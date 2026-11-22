Paolo Bulgari, nipote dell’orafo greco che fondò la casa Bulgari a Roma nel 1884, morì a 89 anni. Allenato a fianco di suo padre e esperto in pietre preziose, si unì all’azienda di famiglia nel 1960 e prese la carica nel 1984. È rimasto a capo del consiglio di amministrazione quando la casa è entrata nel gruppo LVMH francese nel 2011. La sua famiglia ha annunciato i funerali lunedì 23 novembre presso la Basilica di San Croix de Jerusalem a Roma.

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Paolo Bulgari, che presiedette la gioielleria romana dal 1984, morì all’89. La sua scomparsa è stata annunciata sabato 21 novembre. nipote di un orafo greco con sede in Italia, ha imparato il commercio con il padre, prima di accompagnare l’espansione internazionale di Bulgari e poi il suo riavvicinamento con LVMH nel 2011.

Paolo Bulgari, gioielliere di terza generazione

Quando entrò in azienda nel 1960, Paolo Bulgari lavorò insieme al padre Giorgio e si specializzò in pietre preziose. La casa non lascia niente. Fondata a Roma nel 1884 dal nonno Sotirio, si trasferì dall’argento al platino e ai gioielli di diamanti, poi in oro giallo e pietre colorate. La boutique di Via Condotti, frequentata durante l’era Dolce Vita da attori e attrici, ha già dato alla casa una clientela internazionale.

Il colore diventa uno dei suoi segni distintivi. L’officina combina pietre che i gioielli dell’epoca riuniscono meno volentieri, e misura alcune gemme cabochon, con una superficie curva piuttosto che una successione di sfaccettature. Una collana del 1969 conservata negli archivi della casa riunisce uno smeraldo di 44.60 carati, rubini e diamanti. Il suo ciondolo ottagonale si stacca da indossare in una spilla. Questo pezzo illustra il lavoro dei workshop di questa generazione; Non può essere attribuito solo a Paolo Bulgari.

La casa ha aperto negozi altrove in Europa e negli Stati Uniti nei primi anni ’70. Paolo prese la sedia nel 1984. Insieme al fratello Nicola e al nipote Francesco Trapani, fu coinvolto nello sviluppo di un’azienda che non vendeva più solo gioielli. Quando LVMH ha lanciato il rapprochement nel 2011, Bulgari è già presente in orologeria, profumi e accessori. Il posto degli orologi in azienda deve in particolare a modelli in cui il design del braccialetto o della cassa conta tanto quanto il quadrante.

Nel 2011 la famiglia ha dato il controllo ma è rimasta nella presidenza

Il riavvicinamento con LVMH avviene in due fasi. La famiglia porta al gruppo francese il suo interesse di controllo nella società italiana, poi quotata a Milano. Riceve azioni LVMH in cambio. Il gruppo lancia quindi un’offerta a EUR 12,25 per azione per acquisire i titoli ancora detenuti dalle minoranze. Alla chiusura dell’offerta nel settembre 2011, LVMH ha annunciato che avrebbe tenuto il 98,09 per cento del capitale una volta che le acquisizioni sono state completate.

Il cambiamento degli azionisti non comporta la partenza immediata dei leader familiari. L’accordo prevede che Paolo Bulgari rimanga Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bulgari e che Nicola rimanga Vicepresidente. Francesco Trapani è il capo dell’attività orologiera e gioielleria di LVMH. Questa distribuzione permette di distinguere ciò che la famiglia trasmette nel 2011, il controllo del capitale, e le funzioni che continua a svolgere in casa.

A Roma Est, sostegno per le scuole

In un testo dedicato alla sua fondazione, Paolo Bulgari è tornato ad un dettaglio che il nome italiano della casa può far dimenticare. Suo nonno aveva lasciato un villaggio a Epirus dove lavorava soldi. Si era prima stabilito a Napoli, prima di aprire a Roma un negozio di Via Sistina. Il gioielliere ha ripreso a questa storia familiare il suo interesse per l’accesso dei giovani all’istruzione.

Fondata nel 2019, la sua fondazione ha lavorato con scuole e associazioni a Tor Bella Monaca, a est di Roma. Ha sostenuto la ristrutturazione di spazi pubblici e progetti contro la partenza della scuola iniziale. Tra questi, il programma Tornasole ha riunito 14 scuole in tre distretti della capitale. La famiglia ha fissato il funerale lunedì 23 novembre, alle 11, presso la Basilica di San Croix de Gerusalemme, a Roma.

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