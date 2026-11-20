UNIFIL pubblica la sua recensione di ottobre e distingue le rotazioni dal ritiro di gennaio. Nuovi incidenti sono riportati nel sud del Libano. Minieh apre un centro di soccorso. In Yemen, una chiamata è diretta a parte del porto di Hodeida. Bruxelles e Londra annunciano la fine di tre negoziati bilaterali.

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Venerdì 20 novembre 2026, ore 18 edizione a Beirut. L’UNIFIL è in azione di un mese di ottobre, nuovamente segnato da scioperi, e ricorda che il suo ritiro non ha avuto inizio fino a gennaio. Nuovi incidenti sono segnalati nel sud. Nello Yemen, la coalizione guidata da Riyadh invita i civili a lasciare parte del porto di Hodeida. A Bruxelles, l’Unione europea e il Regno Unito stanno concludendo tre negoziati, ma gli accordi non si applicano ancora.

Nel sud del Libano, UNIFIL distingue rotazioni e prelievi

La Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha indicato venerdì che i movimenti dei pacificatori attualmente osservati fanno parte della consueta rotazione, non del ritiro. Il suo mandato durerà fino al 31 dicembre 2026. Secondo la missione, il ritiro inizierà il 1° gennaioegennaio 2027 e proseguirà nell’anno. Alla fine del suo mandato, la missione ha dichiarato di continuare le sue osservazioni, il dialogo con le parti e il suo sostegno all’esercito libanese.

Nella sua valutazione di ottobre, UNIFIL ha riferito che aveva osservato circa 90 scioperi aerei israeliani. La missione nota un declino delle ostilità, ma sottolinea che la distruzione delle case e delle infrastrutture civili sta ancora ritardando il ritorno delle persone sfollate internamente. Tale valutazione non ha pregiudicato alcuna azione che potrebbe essere presa dopo la partenza dei pacificatori.

Venerdì, il corrispondente della National Information Agency ha riferito incendi a Zawtar al-Sharkiyeh, che ha attribuito all’esercito israeliano, così come le esplosioni attribuite a un drone e danni vicino alle case di Haddatha. Nessuna valutazione umana è stata riportata in questa spedizione. Il ministro della Difesa, Michel Menassa, che ha incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti Michel Issa, ha chiesto di fermare gli attacchi israeliani e di ritirarsi dal territorio libanese in modo che l’esercito potesse continuare il suo dispiegamento. Il suo ufficio non aveva annunciato alcun accordo con UNIFIL.

In Minieh, un centro di soccorso; vaccino HPV in programma per gennaio

Un centro di difesa civile aperto a Minieh, nel nord del Libano. Secondo l’UNDP e l’Agenzia Nazionale dell’Informazione, si prevede di servire cinque comuni in un’area di quasi 97.500 abitanti. Il centro beneficia di un programma nazionale sostenuto dalla Germania attraverso la sua banca di sviluppo KfW. Il sostegno nazionale supera i 10,6 milioni di dollari, che non è il costo del solo centro Minieh. UNDP indica che il nuovo sito deve ancora essere consegnato alla Protezione Civile.

Il Ministro della Salute, Rakan Nassereddine, prevede di proporre dal gennaio 2027 il vaccino contro il papillomavirus umano nei centri di assistenza primaria per le ragazze libanesi nelle classi di età mirate. La strategia nazionale prevedeva la sua introduzione nel 2027; l’annuncio di venerdì specifica il mese previsto. Il Ministro non ha dettagliato le età scelte, i centri di start-up o le procedure di registrazione. La campagna non è ancora aperta.

A New York, il fotogiornalista libanese Christina Assi ha ricevuto il Premio Internazionale per la Libertà di Stampa di giovedì dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Ferita nel 2023 nel sud del Libano durante lo sciopero che ha ucciso il giornalista Issam Abdallah, da allora ha fatto campagna per la sicurezza dei giornalisti.

Hodeïda: una chiamata per evacuare parte del porto

La coalizione guidata dai sauditi di venerdì ha invitato i civili a lasciare parte dell’area portuale di Hodeida sulla costa del Mar Rosso Yemen, citando la loro sicurezza. L’appello non conferma un attacco al porto, alla sua chiusura o all’effettiva evacuazione. Hodeida è usato per l’arrivo di beni e aiuti umanitari. La Commissione europea aveva già constatato che le interruzioni delle infrastrutture di trasporto yemenite hanno reso difficile fornire cibo, medicine e carburante.

Bruxelles e Londra concludono tre negoziati

L’Unione europea e il Regno Unito hanno annunciato a Bruxelles la fine dei negoziati sulle norme sanitarie e fitosanitarie, il ravvicinamento dei loro mercati del carbonio e un programma di mobilità giovanile. La componente sanitaria mira a rimuovere la maggior parte dei certificati e dei controlli ora necessari per il commercio di animali, impianti e prodotti interessati. L’obiettivo è un’applicazione da 1emarzo 2028. Entrambe le parti puntano anche al 2028 per collegare i loro mercati del carbonio.

Il programma di mobilità dovrebbe consentire ai giovani partecipanti di rimanere fino a tre anni dall’altra parte del Canale, in particolare per lavorare o studiare. Non ripristina la libera circolazione e rimane separato da Erasmus+. I tre testi devono ancora seguire le procedure previste da entrambe le parti prima di entrare in vigore.

Ucraina: aumento degli scioperi

Il primo ministro ucraino ha riferito otto morti negli scioperi russi di notte da giovedì a venerdì, sei dei quali erano a Kiev. In Polonia, l’Ufficio del Pubblico Procuratore di Lublino ha aperto un’indagine dopo la caduta di un oggetto volante vicino a Nowy Lipowiec. Il ministro della difesa polacco si riferisce a un probabile missile russo, senza ulteriori competenze giudiziarie. Il ministro non riferisce alcun infortunio o danno alle infrastrutture critiche.

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