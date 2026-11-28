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I Kinder bar con iscrizioni ebraiche sono stati girati in un supermercato a Sin al-Fil, vicino a Beirut. Disponibile il 27 e 28 novembre, le immagini mostrano imballaggi che indicano la produzione di Ferrero in Italia e un importatore israeliano. Queste voci forniscono informazioni sul mercato per cui il prodotto era destinato. Non dicono con quale circuito è arrivato il lotto in Libano.

Ciò che l’imballaggio permette di distinguere

Il paese in cui un prodotto è fabbricato, il mercato per il quale è destinato, e il paese in cui la consegna avviene sono tre diverse informazioni. In questo caso l’Italia è quotata come luogo di produzione sul packaging, mentre il nome dell’importatore e dell’etichetta ebraica si riferisce al mercato israeliano. Il video non stabilisce se il lotto effettivamente passato attraverso Israele o che l’ha venduto al distributore libanese.

Il prefisso del codice a barre non consente una decisione. GS1, l’organismo che amministra questo sistema di numerazione, specifica che identifica l’organizzazione che ha assegnato il numero, non il paese in cui le merci sono state prodotte. Per tracciare la spedizione, i riferimenti stampati sull’imballaggio devono essere riconciliati con le fatture, i documenti di trasporto e la dichiarazione doganale.

Il controllo copre le merci e la transazione

La legge libanese del 23 giugno 1955 regola il boicottaggio di Israele. Il Ministero dell’Economia e del Commercio ha un ufficio responsabile della sua attuazione. La presenza del testo ebraico non è sufficiente a qualificare un reato. Il riferimento a una manifattura in Italia non si rivolge anche alla domanda del fornitore, all’origine della consegna o alle condizioni di entrata in Libano.

Nabil Fahed, presidente del sindacato dei proprietari di supermercati, ha ricordato che le merci importate passano attraverso le dogane e che la gestione della protezione dei consumatori può verificare la loro conformità prima che siano messe in vendita. Secondo i rapporti stampa attribuiti alle fonti dal Ministero dell’Economia, i suoi servizi devono verificare l’origine dei prodotti. Nessun risultato ufficiale è stato rilasciato il 28 novembre.

Le immagini hanno anche suscitato commenti ironici sui social network, alcuni che hanno avvicinato la questione al dibattito sul disarmo di Hezbollah. Queste reazioni non documentano alcun intervento da parte dell’esercito: né un attacco militare di cioccolatini né un reato doganale sono stati pubblicamente confermati.

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