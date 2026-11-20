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La coalizione tedesca vuole ridurre la tassa di elettricità domestica da 2.05 a 0,10 centesimi all’ora di kilowatt nel 2027. Il comitato di bilancio del Bundestag deve ancora incorporare la misura nei testi. Il governo sta preparando separatamente un tappo temporaneo sui prezzi del carburante, i cui importi non sono annunciati.

Il compromesso raggiunto alla Cancelleria il 18 novembre deve ancora passare attraverso la fase parlamentare. Il giorno seguente, la presidente della commissione per il bilancio, Lisa Paus, ha annunciato una sessione speciale per includere la riduzione fiscale nel progetto di bilancio. Il Bundestag intende esaminare il bilancio federale 2027 dal 24 al 27 novembre. L’annuncio politico non cambia quindi le tariffe applicate ai consumatori.

Risparmio sulla tassa, non sull’intero conto

Il progetto prevede di applicare il nuovo tasso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 alle famiglie, così come a molte imprese che non hanno precedentemente beneficiato di un tasso ridotto. Per le famiglie, 0,10 centesimi all’ora di kilowatt è equivalente a 1 euro all’ora megawatt, il minimo europeo per uso non professionale. La differenza con l’attuale tasso di 1,95 centesimi all’ora di kilowatt riguarda solo questa tassa. Per un consumo annuo di 3 000 kWh, rappresenta 58,50 euro su questo componente, tutte le altre cose sono uguali. Questo calcolo non prevede l’evoluzione della fattura totale, che dipende anche dal contratto e da altri componenti del prezzo.

Il cancelliere Friedrich Merz stima il contributo supplementare per i consumatori di elettricità in Germania a 5 miliardi di euro. Questa stima generale non è per le famiglie e non corrisponde a un pagamento per famiglia. Per finanziare la misura nel 2027, la coalizione intende mobilitare fondi che non sarebbero utilizzati per sostenere le energie rinnovabili. Questi stanziamenti fanno parte del bilancio federale, non del conto utilizzato per i pagamenti di aiuti all’energia rinnovabile, ha detto il Ministero dell’economia. Un’estensione richiederebbe finanziamenti dal bilancio 2028.

Carburanti: un soffitto variabile per tre mesi

L’accordo prevede inoltre di limitare i prezzi delle pompe per evitare aumenti eccessivi. Il governo sta annunciando una formula basata sui prezzi internazionali, sulle possibili esenzioni regionali e sull’obbligo di conservare l’offerta. Non è quindi un prezzo uniforme e fisso in tutte le stazioni.

Il Ministero dell’Economia ha precisato che la legge dovrebbe creare la base giuridica del regime e che un regolamento dovrebbe attivarlo per tre mesi. Berlino mira ad attivare il 1° gennaio 2027, ma non appare alcun importo per litro nell’annuncio. Questa misura si distingue dalla riduzione dell’imposta sull’elettricità: non ha né lo stesso calendario né la stessa durata.

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