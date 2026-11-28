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Dal 1° luglio 2027 La Grecia aumenterà l’imposta di trasferimento dal 3% al 15% su determinati acquisti di alloggi da parte di residenti fiscali al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. La disposizione è contenuta in una legge separata pubblicata il 13 novembre. Il progetto di bilancio per il 2027, che è stato esaminato in commissione il 26 e 27 novembre, prevede un nuovo regime di prestito per una prima abitazione.

Grecia: Tassa di trasferimento sugli acquisti di alloggi

L’articolo 16 della legge 5355/2026 aumenta il tasso di imposta di trasferimento dal 3% al 15% per gli acquisti di abitazioni da parte di persone che sono residenti fiscali al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. È la residenza fiscale quando sorge l’obbligo fiscale che conta, non l’unico passaporto. Il Libano è quindi interessato come paese di residenza fiscale, non come nazionalità. La legge esclude l’aumento del tasso per gli acquirenti che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 42 del codice fiscale greco.

Il 15% si applica al valore imponibile dell’abitazione. Il contributo ai comuni rappresenta il 3% dell’importo dell’imposta, non il prezzo della proprietà. Questo porta il tasso totale al 15,45 per cento. Ad esempio, per un valore imponibile di 200 000 EUR, il calcolo darebbe 30 000 euro di imposta principale e 900 euro di contributo comunitario, escludendo qualsiasi esenzione e altre spese.

2 miliardi di euro per prestiti per l’edilizia abitativa

Il progetto prevede inoltre 2 miliardi di euro di finanziamento per Spiti Mou III, un programma di prestito a basso tasso per l’acquisto di una prima casa. Non sono due miliardi di sovvenzioni dirette. Il piano di finanziamento conta 500 milioni di prestiti del piano di recupero, 500 milioni dalla banca di sviluppo pubblico e 1 miliardo dagli istituti di credito.

I parametri presentati dal Ministero comprendono un’età massima di 55 anni per i beneficiari, un’abitazione fino a 300 000 EUR e un prestito massimale di 230 000 EUR. Questi importi descrivono il progetto presentato ai parlamentari, non un’offerta di prestito aperta al pubblico.

I presupposti alla base del bilancio greco

Atene prevede la crescita del 2,3% nel 2027, dopo una stima del 2% per il 2026. Si prevede un tasso di disoccupazione del 7,9%, rispetto all’8,4% di quest’anno. Il rapporto debito pubblico aumenterebbe dal 135,8% al 128,5% del PIL. Il Dipartimento prevede sia un calo del debito che un aumento del PIL nominale. Il rapporto cadrebbe quindi più velocemente dell’unica quantità di debito.

Per la modifica del tasso, la legge conserva la data del contratto finale: 1 luglio 2027 o successivo. Il programma di prestito è un programma separato e le condizioni menzionate sono quelle del progetto presentato ai membri.

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