La terza bozza di decisione quadro COP31, rilasciata domenica 22 novembre, richiama il consenso raggiunto a Dubai nel 2023 senza ripetere esplicitamente la chiamata a allontanarsi dai combustibili fossili. Il testo mantiene un obiettivo globale del 35% dell’elettricità nel consumo finale di energia entro il 2035 e si riferisce al 2027 la base per il calcolo del finanziamento a triplo adattamento. La Presidenza turca desidera presentare il progetto alle delegazioni domattina. Nessun accordo è ancora stato annunciato.

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Il terzo progetto COP31 richiama il consenso climatico di Dubai senza nominare combustibili fossili. Il testo, pubblicato nel Registro delle Convenzioni Climatiche delle Nazioni Unite, mantiene un obiettivo di elettrificazione entro il 2035. Tuttavia, lascia aperta la base per il calcolo del triplo del finanziamento adattamento. La decisione rimane da prendere ad Antalya.

COP31 terzo progetto si riferisce a Dubai

La novità è all’inizio del documento: il preambolo ricorda il consenso degli Emirati Arabi Uniti nel suo insieme. La decisione adottata a Dubai nel 2023 invita i paesi a contribuire, secondo le loro circostanze nazionali, ad una transizione dai combustibili fossili ai sistemi energetici. La terza bozza di Antalya si riferisce a questa decisione senza ripetere questi termini o proporre un nuovo calendario per il petrolio, il gas o il carbone. Il progetto precedente, pubblicato il 19 novembre, non si riferiva ai combustibili fossili, ma non includeva questo promemoria generale nel suo preambolo.

La differenza si riferisce quindi al legame con un precedente impegno politico, non una nuova scadenza. Il documento riafferma anche gli obiettivi dell’accordo di Parigi: contiene riscaldamento ben al di sotto dei 2°C e continua gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Ha riferito che il picco di riscaldamento dovrebbe superare i 1,5°C nei prossimi anni, senza presentare questo overshoot come un motivo per abbandonare il bersaglio.

Elettrificazione e cattura del carbonio: cosa mantiene il testo

Il progetto mantiene un obiettivo già incluso nella versione del 19 novembre: aumentare la quota di energia elettrica al 35% del consumo energetico finale del mondo entro il 2035. Si tratta di energia elettrica in tutti gli usi finali, non la quota di rinnovabili nella produzione di elettricità da sola. Il nuovo testo non ripete più gli obiettivi di tripla capacità rinnovabile e raddoppia il ritmo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030, come indicato nella decisione di Dubai.

La cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio rimangono nel progetto. La Presidenza propone un’ambizione collettiva di distribuire gigatonne al mondo entro il 2035. Le varianti numeriche nelle parentesi quadrate nel documento precedente scompaiono. La versione del 22 novembre non fissa una quota per paese e presenta questa scala come aspirazione globale.

Adattamento: punto di partenza ancora da impostare

Per quanto riguarda il finanziamento dell’adattamento, il testo ribadisce la richiesta di un finanziamento almeno triplo del 2035. Ha chiesto al comitato permanente per il finanziamento di prendere in considerazione le opzioni per definire il punto di partenza per il calcolo, con un rapporto dovuto per la sessione del novembre 2027. Senza questa base, il progetto non consente un importo associato al tripling. Esso propone anche una roadmap tra Antalya e Addis Abeba per finanziare l’adattamento e la resilienza.

Questo triplice entro il 2035 è distinto da un’altra disposizione sugli erogamenti annuali di alcuni fondi climatici entro il 2030, che utilizza il 2022 come riferimento. Questo secondo punto di riferimento non risolve quindi la questione della base di calcolo per tutti i finanziamenti di adattamento.

Il progetto è anche la revisione della componente montana, che comprende paesi in cui questi rilievi alimentano riserve di acqua. Esso propone un programma di lavoro biennale sotto i due organi sussidiari della convenzione, con lavori nel giugno 2027 e nel giugno 2028. Il testo del 19 si riferisce al programma Nairobi. Questa è una proposta di un quadro di lavoro, non un annuncio di finanziamento per il Libano o un altro paese.

Il presidente della COP31 Murat Kurum ha riferito che il testo era stato trasmesso al segretariato per la revisione legale. Ha cercato una presentazione plenaria tra le 10 e le 10.30 ad Antalya, tra le 9 e le 9.30 a Beirut. Il registro delle Nazioni Unite classifica sempre il documento come un progetto. La pubblicazione e il calendario della presidenza non sono una decisione di delegazioni.

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