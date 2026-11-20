1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Ministero della Difesa turco ha chiarito il 19 novembre come Ankara intende attuare l’accordo firmato con il Qatar sei giorni prima. In caso di attacco armato esterno a uno dei due paesi, lo Stato interessato dovrebbe chiedere specificamente assistenza. I due governi avrebbero poi messo insieme la forma. Secondo Ankara, la firma non obbliga l’altro paese a inviare automaticamente truppe.

Qatar e Turchia hanno presentato il loro accordo di difesa reciproca a Istanbul il 13 novembre come impegno per la solidarietà. Il comunicato congiunto si riferisce ad una posizione comune di fronte ad un attacco ad uno o ad entrambi i partner. Non ha dettagliato il corso d’azione. Il punto settimanale della difesa turca dà questa precisazione, senza riprodurre l’intero trattato.

Una richiesta dello Stato in causa, poi una decisione comune

Nella spiegazione del Ministero turco, il primo elemento è l’applicazione del partito contestato. Il secondo è l’accordo tra i due Stati sul sostegno che potrebbero fornire. La richiesta di un governo, quindi, non sarebbe sufficiente da solo per risolvere la risposta dell’altro. Il Ministero esclude espressamente che il patto richieda l’invio diretto e automatico di soldati.

Ankara afferma che le decisioni politiche sull’attuazione dell’accordo sarebbero prese di comune accordo all’interno di un consiglio strategico. Esso riunirebbe i ministri degli esteri e della difesa di entrambi i paesi, o i loro rappresentanti autorizzati. Questa indicazione riguarda la decisione politica. Non stabilisce che sia stata presentata una domanda, che sia stata approvata una misura o che sia stata avviata una transazione.

Il ruolo della Carta delle Nazioni Unite

Il ministero attribuisce qualsiasi sostegno all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Riconosce il diritto di autodifesa individuale o collettiva in caso di aggressione armata e fornisce al Consiglio di sicurezza tali misure. Citando questo articolo definisce il quadro giuridico invocato. Non si tratta di una decisione internazionale che consente un’azione specifica in anticipo.

Si possono distinguere tre elementi: gli obiettivi comuni annunciati a Istanbul, la procedura descritta da Ankara e la decisione che i due governi dovrebbero ancora prendere in un determinato caso. Per sostenere che nulla cambierebbe sarebbe errato: il dipartimento descrive un quadro decisionale. Ma presentare questo quadro come un intervento già garantito andrebbe oltre il suo testo.

Ciò che la precisione del 19 novembre non taglia

Il Diwan dell’Emiro del Qatar conferma la data, il luogo e i firmatari dell’accordo. Il comunicato congiunto descrive gli obiettivi della cooperazione e le regolari consultazioni. La descrizione del meccanismo in caso di attacco viene dal punto di stampa turco. Essa deve essere attribuita come tale, non come una lettura articolo per articolo di un trattato il cui testo integrale non è stato consultato.

Né i documenti pubblici esaminati indicano una certa data di entrata in vigore o confermano il completamento di eventuali formalità interne. Il nuovo fatto è quindi circoscritto: Ankara ha chiarito che la richiesta di assistenza e il consenso di entrambe le parti avrebbero preceduto la scelta del sostegno. Questa non è né una nuova firma né una distribuzione annunciata.

Vista di Doha, 4 marzo 2013, archivio senza relazione visiva con la firma a Istanbul. Haakon S. Krohn, Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Ridimensionata intera fotografia; composizione Libnanews sotto la stessa licenza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews