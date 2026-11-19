I funzionari libanesi sono chiamati a colpire. Washington sanziona sei obiettivi legati a Hezbollah secondo il Tesoro. Riyadh annuncia danni materiali. Shenzhen sta aspettando la riunione trilaterale. Varsavia distingue la prevenzione dal presunto scenario. Antropico fissa il suo prezzo. A Jaramana, due agenti sono stati uccisi mercoledì, secondo le autorità siriane.

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Giovedì 19 novembre 2026, 8 a Beirut.I funzionari libanesi sono chiamati a colpire, in base alle rivendicazioni salariali e ai costi di trasporto. Washington punisce sei persone e organizzazioni per il loro presunto sostegno di Hezbollah. Nella regione, la coalizione guidata da Riyadh ha annunciato danni dopo una minaccia missilistica. La mattina è segnata anche dal vertice di Shenzhen e dai preparativi per l’introduzione alla Borsa Antropica.

Amministrazioni: una chiamata per colpire, non un record di chiusure

L’Associazione dei dipendenti dell’amministrazione pubblica ha annunciato un movimento per giovedì 19 novembre, seguito da un invito alla chiusura dell’amministrazione pubblica venerdì 20 novembre. Il suo presidente, Raëd Hamade, aveva dettagliato questo calendario il 16 novembre. In un comunicato stampa trasmesso il mercoledì, l’associazione ha confermato la richiesta di uno sciopero generale il venerdì.

I crediti riguardano la rivalorizzazione dello stipendio, una nuova griglia e costi di viaggio. L’associazione chiede anche l’inclusione di integratori e benefici nel salario di base. Essa ritiene che la remunerazione non riguardi più le esigenze fondamentali di fronte all’aumento dei costi di vita.

Questi annunci non costituiscono una revisione delle finestre realmente chiuse questa mattina. Non esiste un’indagine nazionale verificata per misurare la partecipazione. Prima di un viaggio amministrativo, è preferibile verificare con il servizio in questione. Questo movimento è distinto da quello annunciato nelle banche.

Hezbollah: sei nuovi obiettivi delle sanzioni statunitensi

Il 18 novembre il Tesoro degli Stati Uniti sanciva tre cittadini libanesi e tre organizzazioni. Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen, Ibrahim Khechen, l’Associazione Wa Tawanu e la Gold Global Company e Sankari Gold.

Washington accusa l’associazione di fornire copertura alle attività di Hezbollah e alle due società di partecipare a una rete finanziaria legata al commercio dell’oro. Queste accuse basano le designazioni amministrative: non costituiscono un giudizio penale.

Le misure includono il blocco dei beni situati negli Stati Uniti o controllati dagli Stati Uniti. Non significa confisca globale di tutte le proprietà. Nessun importo totale di beni effettivamente bloccati è pubblicato nel comunicato stampa.

Riyadh: danni materiali ancora sotto censimento

La coalizione guidata dall’Arabia Saudita annuncia danni materiali a Riyadh dopo una minaccia missilistica per l’Houthis di giovedì 19 novembre. Il suo portavoce, Turki al-Maliki, riportò detriti e danni ancora sotto censimento.

Il comunicato stampa rilasciato dall’agenzia ufficiale SPA non fornisce un rapporto o un sito umano preciso. L’assenza di record rende impossibile concludere che non ci sono vittime. La fine dell’avviso segnalato dalla stampa saudita riguarda la clearance della sicurezza, non il completamento della valutazione dei danni.

Shenzhen: un incontro a tre vie previsto

Il vertice APEC riunisce i leader Asia-Pacifico a Shenzhen il 18 e 19 novembre. Un incontro tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin è stato annunciato per questo giovedì, ai margini del lavoro.

I saluti e le immagini dei leader riuniti non sono il risultato di questo incontro. Nella preparazione di questa edizione, non è stabilito alcun accordo dalle discussioni trilaterali nelle fonti verificate. Il commercio e la sicurezza internazionale sono tra i temi affrontati, senza pregiudicare gli impegni da annunciare.

Kaliningrad: distinguere la prevenzione e false accuse di bandiera

Le autorità polacche confermano di aver preso misure preventive contro una provocazione russa preparata nei pressi di Kaliningrad. I dettagli di un progetto per accusare l’Ucraina di un attacco omicida, tuttavia, derivano da un’indagine del quotidiano Rzeczpospolita, pubblicata il 18 novembre, sulla base di fonti anonime.

La Cancelleria di Donald Tusk ha annunciato il 3 novembre che la protezione dei confini sarebbe stata rafforzata dopo un avviso. La conferma ministeriale del 18 novembre non rende pubblici gli elementi per dimostrare ogni dettaglio dello scenario. Non c’è riferimento ad un attacco effettuato o ad un record di vittime.

Antropico: $83 per azione prima del primo trading

Il 18 novembre, Anthropic ha fissato il prezzo della sua introduzione alla borsa azionaria a $83 per azione. L’offerta estesa a 980 milioni di titoli rappresenta 81,34 miliardi di dollari lordi: circa 79,38 miliardi torna alla società prima delle tasse, e 1,96 miliardi per trasferire gli azionisti.

Lo scambio di Nasdaq è previsto per iniziare il 19 novembre sotto il simbolo ANT. Gli 83 dollari sono il prezzo del posizionamento iniziale, non un corso di apertura già osservato. Né l’importo dell’offerta rappresenta la valutazione totale dell’azienda. L’operazione è prevista per chiudere il 20 novembre, a condizione di condizioni.

Jaramana: Due agenti hanno ucciso mercoledì, secondo SANA

Due membri delle forze di sicurezza interne siriane sono stati uccisi e altri quattro feriti il 18 novembre a Jaramana, vicino a Damasco, secondo l’agenzia ufficiale SANA. Una fonte di sicurezza citata dall’agenzia sostiene che un uomo ha sparato a una pattuglia che è venuto a chiamare su richiesta dell’accusa e poi ai rinforzi. Il tiratore è stato anche ucciso, secondo questa fonte. L’incidente risale a mercoledì, non a giovedì.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, fotografia d’archivio, data di ripresa non stabilita. Illustrazione istituzionale senza rappresentazione di uno sciopero in corso. © François el Bacha / Libnanews.

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