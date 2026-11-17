5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il trasferimento di milioni di fotografie in infrastrutture private solleva una domanda che va oltre lo storage del computer: per quali scopi possono essere sfruttate queste immagini? Un’indagine del Guardian pubblicata il 16 novembre ha affermato che l’esercito israeliano aveva trasferito 3,5 milioni di foto di palestinesi ai servizi Amazon, nell’ambito di un progetto che utilizza il riconoscimento facciale. Gli elementi riportati descrivono una capacità di elaborazione massiccia, senza stabilire l’uso operativo di ogni immagine.

Un trasferimento attribuito ad un’unità militare

L’indagine si basa su documenti interni e interviste con fonti militari. Esso attribuisce il trasferimento a un’unità conosciuta come Rolling Stone, che mantiene informazioni sulle popolazioni palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania. All’inizio del 2024, questa unità ha riferito che voleva utilizzare Rekognition, il servizio di analisi delle immagini di Amazon.

Il volume annunciato riguarda le fotografie, non necessariamente così tante persone diverse. Questa distinzione è importante: la stessa persona può apparire in diverse immagini. Pertanto, il numero di file da solo non misura il numero di persone identificate o le decisioni prese su di loro.

L’origine di tutte le immagini è anche incerta. La storia distingue tra le basi esistenti e le fotografie raccolte ai checkpoint di Gaza. Non mostra che i file da 3,5 milioni provengono tutti da questi incroci.

Store, indice e ricerca sono operazioni separate

La documentazione di AWS permette di chiarire il funzionamento generale della Rekognition, senza convalidare i presunti usi militari. Il servizio può cercare partite tra una faccia fornita come input e una raccolta. Questo conserva rappresentazioni matematiche di caratteristiche facciali, chiamati vettori, e non le fotografie stesse.

Diverse immagini della stessa persona possono produrre vettori multipli. La documentazione prevede anche il loro consolidamento per migliorare la ricerca. Così, depositare fotografie in un’infrastruttura cloud, estrarre le caratteristiche e lanciare un confronto sono passi diversi. La loro esistenza non dimostra automaticamente che un risultato ha innescato un arresto o un altro intervento.

Limiti espliciti nei fatti riportati

L’indagine si riferiva anche alla presenza di personale militare negli uffici di Tel Aviv all’inizio del 2024. Non influisce sul loro rapporto con questo lotto di immagini o sulla possibile operativizzazione del loro lavoro. Queste riserve proibiscono tutti gli esperimenti descritti come effettivamente schierati.

AWS invoca la riservatezza dei clienti, nega di vedere i loro dati e descrive le visite come routine. L’esercito si rifiuta di commentare.

I problemi di controllo rimangono aperti

Il file richiede quindi diversi controlli separati: la fonte dei file, le condizioni per il loro trattamento, le persone autorizzate a consultare i risultati e le procedure per correggere un’identificazione. Queste domande non sono risolte dal volume di immagini trasferite.

Le prove pubblicate evidenziano i legami tra le infrastrutture commerciali e le capacità di sorveglianza militare. Non sono una dimostrazione di ogni possibile uso della tecnologia. È su questa differenza tra capacità tecnica, progetto documentato e uso dimostrato che le responsabilità devono essere esaminate.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews