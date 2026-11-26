Una coppia venne uccisa a Deir al-Balah e sei a Gaza, secondo due ospedali. Il governo israeliano annuncia la morte di un funzionario Hamas.

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Una coppia venne uccisa a Deir al-Balah e sei a Gaza, secondo due ospedali. Il governo israeliano annuncia la morte di un funzionario Hamas.

Tre scioperi israeliani hanno ucciso otto palestinesi nella notte di mercoledì 25 novembre, a giovedì 26 novembre 2026. Gli ospedali Al-Aqsa e Al-Shifa hanno individuato le vittime in due aree distinte: la striscia di Gaza centrale e la città di Gaza, più a nord. Questi sono i risultati di questi tre scioperi segnalati dagli ospedali, non un sondaggio per l’intero territorio per 24 ore.

Un successo in un appartamento a Deir al-Balah

A Deir al-Balah, i funzionari dell’ospedale Al-Aqsa riferiscono la morte di un uomo e di sua moglie in un appartamento. In una dichiarazione congiunta trasmessa giovedì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa, Israele Katz, dicono che il loro esercito ha ucciso Khaled Abu Nada durante la notte. Lo presentano come leader negli affari economici ed educativi di Hamas a Gaza. Non c’è motivo di aggiungere questa morte agli otto annunciati dagli ospedali.

A Gaza City, l’Ospedale Al-Shifa ha registrato tre morti in ciascuno dei due scioperi separati. L’esercito israeliano sostiene di aver preso di mira tre persone che descrive come membri di gruppi armati in uno di questi scioperi, senza specificare la loro identità nei registri pubblici. Le informazioni disponibili il giovedì mattina non stabiliscono lo status di tutte le vittime.

Bombing continua dall’accordo del 2025 ottobre

Il 18 novembre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha riferito un totale di 1.650 morti e 5.975 feriti dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Questa indagine, che era di otto giorni prima degli scioperi di giovedì, non include le morti riportate da Al-Aqsa e Al-Shifa e non permette che un nuovo totale venga dedotto.

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