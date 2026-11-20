In Libano, la richiesta di rinvio di una causa al Consiglio di giustizia non è sufficiente a portare la questione dinanzi a tale giudice. È necessario un decreto adottato dal Consiglio dei ministri. Questa decrittazione distingue la decisione di rimozione, l’indagine e il giudizio, senza annunciare un nuovo trasferimento o pregiudizio alle responsabilità individuali delle persone.

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Chiedere che un caso venga rinviato al Consiglio di giustizia non è sufficiente per portarlo prima di esso. In Libano, il rinvio a questa giurisdizione eccezionale richiede un decreto adottato dal Consiglio dei ministri. Tale decisione deve essere distinta dall’indagine e dal giudizio, che intervengono in un altro contesto.

In un caso sensibile, la richiesta di cambiare giurisdizione può diventare una questione politica come visibile come l’indagine stessa. Tuttavia, da solo non produce il trasferimento del file. L’esistenza di una dichiarazione pubblica, di un ricorso familiare o di una posizione partigiana non consente di annunciare che è stato deciso un licenziamento.

Un decreto, non un semplice annuncio

Il Ministero della Giustizia indica che il Consiglio di Giustizia è sequestrato da un decreto emanato dal Consiglio dei Ministri. La sua giurisdizione include reati contro la sicurezza di Stato e alcuni reati di pubblica sicurezza. Non costituisce un tribunale che qualsiasi denunciante può liberamente scegliere di ottenere un trattamento alternativo del suo caso.

Uno studio legale pubblicato dall’Università libanese stabilisce le conseguenze di questa regola: il Consiglio non si occupa di se stesso. In assenza del decreto richiesto, la giurisdizione rimane presso i tribunali ordinari o militari, secondo le norme applicabili. D’altra parte, l’ordine di rimozione costituisce l’atto che consente il trasferimento delle relative procedure. Per identificare un cambiamento reale, è quindi necessario esaminare questo atto e la sua portata, non solo l’intenzione annunciata di ottenerlo.

La scarica non risolve il senso di colpa

Una volta che il caso è respinto, un magistrato è nominato per l’indagine, secondo le procedure previste dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura. Questo magistrato esaminante non è confuso con l’addestramento responsabile del processo. L’indagine può comportare licenziamento o annullamento seguito da rinvio al Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione ed è composto da altri quattro giudici di tale Corte. Il Ministero ricorda che i rimedi contro le sue decisioni sono particolarmente limitati, con eccezioni per l’opposizione e la revisione. Il cambiamento di giurisdizione non è quindi limitato ad una modifica del titolo: avvia un percorso procedurale specifico.

Due decisioni da non confondere

Il ramo esecutivo decide il licenziamento in termini legali; Tuttavia, non pronuncia una frase. I fatti imputti, le responsabilità individuali e le prove rimangono da esaminare nel procedimento giudiziario. Per descrivere un ordine come ammissione formale di colpa sarebbe come impreciso per fare una domanda per un ordine come trasferimento già completato.

Questa griglia di lettura si applica a qualsiasi questione di cui al dibattito pubblico. Prima di riferirsi al rinvio, le informazioni decisive rimangono l’esistenza dell’ordine di rimozione. Prima di parlare di colpevolezza, ci serve una decisione del tribunale che si sgombra.

Copertina: Palazzo di Beirut, archivio Libnanews. Data e fotografo non informato. Illustrazione generale, nessun pubblico rappresentato.

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