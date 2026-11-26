Nel sud del Libano, le esplosioni sono riportate a Qantara e le riprese nella pianura di Marjayoun. A Gaza, due ospedali registrarono otto morti dopo tre scioperi. Il ventisettesimo si riunisce a Bruxelles per discutere del bilancio europeo e del finanziamento dell’Ucraina nel 2027. Stasera, il Libano riceve il Giappone in qualifica per il World Basketball Championship.

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Giovedì 26 novembre 2026, edizione a Beirut.Nel sud del Libano, le esplosioni sono riportate a Qantara e le riprese nella pianura di Marjayoun. A Gaza, due ospedali registrarono otto morti dopo tre scioperi. Il ventisettesimo si riunisce a Bruxelles per discutere del bilancio europeo e del finanziamento dell’Ucraina nel 2027. Stasera, il Libano riceve il Giappone in qualifica per il World Basketball Championship.

Sud Libano: esplosioni a Qantara e riprese nella pianura di Marjayoun

Sono state segnalate forti esplosioni nella zona di Qantara a Wadi al-Houjeir. L’artiglieria era già stata riportata nella pianura di Marjayoun e uno sciopero a Talousa la notte o la mattina presto. Le relazioni disponibili non forniscono un bilancio consolidato per questi incidenti. Documentano eventi separati e non consentono un totale di scioperi o danni a tutto il Sud.

Le discussioni sul post-FINUL continuano in parallelo. Il mandato attuale scade il 31 dicembre. Questa mattina non è stata annunciata alcuna nuova risoluzione per fissare i termini di riferimento per una possibile sostituzione. Gli scambi diplomatici includono la possibilità di continuare una presenza internazionale e il suo legame con l’espansione dell’esercito libanese.

Qlayaat: Il governo mantiene il 14 dicembre, i lavori ancora da documentare

Il deputato Assaad Dergham ha dichiarato mercoledì, dopo un’intervista a Nawaf Salam, che il Primo Ministro gli aveva riaffermato l’apertura dell’aeroporto di René-Muawad il 14 dicembre. Il presidente dell’Autorità dell’Aviazione Civile, Mohammad Aziz, ha detto che la sua istituzione non aveva ricevuto i fondi necessari per il lavoro, in particolare sulla pista e sul parcheggio. L’Autorità per gli appalti pubblici indica i fondi pubblici, ma il suo foglio non pubblica contratti firmati o date di inizio. Il Dipartimento aveva annunciato i test di navigazione il 22 novembre, senza confermare l’inizio dei voli programmati.

Gaza: Otto morti dopo tre colpi di notte

L’ospedale Al-Aqsa ha riferito la morte di un uomo e sua moglie in uno sciopero in un appartamento a Deir al-Balah. A Gaza City, l’ospedale Al-Shifa ha registrato sei morti in altri due scioperi. Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa di Israele, Israele Katz, annunciarono la morte di Khaled Abu Nada, che presentarono come capo degli affari economici ed educativi di Hamas. Le autorità israeliane non hanno stabilito l’identità di tutte le vittime della valutazione effettuata dai due ospedali.

Golfo: La petroliera segnala l’esplosione senza danni

UKMTO ha segnalato un’esplosione vicino a una petroliera a circa 50 miglia nautiche a ovest di Dubai. L’equipaggio è sicuro e sano e nessun danno è stato segnalato. Il parere non conferma un impatto sulla nave o l’origine del proiettile. Questo incidente è distinto dalle relazioni pubblicate il 22 novembre nello Stretto di Ormuz.

Bruxelles: bilancio europeo e sostegno all’Ucraina per il programma

I leader europei si incontrano giovedì e venerdì a Bruxelles. Il loro ordine del giorno distingue tra il prossimo bilancio pluriennale dell’Unione e il finanziamento delle esigenze ucraine nel 2027. Il primo incontro è dedicato alla zona euro, con Christine Lagarde. La somma non è una decisione su un prestito o sulla sua distribuzione: nessun accordo del Twenty-Seven su questi due file è ancora stato annunciato per questa riunione.

Cesto: Libano e Giappone legato prima della partita delle 9

Il Libano riceve il Giappone alle ore 21 di Beirut, nel complesso di Nuhad Nawfal a Zuk Mikael. Il gioco sarà trasmesso su LB2. Le due selezioni si avvicinarono a questa partita con sei vittorie e due sconfitte nel gruppo F delle qualifiche al 2027 World Championship. Nessuno può qualificarsi stasera, secondo la FIBA. Il Libano riceverà la Cina domenica 29 novembre.

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