Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi e Mariam Dagga hanno ricevuto il giornalista indipendente dell’anno. Mariam Dagga fu uccisa sul rapporto nell’agosto del 2025.

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Tre fotogiornalisti palestinesi hanno ricevuto il Rory Peck Award a Londra mercoledì 25 novembre per la loro copertura della guerra a Gaza. La distinzione va ad Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi e Mariam Dagga, uccisi nell’agosto del 2025, coprendo le conseguenze di uno sciopero sull’ospedale di Nasser a Khan Yunes.

Fotografie scattate nelle comunità colpite

Il premio è stato presentato alla BFI Southbank alla 32a edizione della cerimonia. Fatima Shbair, fotoreporter palestinese e ex collega dei tre vincitori a Gaza, ha ricevuto il loro nome. I tre fotografi hanno lavorato come indipendenti per un’agenzia internazionale. Le loro immagini prese nel 2025 documentano la ricerca del cibo, lo spostamento delle famiglie e la vita quotidiana degli abitanti in mezzo alla distruzione.

La Rory Peck Foundation descrive tre diversi percorsi. Abdel Kareem Hana, un media ufficiale di Gaza, ha coperto le conseguenze della guerra contro i civili. Jehad Alshrafi, ex operatore umanitario, ha seguito in particolare lo spostamento e la crisi umanitaria. Mariam Dagga lavora come fotogiornalista dal 2015. Nel luglio del 2025, documentò la morte di un neonato malnutrito.

Mariam Dagga, ucciso durante gli scioperi al Nasser Hospital

Il comitato per la protezione dei giornalisti ha identificato cinque giornalisti uccisi negli scioperi israeliani del 25 agosto 2025 presso l’ospedale di Nasser. Secondo il Comitato, uno di loro è morto nel primo sciopero e gli altri, tra cui Mariam Dagga, come hanno documentato le conseguenze. L’esercito israeliano sosteneva di aver preso di mira una telecamera che sospettava di essere usata da Hamas. Nessun risultato dettagliato della sua indagine o programma di pubblicazione sono stati resi pubblici nel materiale disponibile al momento della cerimonia.

Il premio assegnato ai tre vincitori distingue il lavoro di giornalisti indipendenti. Si tratta di una categoria separata dal premio del fotogiornalismo istituito quest’anno dalla Fondazione, che premia un rapporto fotografico o una serie di immagini.

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