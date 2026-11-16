Pechino annuncia un vertice tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen il 19 novembre. La Cina sottolinea la pace e la stabilità strategica. Washington vuole parlare di nucleare e Iran, ma in questa fase non è stato annunciato alcun ordine del giorno o accordo comune dettagliato.

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La Cina ha annunciato lunedì 16 novembre che Xi Jinping incontrerà Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen, giovedì 19 novembre 2026. Pechino presenta questo incontro come il primo incontro faccia a faccia dei leader cinesi, americani e russi, dedicato alla pace mondiale e alla stabilità dei rapporti tra grandi potenze.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha fissato la data e il luogo in un breve comunicato stampa rilasciato lunedì mattina. Non è stato annunciato alcun accordo in questa fase.

Un appuntamento ai margini dell’APEC

Il vertice trilaterale si terrà durante l’incontro dei leader del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico, APEC, tenutosi il 18 e 19 novembre a Shenzhen. Xi Jinping è quello di presiedere questo 33o incontro, sotto il tema di una comunità Asia-Pacifico che fiorisce insieme.

Il programma cinese comprende anche un vertice dei leader di business il 17 e 18 novembre, al quale Xi Jinping deve pronunciare un discorso, così come incontri bilaterali con i leader partecipanti. Questo calendario multilaterale è il quadro per la riunione di tre parti, senza confondersi con il suo programma.

Pechino evidenzia la stabilità strategica

Mao Ning ha sottolineato lunedì le responsabilità speciali della Cina, della Russia e degli Stati Uniti, tutti e tre i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La presentazione cinese ha sottolineato la necessità di comunicare di più, gestire le differenze e preservare le relazioni stabili.

Il personaggio romanzo rivendicato da Pechino riguarda questo formato tridimensionale, non l’assenza di contatti precedenti tra i leader.

Il nucleare previsto, ma nessun programma dettagliato

Sul lato americano, la riduzione degli incendi nucleari è uno degli argomenti che Donald Trump desidera affrontare. I funzionari americani hanno anche menzionato l’Iran. Queste intenzioni, tuttavia, non sono un programma comune concordato dai tre capitali.

Interrogato lunedì su queste questioni, Mao Ning si è limitato a ricordare che le discussioni si concentreranno sulle principali questioni della pace globale. Ha fatto riferimento alla pubblicazione di ulteriori informazioni a una successiva comunicazione. La Cina non ha quindi messo in dettaglio pubblicamente gli impegni che sarebbe stato preparato a fare a Shenzhen.

La posizione della Cina sugli incendi rimane un punto di divergenza: Pechino ha a lungo chiesto che Washington e Mosca, che hanno stock molto più grandi, prima di ridurre le proprie capacità prima di considerare le discussioni da soli. La presenza dei tre presidenti intorno alla stessa tabella non significa che questa differenza di approccio è sollevato.

L’Ucraina non deve essere considerata un soggetto acquisito

Secondo le indicazioni fornite dai funzionari americani prima del vertice, la guerra in Ucraina non dovrebbe essere al centro della riunione. Dopo un’intervista a Xi Jinping, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha anche riferito che il leader cinese aveva insistito sulla necessità di coinvolgere gli europei nelle discussioni su questo conflitto europeo.

Entro tre giorni dall’appuntamento, gli elementi confermati rimangono quindi il formato, i partecipanti, la data e il luogo annunciato da Pechino. Né un accordo di disarmo né un accordo su Iran o Ucraina possono essere presentati come acquisiti prima dei successivi scambi e comunicazioni ufficiali.

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