Gli Stati Uniti, il Messico e la Bolivia hanno perso il loro stato di eliminazione del morbillo. La Pan American Health Organization (PAHO) ha annunciato martedì 17 novembre 2026, dopo la revisione dei dati da parte della sua commissione regionale indipendente.
La decisione segue la riunione del 10-13 novembre. Le conclusioni della Commissione sono state accettate dal direttore dell’OPS, Jarbas Barbosa, e successivamente comunicate alle autorità sanitarie interessate.
Trasmissione sostenibile, non mera importazione
Il criterio determinante è la circolazione ininterrotta della stessa linea virale per almeno 12 mesi. L’eliminazione non significa che non possono verificarsi casi importati: implica l’interruzione della trasmissione endemica. La decisione annunciata martedì mostra quindi un’installazione sostenibile di questo traffico in tutti e tre i paesi.
Per gli Stati Uniti, questo annuncio è un nuovo passo dopo il forte aumento delle infezioni esaminate nei nostrianalisi di Robert F. Kennedy Jr.pubblicato il 7 novembre. Il cambiamento di stato viene monitorato separatamente qui.
Lo status regionale era già stato perso nel 2025
Le Americhe persero la loro certificazione regionale nel novembre 2025, dopo il recupero della trasmissione endemica in Canada. Ciò non significava che tutti i paesi avessero perso simultaneamente il proprio status nazionale. L’annuncio del 17 novembre 2026 riguarda tre paesi aggiuntivi.
L’OPS afferma che questa perdita non è irreversibile. Richiede almeno il 95 per cento di copertura con due dosi di vaccino in ogni comunità, una maggiore sorveglianza e una rapida risposta ai casi sospetti. Una media nazionale elevata può mascherare i territori sottoprotetti. La discontinuazione di queste catene di trasmissione rimane la condizione essenziale per il recupero.
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