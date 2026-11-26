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I leader dell’Unione europea si sono riuniti a Bruxelles il 26 e 27 novembre per negoziare il bilancio comune dal 2028 al 2034 e per discutere un ulteriore prestito all’Ucraina fino a 45 miliardi di euro entro il 2027. I due dossier sono discussi nello stesso vertice, ma non rientrano nello stesso periodo o nel testo. Nessun accordo sia stato annunciato all’apertura della riunione.

Il bilancio di sette anni: quanto spendere e chi paga

Nella sua lettera d’invito, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha chiesto al Twenty-Seven di concordare sul posto da dare alla competitività, alla sicurezza e alla difesa senza abbandonare la politica agricola comune o gli aiuti per ridurre le disparità tra le regioni. Il compromesso che ha presentato il 21 novembre propone di mantenere i contributi nazionali vicini al loro livello attuale e di alimentare il bilancio con nuove entrate comuni.

Nel luglio 2025 la Commissione ha proposto un quadro di quasi 2 000 miliardi di euro per sette anni di prezzi attuali. Il testo di negoziazione di Costa fissa un massimale di 1 582,5 miliardi di stanziamenti d’impegno a prezzi costanti di 2025 e 1 553.7 miliardi di stanziamenti di pagamento. Gli impegni sono le spese che l’Unione autorizza ad entrare; i pagamenti sono gli importi che intende effettuare durante il periodo. Entrambe le proposte utilizzano diverse basi di prezzo: sottrarre i loro importi visualizzati non misura una riduzione di bilancio.

Servizi digitali, carbonio, tabacco: cinque flussi di entrate

Il compromesso individua cinque viali: servizi digitali, rifiuti elettronici non selezionati, tabacco, meccanismo di regolazione della frontiera del carbonio e una quota dei ricavi del mercato del carbonio europeo. A fini digitali, Costa propone un contributo annuo del 3% del fatturato netto da determinate attività, tra cui la pubblicità online e l’intermediazione, per le grandi aziende che incontrano le soglie di fatturato nell’Unione e nel mondo. Questo tasso non è in vigore: la proposta chiede che i lavori riprendano la direttiva corrispondente per un accordo del 2027. Alcuni altri modi sono di dare all’Unione una parte delle entrate esistenti, di non imporre un nuovo prelievo alle famiglie.

Ucraina: 45 miliardi proposti per soddisfare una necessità nel 2027

Il 18 novembre la Commissione ha presentato uno strumento separato sotto forma di prestiti fino a 45 miliardi di euro. Il suo progetto prevede una dotazione indicativa: 10 miliardi di sostegno al bilancio attraverso la Ucrania Facility, 10 miliardi di assistenza macrofinanziaria e 25 miliardi per rafforzare le capacità di difesa industriale ucraina. La Commissione stima la necessità di finanziamenti non coperti nel 2027 a 70 miliardi di euro. Il nuovo prestito coprirebbe quindi poco meno di due terzi di questa necessità; i leader devono anche discutere il contributo dei partner internazionali.

Il progetto prevede un prestito di mercato dell’Unione e una garanzia del suo bilancio. A tal fine, la Commissione propone di modificare l’attuale quadro finanziario, che si estende fino alla fine del 2027. Richiede sostegno alle riforme, compreso lo stato di diritto e la lotta contro la corruzione, e prevede che Kyiv dovrà solo rimborsare dopo aver ricevuto riparazioni dalla Russia. Tale meccanismo deve essere ancora adottato prima che venga effettuato un pagamento.

Tale prestito sarebbe addizionale al programma di 90 miliardi di euro per il 2026 e il 2027. Quest’ultimo, completato dal Consiglio nel mese di aprile, opera già nel quadro di una maggiore cooperazione tra 24 Stati membri. Esso prevedeva 30 miliardi di euro per il sostegno economico e 60 miliardi per la difesa. I 90 miliardi rappresentano il massimale del prestito esistente, non una somma completa versata a Kiev.

La riserva dopo il 2028 soddisfa un’altra scadenza

Nella sua proposta iniziale del 2028-2034, la Commissione ha previsto la possibilità di mobilitare fino a 100 miliardi di euro di prezzi correnti per l’Ucraina. Il documento di negoziazione Costa comprende una riserva di 88,9 miliardi di euro nel 2025, tra cui la ricostruzione e il sostegno al processo di adesione. La differenza di presentazione da sola non porta alla conclusione che il sostegno è stato ridotto di 1 miliardo di dollari. In entrambi i casi, questo è un massimale proposto per anni dopo il 2027, non un nuovo impegno di pagamento per l’anno prossimo.

Le discussioni dovrebbero continuare venerdì, secondo la lettera di Costa. Un compromesso politico sui massimali di bilancio di sette anni fungerebbe da base per il regolamento, la cui adozione richiede l’unanimità nel Consiglio dell’Unione europea e l’approvazione del Parlamento europeo. Il prestito aggiuntivo all’Ucraina deve seguire la propria procedura. Il Consiglio europeo affronta anche il rinnovo della gestione della Banca centrale europea, un altro punto all’ordine del giorno.

Archivio fotografico: Europa building, sede del Consiglio europeo a Bruxelles, febbraio 2016. Samynandpartners /Wikimedia Commons, immagine ricompressa,CC BY-SA 4.0.

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