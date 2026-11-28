Nel gennaio 2002, le rivelazioni sul Boeing per Jiang Zemin minacciarono di oscurare un summit con George W. Bush. Ascolto rimane presunto, Pechino non conferma le storie e l’incontro è tenuto. Torna su un caso in cui gli archivi diplomatici illuminino i silenzi che circondano gli aerei presidenziali cinesi.

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Nel gennaio 2002, un mese da un summit cinese-americano, ci sono stati rapporti di possibile ascolto in un Boeing 767 in Texas per il presidente cinese Jiang Zemin. Pechino non conferma la scoperta. Il 21 febbraio Jiang ricevette George W. Bush come previsto.

Un Boeing 767 per Jiang Zemin

All’inizio, c’è una transazione aeronautica. Debbie Heathers, portavoce della Boeing citato da un’agenzia di stampa nel gennaio 2002, descrive un 767-300ER consegnato a Delta nel giugno 2000, poi venduto a China United Airlines. Una compagnia del Texas avrebbe poi creato Jiang Zemin. Il produttore e la società responsabile della trasformazione della cabina non sono quindi coinvolti nella stessa fase del viaggio.

Gennaio 2002: il sospetto esce dagli aerei

Il caso è scoppiato nella stampa britannica e americana intorno al 19 gennaio. Le narrazioni indicano la presunta scoperta nell’autunno 2001. Essi non concordano sufficientemente per fissare una data specifica per il monitoraggio. In questa fase, non vi è alcun rapporto di ispezione pubblica indipendente per ricostruire la scena.

Le versioni si muovono velocemente. Un rapporto radiofonico australiano il 21 gennaio mostra 27 dispositivi di ascolto; altri conti parlano di più di venti. Non sono disponibili documenti ufficiali pubblicati nelle fonti consultate. La ripetizione di queste figure non li trasforma in inventari certificati. La copertura mediatica è in gran parte basata sullo stesso nucleo di accuse, relè da interlocutori anonimi.

La distinzione vale anche per il presunto autore dell’operazione. I sospetti sono diretti ai servizi americani nelle informazioni del tempo. Tuttavia, nessun documento ufficiale consultato stabilisce una responsabilità della CIA. Un rifiuto di commento non è un riconoscimento. La storia può seguire una carica di spionaggio; Non può inventare una firma.

In Texas, le aziende coinvolte rispondono su un altro terreno: il loro lavoro e la loro reputazione. Gore Design e Dee Howard Aircraft Maintenance riferiscono di non aver ricevuto alcuna denuncia sull’aereo, secondo il loro comunicato stampa. Jerry Gore, presidente di Gore Design, declina ogni responsabilità. Questa posizione deve essere ascoltata per quello che è: la risposta di un designer messo in discussione dalle narrazioni, non una competenza pubblica che stabilisce ciò che era a bordo.

Il 22 gennaio Pechino sceglie le sue parole

Tre giorni dopo le prime rivelazioni, il Ministero degli Affari Esteri cinese prende pubblicamente posizione. Il suo portavoce, Sun Yuxi, ha detto di aver sentito parlare del caso, senza confermare le informazioni. Non fornisce alcuna conseguenza su altre questioni relative alla relazione Sino-Americana. La dichiarazione è stata riportata il 22 gennaio da un’agenzia di stampa internazionale.

Sun Yuxi non ha competenze o elementi materiali. Pechino non segue pubblicamente i sospetti prima del vertice.

Febbraio: il vertice si svolge

Il 21 febbraio 2002, Jiang Zemin ricevette George W. Bush al People’s Assembly Palace di Pechino. Questa volta, la scena appartiene agli archivi ufficiali. I due presidenti parlano davanti alla stampa. Jiang ha annunciato di aver accettato un invito a visitare gli Stati Uniti in ottobre. Bush insiste sui loro interessi comuni, senza rimuovere i loro disaccordi.

Si riferiscono alla lotta contro il terrorismo, il commercio e Taiwan. Il viaggio coincide con il trentesimo anniversario della visita di Richard Nixon in Cina. Un mese dopo la rivelazione dei sospetti sul Boeing, i due governi mantengono l’incontro e mostrano la continuazione del dialogo.

Questo vertice non escluda nessuno e non conferma alcun ascolto. Essa stabilisce solo che il caso non ha impedito l’appuntamento presidenziale. Il rapporto degli Stati Uniti presentato lo stesso giorno da Condoleezza Rice descrive gli scambi di cooperazione, proliferazione, libertà religiosa e questioni regionali. Non fornisce una risoluzione pubblica del fascicolo aereo.

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