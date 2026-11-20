Nella sua sentenza del 19 novembre, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato al Myanmar di facilitare il ritorno dei Rohingyas sfollati, di restituire la loro proprietà e compensare i danni non risolti. Nessun importo è fisso. Il Myanmar dovrà riferire sulle misure adottate in una relazione entro due anni.

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La sentenza del 19 novembre dalla Corte internazionale di giustizia non si limita a stabilire la responsabilità del Myanmar per il genocidio della Rohingya. Esso richiede allo Stato di prendere misure di restituzione e compensare i danni che non riparano. L’obbligo esiste dal momento della sentenza. D’altra parte, la Corte non ha stabilito l’importo o il metodo di pagamento.

Il giudizio riguarda la violenza delle operazioni del 2017 nello Stato Rakhine settentrionale. Sette anni dopo che la Gambia ha rinviato la questione alla Corte, la constatazione è fatta tra i due Stati. Il componente di riparazione apre un’altra fase. Il testo distingue ciò che il Myanmar deve intraprendere e ciò che la Corte dovrà ancora decidere.

Ritorno volontario, restituzione della proprietà e ricerca delle persone scomparse

La Corte ha ordinato al Myanmar di consentire e facilitare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso di Rohingya spostato a seguito degli atti contenuti nella sentenza. Tale obbligo riguarda sia le persone sfollate internamente che le persone all’estero e comprende la riunificazione familiare. Non significa che le partenze del campo devono iniziare immediatamente o che la sicurezza è già garantita.

Il paragrafo 615 prevede anche la restituzione o la sostituzione della proprietà individuale e collettiva perduta o danneggiata. Ha chiesto di facilitare la ricerca dei mancanti e di aiutare a identificare i morti e renderli una sepoltura dignitosa. Le vittime di lesioni fisiche o mentali devono avere diritto a misure di riabilitazione. La protezione contro la persecuzione e la discriminazione faceva parte anche delle misure ordinarie.

La restituzione, ai sensi della sentenza, non si limita quindi a restituire una casa o una terra. La sentenza si riferisce a diversi pregiudizi: essere stati spostati, aver perso un parente o essere in grado di trovare condizioni di vita sicure. Tuttavia, le misure imposte non costituiscono la prova che un ritorno è avvenuto, che una proprietà è stata restituita o che un servizio è accessibile.

Nessun importo fisso, ma rapporto entro due anni

Se la restituzione non ripara completamente i danni, il Myanmar deve compensare il Gruppo Rohingya e i suoi membri. La Gambia ha presentato la causa dinanzi alla Corte nell’interesse dei beneficiari della convenzione di genocidio; Il compenso ordinato non è destinato allo Stato Gambian. Né lo schema crea una finestra di applicazione individuale immediatamente accessibile.

Il Myanmar deve presentare una relazione alla Corte entro due anni dalla sentenza. Essa precisa le misure di restituzione adottate e, qualora tali misure non consentano la piena riparazione, indica l’importo e i metodi di compensazione. La Corte ascolterà le parti prima di decidere la prosecuzione. La scadenza è per la presentazione della relazione, non per il pagamento di tutte le indennità o per il completamento dei rendimenti.

Decisione di Stato a Stato, indagini da effettuare

La Corte ha inoltre ordinato al Myanmar di indagare efficacemente senza indugio le persone ragionevolmente sospettate di atti coperti dalla Convenzione in relazione alle operazioni del 2017. Ha chiesto di perseguitarli e punirli se fossero giustificati. Questo aspetto non trasforma il giudizio in una convinzione criminale individuale. Essa stabilisce l’obbligo per lo Stato di operare le proprie procedure.

La fase successiva non torna ai risultati finali del 19 novembre. La Commissione dovrà valutare le misure effettivamente adottate e decidere su questioni di riparazione riservate. Per le famiglie, la distinzione è decisiva: la sentenza riconosce i diritti e stabilisce gli obblighi, ma la possibilità di un ritorno dignitoso e l’accesso al risarcimento dipende ancora dalla loro attuazione.

Palazzo della Pace nell’Aia, 7 luglio 2013. Questo archivio non mostra l’udienza del 19 novembre 2026. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Ridimensionata intera fotografia; composizione Libnanews sotto la stessa licenza.

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