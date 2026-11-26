In Libano, gli analisti della sicurezza alimentare raccomandano di garantire finanziamenti per giugno e luglio 2027. L’aiuto non è stato confermato per questi due mesi al momento dell’analisi. Il 2026 fa luce sulla differenza tra le esigenze stimate, i fondi disponibili e il numero di persone assistite.

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In Libano, gli analisti della sicurezza alimentare chiedono di garantire il finanziamento degli aiuti per giugno e luglio 2027. L’avviso non imposta l’importo da trovare o la data in cui le distribuzioni si fermeranno. I conti di risposta del 2026, invece, misurano il divario tra un bilancio richiesto, i fondi disponibili e le persone effettivamente aiutate.

Perché l’aiuto alimentare è in gioco in giugno e luglio

Nella sua analisi pubblicata il 5 novembre, il quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare (IFC) chiede la continuazione dell’assistenza alimentare umanitaria fino alla fine di luglio 2027. Ha identificato due mesi, giugno e luglio, per i quali ha raccomandato il finanziamento. Al momento dell’analisi, nessun finanziamento è stato confermato oltre maggio. Gli autori costruirono quindi la loro proiezione senza assistenza sicura in giugno e luglio. Questo presupposto non significa che non verrà fornito alcun supporto.

La stima base è di 1,05 milioni di persone in crisi alimentari acute o peggiori tra il settembre 2026 e il febbraio 2027. Di questi, 52.000 sono in fase 4, noto come emergenza. Per il periodo successivo, da marzo a luglio 2027, il CPI ha proiettato circa 1,15 milioni di persone in crisi o peggio, tra cui 97.000 in situazioni di emergenza. Questi 97.000 non sono né un conteggio di giugno e luglio né una stima separata per ogni mese. La figura corrisponde allo scenario da marzo a luglio nel suo complesso.

Il comunicato congiunto del Ministero dell’Agricoltura, della FAO e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) dell’11 novembre descrive le famiglie con riserve finanziarie esaurite. Una casa che riesce ancora a comprare cibo, attraverso debito o trasferimento, non ha necessariamente recuperato reddito sufficiente. Se l’aiuto cade mentre i prezzi e le difficoltà occupazionali persistono, le famiglie hanno meno soluzioni per mantenere i loro pasti.

Che cosa misurano i conti 2026

L’ultimo stato di finanziamento dell’agenzia verificato, che è stato deciso il 30 settembre, distingue la risposta generale dal bilancio di un settore. Per la sicurezza alimentare e la componente agricola dell’addendum da settembre a dicembre 2026, i partner hanno riferito di $13,55 milioni disponibili su 61,59 milioni di esigenze, o 22%. Questa figura è una fotografia a partire dal 30 settembre, all’inizio del periodo coperto. Nessun bilancio finale di dicembre o bilancio è valido per 2027.

Sulla stessa parte dell’addendum, la relazione settoriale del terzo trimestre ha riferito 86.617 persone colpite in settembre, su un obiettivo di 386,000 per il periodo da settembre a dicembre. Questo secondo tasso è anche vicino al 22%. La coincidenza non deve essere fuorviante: si tratta di dollari, l’altro di persone e di interventi già dichiarati. Non tutte le famiglie in difficoltà sono necessariamente nel bersaglio. Né dice quanto dura il sostegno.

Il piano complessivo richiesto $385,88 milioni per il suo 2026 addendum. Questa busta comprende salute, protezione e alloggio, oltre a cibo e agricoltura. Il WFP, nella sua pagina di emergenza del Libano, ha stimato i suoi requisiti operativi a $223 milioni fino al gennaio 2027. Nessuno di questi importi è ciò che manca per gli aiuti alimentari nel giugno e nel luglio 2027. Aggiungere insieme significa mescolare perimetri e calendari sovrapposti.

Tre elementi per determinare se l’aiuto continuerà

Il primo è il periodo coperto dai fondi confermati. Un contributo può essere annunciato per il Libano senza garantire la distribuzione in giugno o luglio. La seconda è la copertura prevista per gruppo e area. Il CPI raccomanda di regolare il targeting alla gravità dei bisogni e dei movimenti della popolazione, piuttosto che assumere che la stessa lista rimarrà rilevante dopo ulteriori viaggi o ritorni.

Nel periodo da marzo a luglio, il rapporto stima che, in media, ogni mese, gli aiuti previsti potrebbero raggiungere circa 247,000 libanesi, 200.000 rifugiati siriani di lunga data e 31.000 persone che sono arrivate dalla Siria dal dicembre 2024. Queste sono medie che integrano i due mesi senza finanziamenti confermati, non il numero di destinatari previsti a giugno. La relazione avverte inoltre che il numero dei beneficiari libanesi può essere contato in diversi programmi. Pertanto, non confronta direttamente la copertura tra gruppi.

Il terzo è ciò che l’aiuto effettivamente permette di acquistare. Il CPI raccomanda di monitorare il valore dei trasferimenti e di favorire gli aiuti in denaro quando i mercati funzionano. Nelle aree in cui l’accesso a negozi o forniture rimane difficile, in particolare nel governatorato di Nabatiyah, la scelta del trasferimento e della distribuzione deve tener conto delle condizioni locali. Gli aiuti su carta possono perdere la sua portata se i prezzi aumentano o se le famiglie non possono raggiungere punti di vendita.

Né l’analisi del 5 novembre né il comunicato stampa 11 danno un costo separato per giugno e luglio. L’elemento successivo che permetterebbe di valutare il rischio in pratica sarebbe un calendario pubblico che specifica i fondi disponibili per questi due mesi, i gruppi coperti e la frequenza delle distribuzioni o dei pagamenti.

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