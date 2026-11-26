Nella sua relazione al Parlamento, il Dipartimento delle Finanze stima i danni materiali cumulativi delle due guerre a 1 miliardo di dollari. Il progetto di bilancio per il 2027 ha 628 868 miliardi di sterline di entrate e tanto di spese, di cui il 9,3% è speso per gli investimenti.

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Nella sua relazione al Parlamento, il Dipartimento delle Finanze stima i danni materiali cumulativi delle due guerre a 1 miliardo di dollari. Il progetto di bilancio per il 2027 ha 628 868 miliardi di sterline di entrate e tanto di spese, di cui il 9,3% è speso per gli investimenti.

Il Ministero delle Finanze libanese prevede una contrazione di circa il 7 per cento del prodotto interno lordo reale nel 2026, dopo un aumento di circa il 4 per cento nel 2025. Questa stima è contenuta nella relazione esplicativa sul bilancio proposto 2027, che è stata lanciata il 25 novembre. Il documento non costituisce un nuovo progetto di legge: stabilisce le supposizioni adottate dal governo per il testo adottato dal Consiglio dei ministri il 1° ottobre e poi trasmesso al Parlamento.

La Banca Mondiale ha previsto un calo del 6,4 per cento nell’ottobre del 2026. Il suo scenario, come quello del ministero, riportò un’inversione dopo il rimbalzo del 2025. La differenza di circa 0,6 punti tra le due previsioni non misura una revisione dei conti nazionali: si tratta di stime effettuate in date diverse. In particolare, il Ministero cita il declino dell’attività turistica e dei consumi, nonché l’aumento delle importazioni di energia.

Due preventivi di 1 miliardo di dollari che non misurano la stessa cosa

Il rapporto è di circa 1 miliardo di dollari, il danno materiale diretto cumulativo delle due guerre, equivalente al 29 per cento del PIL previsto nel 2026. Questa è una stima della distruzione fisica. La relazione non presenta tale importo come una busta da inserire nel bilancio dello Stato per un anno.

I 1 miliardo di dollari rilasciati dalla Banca Mondiale nel marzo 2025 coprono un’altra misura: le necessità di riabilitazione e ricostruzione connesse al conflitto tra l’8 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2024. Per questo solo settore, la Banca ha stimato che da 3 a 5 miliardi di dollari doveva provenire dal finanziamento pubblico. La stima ministeriale, che copre il danno cumulativo delle due guerre, non consente pertanto alla Banca Mondiale di raddoppiare la sua cifra o dedurre il costo del secondo conflitto.

Il progetto si riserva il 9,3% delle spese di investimento

Il progetto ha 628 868 miliardi di sterline libanesi in entrate e spese. Delle spese, $ 570.299 miliardi è previsto per le spese correnti, di cui $ 15.432 miliardi è per il mantenimento del debito. Gli investimenti rappresentano 58,569 miliardi di sterline, pari al 9,3% del totale. Il Ministero afferma che si basa principalmente sui finanziamenti esterni per sostenere questa categoria di spese. L’equilibrio delle entrate e delle spese inserite nel progetto non stabilisce quindi l’importo mobilitato per i progetti o la tempistica dei pagamenti.

I ricavi previsti aumentano del 16,8 per cento rispetto all’importo indicato nel 2026 Finance Act, ma dell’8,6 per cento rispetto a quello che il Ministero stima effettivamente di essere in grado di raccogliere in quell’anno. I prelievi fiscali rappresentano l’85,9 per cento dei ricavi nel 2027. Le imposte nazionali sui beni e servizi da sole raggiungerebbero 329.448 miliardi di sterline, pari al 52,4% del totale. Queste cifre descrivono la struttura dei ricavi prevista; Non corrispondono a somme già ricevute.

Gli stanziamenti sono ancora in esame

Il 25 novembre la commissione parlamentare per le finanze e il bilancio ha approvato gli stanziamenti operativi e ha lasciato diversi posti in agricoltura, gioventù e sport e persone sfollate in attesa di prove. È prevista l’incontro di nuovo giovedì 26 novembre alle ore 10.30 di Beirut. Queste decisioni in commissione non sono valide per l’adozione da parte del Parlamento.

Archivio fotografico: Parlamento libanese, Beirut, 26 luglio 2005. Condividi,CC BY-SA 2.5. Boxing e titolazione Libnanews sotto la stessa licenza.

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