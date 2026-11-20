Il Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione ha selezionato un’offerta per strade chiare e riparate nel distretto di Marjayoun nel sud del Libano. Il bando pubblicato figura questa offerta a $6,54 milioni. I documenti disponibili non indicano una firma efficace o una start-up confermata.

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Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione ha emesso un avviso di selezione per liberare e riparare le strade danneggiate nel distretto di Marjayoun del sud del Libano. L’offerta provvisoria è di 6,54 milioni di dollari. Il fascicolo è quindi avanzato dal bando di gara di ottobre, ma i documenti pubblici consultati non dimostrano che il contratto è stato firmato o che il lavoro è iniziato.

Il lotto di Marjayoun fa parte del progetto di assistenza di emergenza finanziato dalla Banca Mondiale in Libano. Ha il suo file, separato dalla strada un sacco di pneumatici e Bint Jbeil. Il suo status non è quindi valido per tutte le strade del Sud o per il lavoro in altre aree finanziate dallo stesso programma.

Il bando di gara ha dato il via alla scelta di una società

Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione (CDR) ha pubblicato il suo bando di gara l’8 ottobre 2026 e ha fissato il 22 ottobre come termine per la presentazione delle offerte. Nell’avviso di selezione di cui al 1303 ha dichiarato di aver ricevuto tre offerte e di aver accettato quello da Yamen Stabilimento per il Trading Generale e Contrattuali. Il documento afferma che la decisione è soggetta alla non obiezione della Banca Mondiale.

L’importo pubblicato dalla RDC corrisponde all’offerta scelta, non al pagamento. Il piano di approvvigionamento della Banca Mondiale, rivisto il 15 novembre, registra la pubblicazione e la presentazione delle offerte. Per il lotto Marjayoun, la colonna prevista per la data effettiva del contratto firmato rimane vuota in questa versione. La data prevista nella tabella non è quindi una data di inizio.

Cancella per ripristinare l’accesso prima di riparazioni durevoli

Il file tecnico distingue il ricircolo provvisorio degli interventi di riparazione. Sulle sezioni più danneggiate selezionate per la fase di emergenza, il manuale ambientale prevede la clearance dei detriti e la riabilitazione temporanea della strada. Esso distingue questo lavoro dalle riparazioni localizzate previste per una fase di recupero precoce. La pubblicazione del mercato non annuncia tuttavia la riapertura di un particolare asse.

Questa differenza conta per gli abitanti, i servizi e le imprese che utilizzano le strade distrettuali. L’accesso temporaneo può facilitare i viaggi senza indicare che le riparazioni definitive sono state ricevute. Il fascicolo prevede inoltre controlli di sicurezza prima di qualsiasi intervento sulle sezioni interessate e sulle misure di gestione del traffico durante il lavoro.

Il prossimo benchmark sarà una data di lavoro confermata

Un contratto firmato, un ordine di start-up o un consulente del traffico locale darebbero ai residenti un punto di riferimento più preciso dell’annuncio della scelta dell’azienda. A partire dal 20 novembre, i documenti pubblici consultati sono stati utilizzati per seguire la fase di selezione, ma nessuno ha fornito una data di inizio confermata o un elenco di strade effettivamente riaperto. Non si deve quindi dedurre da questo parere che il viaggio è già possibile sulle sezioni pertinenti.

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