Virginia ha annunciato la morte di un bambino sotto i cinque anni di età testato positivo per il morbillo. Questa è la prima morte associata a questa infezione riportata nello stato nel 2026. Le autorità sanitarie riportano 220 casi, 41 dei quali sono stati segnalati dal 17 ottobre, principalmente nello Stato centrale. Il record federale raggiunse 5.838 casi confermati il 19 novembre. Lo stato di vaccinazione del bambino non è stato reso pubblico.

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Il 20 novembre, le autorità sanitarie in Virginia hanno annunciato la morte di un bambino di meno di cinque anni che era stato testato positivo per il morbillo. Questa è la prima morte associata alla malattia riportata in questo stato degli Stati Uniti nel 2026. In una recensione separata, Virginia ha registrato 220 casi dall’inizio dell’anno.

Il Dipartimento della Salute della Virginia non ha specificato il luogo di residenza del bambino, la data di morte, o lo stato di vaccinazione. Egli ha dichiarato di non rendere altre informazioni pubbliche per il rispetto della privacy della famiglia. Il comunicato non permette che questo caso sia collegato ad una casa identificata. L’annuncio si applica alla Virginia, non a tutti gli Stati Uniti.

Measles progredisce principalmente nella Virginia centrale

I servizi sanitari statali hanno registrato 41 rapporti dal 17 ottobre, la maggior parte delle quali in diverse contee della Virginia centrale. Le persone interessate non sono state vaccinate o hanno uno status di vaccinazione sconosciuto. Il Dipartimento non rompe queste due categorie nel suo comunicato stampa e ritiene che altre infezioni probabilmente non siano ancora state segnalate. Non vi è alcuna base per l’applicazione di questo risultato collettivo al bambino defunto.

I 220 casi registrati nel 2026 superano il totale dei 34 anni precedenti combinati, secondo il rapporto di stato. Questa è la cifra annuale più alta osservata in Virginia dal 1988. L’aumento di caduta non è il primo episodio dell’anno. A maggio, le autorità hanno riconosciuto una casa nella contea di Buckingham. Avevano ampliato il suo perimetro alla vicina contea di Cumberland nel mese di giugno, prima di dichiarare la casa chiusa il 18 agosto.

Gli ultimi avvisi di esposizione riguardano due strutture sanitarie, a Farmville e Charlottesville, in intervalli di tempo tra il 15 e il 17 novembre. Charlottesville allerta mira aree specifiche, tra cui servizi di emergenza e parte dei piani ospedalieri. Questi avvisi invitano quelli presenti ai tempi indicati per monitorare eventuali sintomi fino al 7 o 8 dicembre, se del caso. Non indicano che gli ospedali presentano un rischio permanente. Né le autorità collegano queste comunicazioni alla morte annunciata venerdì.

Negli Stati Uniti, 5.838 casi confermati al 19 novembre

A livello federale, gli Stati Uniti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avevano registrato 5.838 casi confermati al 19 novembre. Questo bilancio provvisorio supera di oltre due volte e mezzo i 2.289 casi registrati nel totale del 2025. Include 18 casi rilevati in visitatori stranieri. Del totale, 5,629 infezioni, o 96%, sono associate a famiglie identificate. Più di 1.300 famiglie sono ancora in funzione, la cui trasmissione è iniziata nel 2025.

L’annuncio della Virginia arriva tre giorni dopo la perdita dello stato di eliminazione dei morbilli americani. Questo stato, acquisito nel 2000, non significava che il paese non elencasse più casi. Le infezioni importate e anche le catene locali limitate potrebbero ancora verificarsi. La sua perdita riflette la trasmissione sostenuta per almeno 12 mesi. Sono quindi le catene di trasmissione, non l’unico livello del bilancio o una morte isolata, a determinare questo stato.

Il CDC ha anche notato un calo della copertura dei vaccini di morbillo, mumpi e rubella nei bambini dell’asilo. È aumentato dal 95,2% nell’anno scolastico 2019-2020 al 92,4% nel 2025-2026. Questa media nazionale maschera significative differenze locali. Una casa può espandersi in una comunità in cui molti bambini non sono protetti, anche se la media statale è più alta.

Avvisi mirati per limitare nuove esposizioni

Il virus viene trasmesso dall’aria. Può rimanere in una stanza fino a due ore dopo la partenza di una persona contagiosa. I bambini piccoli, le persone incinte e le persone immunocompromesse sono a rischio aumentato di complicazioni. Questi includono la polmonite e l’encefalite. Il Dipartimento della Salute della Virginia ricorda che due dosi di vaccino forniscono una protezione approssimativa del 97% contro la malattia.

Di fronte alla ripresa dei casi, le autorità della Virginia invitarono le famiglie a controllare i loro libri di vaccinazione. Nelle aree in cui il virus sta circolando, inoltre consigliano ai genitori di bambini di età compresa tra i sei e gli undici mesi di discutere una dose precoce con il loro medico. Questa dose non sostituisce il solito programma. In caso di febbre e rash dopo possibile esposizione, i servizi sanitari consigliano di chiamare la clinica o l’ospedale prima di andare lì, al fine di evitare ulteriori contatti nella sala d’attesa.

Virginia prevede di incorporare la morte nel suo grafico di sorveglianza al suo prossimo aggiornamento martedì 24 novembre. Le persone potenzialmente esposte a Farmville e Charlottesville devono continuare a monitorare i sintomi fino alle date indicate nei rispettivi avvisi.

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