Il decreto pubblicato il 21 novembre riconosce la siccità e la riidratazione del suolo in 960 comuni entro il 2026. Per i danni già riscontrati, il termine di presentazione è fino al 21 dicembre.

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La Gazzetta ufficiale ha pubblicato il 21 novembre un decreto che riconosce lo stato di calamità naturale in 960 comuni francesi per i movimenti terrestri legati alla siccità e alla riidratazione del suolo nel 2026. Châteauroux, Auxerre e Massy sono inclusi in questa lista. La pubblicazione apre un massimo di 30 giorni per segnalare il reclamo all’assicuratore. Non garantisce che eventuali crepe in un comune riconosciuto saranno compensate.

Drought: quali 960 comuni coprono

Il decreto firmato il 13 novembre esamina diversi fenomeni naturali, non solo siccità. L’allegato I contiene 1.063 decisioni a favore del totale. Di questi, 977 riguardano specificamente i movimenti terrestri relativi alla siccità e alla successiva riidratazione del suolo. La cifra di 960 corrisponde alle linee dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026; le rimanenti 17 si riferiscono al 2025. I 960 comuni sono divisi in 43 dipartimenti, di cui 100 a Indre, 92 a Moselle e 76 a Gironde. Un comune può tornare alle tabelle per diversi eventi o periodi.

Per trovare il suo comune, il suo nome e il suo dipartimento devono essere trovati nell’allegato I del decreto INTE2630374A, e quindi controllare il fenomeno e il periodo della linea. Un riconoscimento per un’alluvione non si applica alla siccità. L’allegato II elenca le domande rifiutate con le loro ragioni. L’assenza di un nome in entrambe le appendici non significa che la sua applicazione è stata respinta: questo ordine governa solo i file che elenca.

30 giorni dalla Gazzetta ufficiale

Secondo il Codice di Assicurazione, l’assicurato deve informare la sua società non appena è a conoscenza della perdita e, al più tardi, 30 giorni dopo la pubblicazione dell’ordine. Per i danni già riscontrati, il termine fissato dal testo pubblicato il 21 novembre porta al 21 dicembre 2026. La data del 13 novembre, quella del decreto, non è il punto di partenza. La fine del periodo riconosciuto per il fenomeno, fissato al 31 dicembre nelle 960 linee del 2026, non è anche una scadenza per la segnalazione.

La dichiarazione specifica la data, il luogo e la natura del danno e il numero del contratto. Fotografie, fatture o qualsiasi documento fino ad oggi e descrivere il danno sono utili per il file. La proprietà deve essere coperta da un contratto di assicurazione danni. Il riconoscimento amministrativo rende applicabile la garanzia in condizioni: non attesta l’origine di ogni crepa o l’importo di qualsiasi compensazione.

Perché il terreno può rompere un edificio

Alcuni terreni di argilla perdono il loro volume asciugando e ri-idratando. I movimenti non sono sempre uniformi sotto le fondamenta. Géorisques nota che possono manifestarsi da crepe, soprattutto nelle aperture, o da deformazioni che ostacolano la chiusura di porte e finestre. Il decreto riconosce un fenomeno per un territorio e un periodo; Per ogni edificio, il legame tra danni segnalati e questo fenomeno rimane da stabilire.

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