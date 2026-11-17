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Gli Stati Uniti, il Messico e la Bolivia hanno perso il loro stato di eliminazione del morbillo, hanno annunciato la Pan American Health Organization il 17 novembre 2026. La decisione si basa sulla persistenza delle catene di trasmissione per almeno 12 mesi. Non significa che tutti i paesi delle Americhe siano nella stessa situazione o che questo status sia definitivamente perso. L’Agenzia chiede un aumento della vaccinazione, della sorveglianza e una rapida risposta agli focolai per fermare la diffusione del virus.