIEA evidenzia anche l’importanza del finanziamento iniziale. Le economie in grado di investire possono ridurre le spese di importazione, mentre un elevato costo di capitale ostacola questa trasformazione. Questa non è una promessa di una riduzione immediata delle fatture: oggi dobbiamo finanziare attrezzature i cui profitti si diffondono nel tempo.

Infine, la sicurezza e la decarbonizzazione non si fondono automaticamente. L’uso prolungato del carbone può anche essere una risposta alla ricerca di risorse nazionali. Il rapporto descrive così diverse opzioni possibili dopo lo shock, non una transizione già acquisita.

Illustrazione: tanker in mare, foto dei fonds Libnanews. Data di tiro e posizione non stabilita; Questa immagine non documenta un passaggio corrente nello Stretto di Ormuz. © Libnanews.

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