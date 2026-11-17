Il Houthis ha rivendicato martedì 17 novembre 2026 due operazioni di droni contro le stazioni di pompaggio 8 e 9 della pipeline Est-Ovest, ad ovest di Riyadh. La loro dichiarazione si riferisce agli incendi, ma i danni e le conseguenze sull’operazione non sono confermati indipendentemente.
Cinque droni rivendicati contro due stazioni
In una dichiarazione sul suo canale Telegram, il portavoce militare Houthi Yahya Saree afferma che tre droni sono stati utilizzati in due fasi contro la stazione 9 e due contro la stazione 8. Richiede impatti diretti e grandi incendi.
Questi crediti costituiscono il bilancio annunciato dal movimento, non un’osservazione indipendente della condizione degli impianti. Non consentono un’interruzione del trasporto petrolifero o un equilibrio umano.
La Coalizione annuncia l’intercettazione nella regione
La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato martedì che aveva intercettato e distrutto un drone attribuito agli Houthis nella regione di Riyadh. Gli elementi consultati non permettono che questo intercetto sia collegato proprio a uno dei cinque velivoli menzionati da Saree.
L’annuncio dell’intercettazione saudita non conferma quindi gli impatti o gli incendi rivendicati nelle stazioni di pompaggio. Entrambe le comunicazioni devono rimanere separate.
Un nuovo episodio, distinto dall’attacco del 9 novembre
Libnanews ha riferito unattacco segnalato da Riyadh il 9 novembre nella regione di Medina. Il Ministero dell’Energia saudita ha poi annunciato un fuoco limitato, senza perdite o interruzioni. Questo bilancio precedente non può essere applicato alla domanda del 17 novembre.
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