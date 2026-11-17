Joseph Aoun ha chiesto il monopolio delle armi, le banche hanno annunciato uno sciopero e il governo ha annullato la sua seduta. MEA prepara Kinshasa, Gaza affronta l’inverno, Londra sanziona le aziende e Deutsche Bank risponde alle rivelazioni. I fatti controllati e gli appuntamenti utili di mercoledì 18 novembre, in questa edizione di mezzanotte.

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Mercoledì 18 novembre 2026, mezzanotte a Beirut.L’appello di Joseph Aoun per il disarmo di Hezbollah, lo sciopero della banca ha annunciato questo mercoledì e l’assenza di un Consiglio dei ministri domina le notizie libanesi. A livello regionale, l’inverno peggiora la crisi umanitaria a Gaza e Londra punisce le imprese legate agli insediamenti. In tutto il mondo, un’indagine internazionale mette i controlli della Deutsche Bank ai riflettori.

In Libano, Aoun difende il monopolio delle armi e la negoziazione

Joseph Aoun ha chiamato Hezbollah martedì per consegnare le sue armi allo stato. In un’intervista televisiva, il presidente ha ribadito che un paese non poteva mantenere due arsenal e due centri decisionali militari. Tuttavia, favorisce i contatti e il dialogo per ottenere la resa degli armamenti senza confronto interno.

Il Capo di Stato difende la via diplomatica al ritiro israeliano, al ritorno di persone sfollate, alla ricostruzione e al rilascio dei prigionieri. Esso riconosce che non è stato fissato alcun calendario specifico per il ritiro. Ha anche rifiutato la partecipazione israeliana alla verifica del disarmo e ha fatto riferimento alla possibilità di un team delle Nazioni Unite composto da rappresentanti arabi o europei. Questa proposta non costituisce l’annuncio di un meccanismo già adottato.

Il disaccordo rimane quindi duplice: sul titolare della decisione militare e sui mezzi per ottenere la fine dell’occupazione. La posizione presidenziale non deve essere confusa con un accordo Hezbollah o con nuovi impegni israeliani.

Banche: sciopero annunciato per mercoledì

L’Associazione delle banche del Libano ha annunciato uno sciopero di avvertimento il 18 novembre e ogni mercoledì nelle prossime settimane. La decisione presa lunedì riguarda il trattamento fiscale dei differenziali dei tassi di cambio e delle disposizioni relative alle obbligazioni in euro dello Stato. L’associazione contesta la loro reintegrazione nella base tributaria e chiede modifiche fiscali o legislative.

Questa sfida esprime la posizione delle banche; non costituisce una sentenza che stabilisce la loro interpretazione della legge. Il consiglio di amministrazione della ABL ha riservato la possibilità di sospendere, cancellare o stringere il movimento secondo le risposte ottenute. Prima di un viaggio, i clienti dovrebbero controllare con la loro banca direttamente quali servizi sono effettivamente disponibili. Nessuna disponibilità generale di agenzie, distributori o trasferimenti può essere garantita dal solo comunicato stampa.

Governo: No meeting questa settimana

La presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato martedì sera che non si sarebbero svolte riunioni questa settimana, con Nawaf Salam che ha lasciato il Libano giovedì per una ragione familiare. Questa comunicazione più recente ha la precedenza sull’agenda di una riunione del 19 novembre che è ancora pubblicata online. Non annuncia una data di sostituzione.

MEA: Un nuovo aereo, Kinshasa in prospettiva

Middle East Airlines ha ospitato il suo primo Airbus A321XLR a Beirut. Mohammad al-Hout ha fatto riferimento alla successiva riapertura del collegamento con Kinshasa, senza specificare la data di ripresa o frequenza. L’aereo è consegnato con 160 posti, tra cui 22 in classe aziendale e 138 in classe economica.

Il presidente della società ha anche sostenuto per adattamenti aeroportuali necessari per ripristinare i voli diretti con gli Stati Uniti. Questo obiettivo non significa che le autorizzazioni o le condizioni operative siano già state soddisfatte. La consegna di un aereo, l’annuncio di una destinazione e l’apertura commerciale rimangono tre fasi diverse.

Iran: Qeshm ha colpito, dice ufficiale degli Stati Uniti

Un funzionario militare americano, parlando sotto la maschera dell’anonimato, sostiene che i piani di guerra hanno colpito un sito di lancio missilistico delle Guardie Rivoluzionarie sull’isola di Qeshm martedì. Descrisse l’operazione come risposta agli attacchi contro il personale e i beni degli Stati Uniti. Questa giustificazione rimane quella di Washington; i danni militari e una possibile valutazione umana non sono stabiliti indipendentemente.

Gaza: L’inverno indebolisce ancora gli aiuti alimentari

Il Programma Alimentare Mondiale e l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione hanno lanciato un avviso comune martedì. Più di 1,7 milioni di persone rimangono sfollate e 1,4 milioni di persone affrontano la fame acuta, secondo entrambe le agenzie. I danni alla pioggia si riparano, distruggono gli approvvigionamenti alimentari e aumentano i rischi associati alla contaminazione delle acque reflue.

Il WFP ha riferito che la mancanza di finanziamento ha costretto la fornitura di pasti caldi ogni altro giorno e ha anche ridotto i pacchetti alimentari e l’assistenza monetaria. Le agenzie richiedono risorse e accesso regolare alle forniture invernali. Essi sottolineano che il fragile miglioramento della situazione alimentare dipende in gran parte dagli aiuti, non dal ripristino dei redditi e dei mercati locali.

West Bank: Londra si rivolge a otto aziende e Tzav 9

Il governo britannico ha annunciato sanzioni contro otto imprese edili, immobiliari e architettoniche coinvolte nell’espansione degli insediamenti nella West Bank occupata. Il movimento Tzav 9 si rivolge anche al blocco dei convogli umanitari destinati a Gaza. Le nove entità sono soggette a immobilizzazioni e divieti patrimoniali sull’esercizio delle funzioni esecutive nel Regno Unito.

Londra presenta queste misure come una difesa della soluzione a due Stati, in particolare per quanto riguarda il progetto E1. Essa distingue questo pacchetto da un embargo generale su Israele. Le restrizioni proposte sull’importazione di prodotti coloniali e sulla pubblicità immobiliare sono un progetto legislativo separato, non misure già applicate da questo annuncio da solo.

Deutsche Bank: 15 milioni di documenti e una risposta della banca

Un’indagine internazionale basata su più di 15 milioni di file presentati da whistleblowers descrive presunti difetti nei controlli Deutsche Bank e il trattamento dei clienti di rischio. I documenti riguardano le attività fin dai primi anni del 2010. La presenza di un nome in questa documentazione non costituisce di per sé un reato.

La banca ha risposto che i casi di cui si fa riferimento tornano diversi anni, a volte due decenni, e che sono stati esaminati con le autorità competenti quando necessario. Richiede sette miliardi di euro di investimenti diretti nei suoi controlli tra il 2019 e il 2025. Dopo aver testato con una società di sicurezza, afferma di non aver trovato alcun compromesso nell’attuale ambiente informatico, continuando la sua analisi.

Per ricordare questa mattina: esercizi di fronte a Anfeh

L’esercito annuncia esercizi navali con colpi reali di fronte ad Anfeh, nel Kura, questo mercoledì 18 novembre dalle 9:00 fino alla fine. Chiede agli abitanti e ai proprietari di navi da pesca di non avvicinarsi alla zona durante gli esercizi.

Copertina: Ras Naqoura, foto di François el Bacha / Libnanews. Esso illustra la costa libanese e non rappresenta un evento di questa edizione.

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