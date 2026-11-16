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Amazon MGM Studios ha annunciato lunedì 16 novembre, la scelta di Robert Pattinson per giocare a James Bond. Gli inglesi succedettero a Daniel Craig in un film diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight.

Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L’annuncio ufficiale di Amazon MGM Studios, pubblicato lunedì 16 novembre 2026, termina l’attesa intorno al successore di Daniel Craig. Lo studio conferma la scelta dell’attore britannico per il prossimo film dedicato all’agente 007, senza rivelare in questo comunicato stampa il suo titolo o la sua data di uscita.

Pattinson entra in una squadra già formata. Denis Villeneuve sarà il direttore della sceneggiatura di Steven Knight. Amy Pascal e David Heyman produrranno il film, rispettivamente attraverso Pascal Pictures e Heyday Films. Tanya Lapointe sarà il produttore esecutivo.

Robert Pattinson, la scelta confermata per James Bond

L’attore ha accolto il suo appuntamento come un grande onore nella sua carriera. Nella sua dichiarazione trasmessa dallo studio, ha ringraziato il team artistico e ha espresso il suo entusiasmo per lavorare sul personaggio. Denis Villeneuve saluta un interprete che può portare nuova energia a 007.

La conferma ora distingue la scelta di Pattinson dalle molte ipotesi di casting che accompagnavano la preparazione del film. Non specifica ancora gli altri membri della distribuzione, le posizioni di ripresa o il contenuto della trama.

Da Twilight a Batman, un viaggio tra due cinema

Pattinson arriva in franchising con una carriera condivisa tra grandi produzioni e cinema indipendente. Rivelato a un pubblico ampio daHarry Potter e la Coppa del Fuocopoi la sagaTwilightpoi ha sparato in lavori con registri molto diversi.

Buon tempoSafdie fratelli, eIl faro, di Robert Eggers, sono tra i suoi ruoli eccezionali. Ha anche giocato inTenet, di Christopher Nolan, prima di tenere il ruolo principaleIl BatmanDiretto da Matt Reeves. Il suo recente viaggio comprende ancheMickey 17Da Bong Joon-ho.

Il nuovo Bond riunirà un attore già abituato a franchising globali e un direttore associato, in particolareArrivo♪,Blade Runner 2049eDune. Steven Knight, sceneggiatore, è il creatore della serieBlinders Peaky.

Dopo Daniel Craig sotto la direzione di Amazon MGM

Daniel Craig aveva completato la sua carriera nel ruolo conNon c’è tempo per morire, rilasciato nel 2021. Questo film era la sua quinta e ultima apparizione in James Bond. L’arrivo di Pattinson apre così un nuovo ciclo, con un interprete diverso e un nuovo team di produzione.

Questa transizione viene dopo un cambiamento significativo nella governance del franchise. Nel febbraio 2025, Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson annunciarono la creazione di una joint venture per mantenere i diritti di James Bond. L’operazione è stata completata il 24 marzo 2025.

I partner rimangono co-proprietari della franchigia, ma Amazon MGM ha ottenuto il controllo creativo. Amazon aveva già acquisito MGM nel 2022 e deteneva i diritti di distribuzione dei film di Bond. Il cambiamento del 2025 riguarda quindi la conduzione delle future produzioni, non solo la loro diffusione.

La scelta dell’interprete principale era un passo centrale in questa ripresa. Resta ora di annunciare il calendario preciso del film, il suo titolo e i partner di gioco di Robert Pattinson.

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