Un ufficiale militare degli Stati Uniti sostiene che gli aerei da combattimento hanno colpito un sito di lancio missilistico delle guardie rivoluzionarie sull’isola di Qeshm martedì 17 novembre 2026. Ha fatto riferimento all’uso di munizioni di precisione e ha descritto l’operazione come una risposta agli attacchi contro il personale e le attività degli Stati Uniti. Questa dichiarazione completa le informazioni iniziali delle autorità iraniane, che non hanno segnalato danni alle infrastrutture civili. Gli effetti militari e l’equilibrio umano non sono stabiliti in modo indipendente.

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La versione americana è ora conosciuta: un ufficiale militare statunitense sostiene che l’aviazione ha colpito un sito di lancio missilistico delle Guardie Rivoluzionarie sull’isola di Qeshm martedì 17 novembre 2026. Questa affermazione, fatta sotto copertura dell’anonimato, porta un bersaglio e un motivo rivendicato agli attacchi segnalati in precedenza dalle autorità iraniane.

Munizioni di precisione, secondo il direttore

Gli Stati Uniti riportano che gli aerei da combattimento usavano munizioni di precisione. Ha presentato l’intervento come risposta agli attacchi iraniani contro il personale e i beni degli Stati Uniti, e ha invocato l’autodifesa.

Questi elementi descrivono la posizione americana. Solo loro non consentono la verifica dei danni al sito o l’istituzione di una valutazione umana. La giustificazione di Washington non è una conclusione indipendente sulle circostanze della transazione.

Una dichiarazione che completa le prime informazioni

Nel nostroprimo articolo sugli attacchi QeshmLe informazioni originariamente disponibili provengono da Ahmad Nafisi, il capo della provincia di Hormozgan. Ha attribuito gli attacchi agli Stati Uniti e assicurato che l’infrastruttura residenziale, commerciale e vitale o di servizio non era stata danneggiata.

La dichiarazione iraniana sulle infrastrutture civili e la dichiarazione americana su un obiettivo militare coprono diversi perimetri. Pertanto non sono sufficienti a determinare tutti gli effetti dello sciopero. Il primo articolo è stato anche aggiornato per incorporare questa nuova dichiarazione.

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