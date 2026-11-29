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Il Chapeloense è in programma di aprire un memoriale domenica 29 novembre vicino all’ingresso nord dell’Arena Condá a Chapecó, nel sud del Brasile. Il club ha già aperto venerdì un memoriale online dove i parenti delle vittime hanno raccolto foto e ricordi. Dieci anni fa, l’aereo che ha portato la squadra a Medellín per la finale di Copa Sudamericana si è schiantato in Colombia: 71 delle 77 persone a bordo sono morte.

Fotografie affidate dalle famiglie

Il sito, battezzatoPra Sempre Lembrados(« Per sempre nei nostri ricordi »), raccoglie immagini e testimonianze di famiglie. Il club ha anche presentato una mostra di fotografie all’Arena Condá, aperta fino a domenica 29 novembre nell’atrio Davi Barella Dávi.

Una veglia era prevista sabato sera nello stadio. Domenica, la cerimonia ecumenica deve iniziare alle 17:00, il tempo di Chapecó, prima che il memoriale si apre alle 18:30. I membri della famiglia, i sopravvissuti e i rappresentanti religiosi sono attesi, secondo il programma del club.

Che cosa ha stabilito l’indagine colombiana

Avro RJ85 della società boliviana LaMia si era ritirata da Santa Cruz all’aeroporto che serve Medellín. Si è schiantato a La Unión, dipartimento Antioquia, il 28 novembre 2016 a circa 21:58 tempo colombiano. In Brasile, il calendario dei tributi si è tenuto il 29 novembre: era 0:58 a Chapecó in estate.

Gli investigatori colombiani hanno scoperto che l’aereo aveva fallito il carburante prima che potesse atterrare. Il loro rapporto ha anche messo in discussione la preparazione del volo, che non prevedeva le riserve necessarie, così come i guasti nel controllo dell’operatore. Giocatori, supervisori, giornalisti e membri dell’equipaggio erano a bordo.

Il legame tra Chapecó e Medellín

La finale del 2016 non è stata contestata. Su richiesta del suo avversario colombiano, Atlético Nacional, la Confederazione calcistica sudamericana ha assegnato il titolo al Chapecoense. I due club organizzarono un nuovo tributo a Medellín nel settembre 2026, mentre il decimo anniversario si avvicinò. A Chapecó, vicino allo stadio dove la squadra gioca a casa, il club ora prevede di aprire un luogo di memoria permanente.

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