Essentials in 5 minuti: 16 novembre ore 18

Waltz chiede il disarmo volontario di Hezbollah, le banche annunciano uno sciopero già da mercoledì e nuovi incidenti interessano il Sud. In Israele, la polizia sta esaminando il caso Rasam. L’Unione europea sta intensificando le sue sanzioni contro gli attori del finanziamento russo. MEA sta aspettando il suo primo A321XLR domani a Beirut, senza nuova linea confermata. L’edizione di questa sera distingue tra dichiarazioni politiche, decisioni annunciate e informazioni operative che rimangono da specificare.

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Lunedì 16 novembre 2026, ore 18, Beirut.La visita di Mike Waltz e il disarmo di Hezbollah dominano le notizie diplomatiche libanesi. Le banche annunciano uno sciopero ogni mercoledì a partire dal 18 novembre. Nel sud vengono segnalati nuovi incidenti e un comune limita l’accesso a diversi quartieri. In Israele, la polizia sta esaminando gli arresti dei militanti a Rasam. L’Unione europea sta intensificando le sue sanzioni legate alla guerra in Ucraina, mentre il MEA si prepara all’arrivo della sua prima A321XLR.

Waltz chiede a Hezbollah di consegnare le sue armi allo stato

L’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, ha chiesto a Hezbollah lunedì di disarmare volontariamente. Ha parlato dopo un’intervista con Nabih Berri ad Ain al-Tinah. Il suo argomento: un paese non può funzionare con due eserciti. Questa dichiarazione stabilisce la posizione americana. Non significa che sia stato concluso un accordo di consegna delle armi.

La visita portò anche il diplomatico a Joseph Aoun e Nawaf Salam. Le consultazioni riguardano l’autorità di Stato, gli impegni di sicurezza e la presenza internazionale nel Sud. Il governo libanese collega queste questioni al ritiro israeliano e alla protezione della sovranità del paese.

Nawaf Salam difende una presenza internazionale sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza. Esso desidera mantenere le funzioni di osservazione, collegamento, coordinamento e sostegno delle forze armate libanesi. A suo avviso, la risoluzione 1701 dovrebbe rimanere un riferimento alle disposizioni del sud. Le discussioni non hanno ancora permesso di annunciare la composizione o i mezzi di un accordo successivo all’UNIFIL.

Banche: uno sciopero annunciato ogni mercoledì

L’Associazione bancaria libanese ha annunciato uno sciopero di avvertimento ogni mercoledì nelle prossime settimane. Il primo giorno è previsto per il 18 novembre. Questa decisione, annunciata lunedì, apre una nuova fase della controversia con il Dipartimento delle Finanze.

Le banche contestano la richiesta di modificare le loro dichiarazioni fiscali per gli anni 2020-2024. Il disaccordo riguarda in particolare le differenze dei tassi di cambio e il trattamento delle disposizioni relative agli eurobond. LABL afferma che le misure comporterebbero l’imposizione di utili e di disposizioni per coprire le perdite del libro non realizzate.

Questo è l’argomento dell’associazione, non una conclusione indipendente sulla legalità delle imposte rivendicate. Una disposizione in un bilancio non è deducibile automaticamente: la controversia si riferisce esattamente alle regole applicabili e come calcolare la base fiscale.

Per i clienti, l’annuncio comporta l’anticipazione di transazioni che richiedono una visita di agenzia il mercoledì. Non si può dedurre che tutti i servizi digitali o distributori saranno interrotti. Le modalità pratiche dovranno essere controllate con ogni istituzione.

Libano meridionale: incidente del chakra, restrizioni a Nabatiyah Fawqa

Un drone israeliano esplose il lunedì pomeriggio sopra la baita al-Amin a Shakra, distretto di Bint Jbeil, secondo un rapporto rilasciato a 1637 ore a Beirut. In questa prima relazione non sono state segnalate lesioni; il danno riportato era materiale. Il fuoco di artiglieria intermittente è stato segnalato anche nei pressi di Mayfadoun e Kfar Tebnit.

A Nabatiyé Fawqa, il comune ha annunciato un divieto temporaneo di accesso ai distretti orientali di Deir, La Poste, Al-Aqida, Al-Manzala e Al-Hariq. Invoca la situazione di sicurezza e la protezione degli abitanti e della loro proprietà.

Il comune prevede un’eccezione per esigenze estremamente urgenti, da coordinare esclusivamente con il sindaco. Essa presenta questa restrizione come eccezionale e provvisoria, senza dare una data ferma per sollevarla. Una mancanza di lesioni in un incidente specifico non significa quindi che i movimenti in tutta la zona sono sicuri.

Israele: Le accuse intorno a Ra

La polizia israeliana ha aperto una rassegna interna delle decisioni che hanno portato all’arresto di attivisti a Rasam il 27 ottobre. Le rivelazioni riguardano l’origine delle informazioni trasmesse alla polizia e i presunti legami della loro fonte con l’ufficio di Benjamin Netanyahu.

Yair Lapid e Yousef Jabareen denunciarono un « attacco di un colpo di stato ». Questa è un’accusa politica, non una giudiziaria. La sola prova pubblicata non mostra che il conteggio dei voti sarebbe cambiato.

L’ufficio del Primo Ministro nega un’operazione di manipolazione. Egli sostiene che il suo capo del personale ha fornito alla polizia informazioni su un possibile reato. La revisione annunciata deve chiarire la catena di comando e il trattamento dell’intelligenza. Le persone arrestate sono state rilasciate; i risultati della polizia sono attesi.

L’Unione europea aggiunge 113 persone e entità alle sue sanzioni

Il Consiglio dell’Unione europea ha annunciato lunedì le misure destinate a 12 persone e 101 entità. Essi riguardano i settori bancario, finanziario ed energetico, nonché il supporto per la flotta fantasma utilizzata per il commercio del petrolio russo.

Questa decisione mira a ridurre i mezzi di finanziamento della guerra della Russia contro l’Ucraina. È distinto dalle sanzioni annunciate lo stesso giorno contro attori di interferenze e attacchi informatici. I due componenti non devono essere aggiunti senza esaminare le rispettive basi e liste.

MEA: A321XLR atteso martedì a Beirut

Middle East Airlines riceverà il suo primo Airbus A321XLR martedì 17 novembre. Mohammad El-Hout ha invitato Nawaf Salam a sponsorizzare la cerimonia di benvenuto. L’arrivo dell’aereo è un passo nel rinnovamento della flotta, ma non vale la pena lanciare immediatamente una nuova linea.

Airbus annuncia una gamma massima di 4.700 miglia nautiche, o circa 8.700 chilometri, per questo modello. Le prestazioni di un volo dipendono, tuttavia, dal carico trasportato, dai venti, dalle riserve di carburante e dalla configurazione scelta. Questa gamma non è una distanza garantita per l’aereo MEA.

La società aveva ordinato quattro A321XLR nel giugno 2019, con l’obiettivo di espandere le sue possibilità in Africa e Asia. Le prime rotazioni commerciali, il numero di posti e le possibili nuove destinazioni rimangono da confermare.

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