Il Ministero della Gioventù e dello Sport annuncia una celebrazione dell’Indipendenza sabato 21 novembre, dalle 4 alle 17.30, Piazza dei Martiri a Beirut. Gli scout e le guide parteciperanno a questo evento organizzato con lo slogan « Una bandiera, una patria », con i due partner federazioni.

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Il Ministero della Gioventù e dello Sport annuncia una celebrazione dell’Indipendenza sabato 21 novembre 2026, dalle ore 4 alle ore 17.30, Piazza dei Martiri a Beirut. L’incontro sarà frequentato da scout e guide per ragazze alla vigilia della Giornata Nazionale il 22 novembre.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Federazione scout libanese e la Federazione scout libanese. La dichiarazione trasmessa il 19 novembre da Jalalal Beainou annuncia la partecipazione di varie associazioni scout libanesi.

« Una bandiera, una patria »

Gli organizzatori hanno scelto lo slogan « Una bandiera, una patria: da tutto il Libano al cuore di Beirut ». La visuale che accompagna l’annuncio riproduce questa formula in arabo, con la bandiera libanese e gli emblemi del ministero e delle due federazioni partner.

Il comunicato stampa imposta la gamma di tempo e luogo della celebrazione, senza dettagliare le animazioni. Inoltre non specifica come registrarsi.

L’appuntamento conveniente

Data: sabato 21 novembre 2026.

sabato 21 novembre 2026. Ore: dalle 4 alle 17.30 a Beirut.

dalle 4 alle 17.30 a Beirut. Luogo: piazza dei Martiri, Beirut.

piazza dei Martiri, Beirut. Organizzazione: ministero della Gioventù e dello Sport, con le federazioni di scouting e guide.

ministero della Gioventù e dello Sport, con le federazioni di scouting e guide. Partecipazione annunciata:varie associazioni scout libanesi.

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