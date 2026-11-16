Banca Mondiale: una partnership di cinque anni per preparare

La Banca mondiale sta preparando un quadro di partenariato di cinque anni con il Libano. Dopo il suo incontro con Yassine Jaber, Anna Bjerde evoca una possibile estensione del LEAP e preme la riforma bancaria. Una visita al sud è annunciata martedì, senza nuove cifre di finanziamento.

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Il Gruppo Banca Mondiale sta preparando una nuova strategia per la cooperazione con il Libano per i prossimi cinque anni. Anna Bjerde, il suo direttore generale delle operazioni, ha indicato lunedì 16 novembre dopo un incontro con il ministro delle finanze Yassine Jaber. Ha anche menzionato una possibile espansione del progetto di aiuti di emergenza LEAP, mentre chiede di accelerare il trattamento della crisi bancaria.

Il quadro di partenariato in preparazione dovrebbe definire settori di cooperazione con il governo e il settore privato. Secondo Anna Bjerde, questo approccio a medio termine deve continuare parallelamente alla risposta alle urgenti esigenze di riabilitazione e ricostruzione. Non è quindi un accordo già finalizzato o l’annuncio di una nuova busta che copra cinque anni.

LEAP: Un’estensione prevista, non ancora un finanziamento acquisito

Nella ricostruzione, Anna Bjerde ha ricordato la possibilità di estendere il LEAP, sia attraverso il suo finanziamento o la sua portata di intervento, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite da conflitti e fragilità. Ha associato questa prospettiva alla necessità di garantire che il progetto sia stato correttamente implementato.

Le dichiarazioni fatte dopo la riunione non specificavano alcun importo aggiuntivo o orario di approvazione. La distinzione è importante: considerando un’estensione non significa che i fondi supplementari sono stati approvati o erogati. La discussione in questa fase si concentra sulle possibilità di ampliare la risposta e le condizioni per la sua attuazione.

Yassine Jaber ha annunciato che la delegazione avrebbe visitato il sud martedì 17 novembre, come parte del follow-up alla ricostruzione e LEAP. Questa mossa è presentata come una visita futura, non come una missione già compiuta.

Restituzione del credito al servizio dell’attività

Anna Bjerde ha sottolineato l’accelerazione del lavoro intrapreso per affrontare le conseguenze della crisi bancaria e passare a una solida attuazione. Essa ha collegato questo obiettivo all’accesso delle imprese private al credito, che ritiene essenziale finanziare l’attività economica e sostenere i settori pubblico e privato.

È stata incoraggiata dalle recenti riforme, sottolineando la loro effettiva attuazione. Il suo punto distingue così i progressi di benvenuto dal lavoro che resta da fare: l’esistenza di un settore bancario solido rimane un obiettivo da raggiungere, non un risultato presentato come raggiunto.

Agricoltura, energia e collegamenti regionali

Queste priorità includono investimenti che possono sostenere la crescita, l’occupazione e la partecipazione del settore privato. Anna Bjerde ha citato l’agricoltura, con l’attuazione del progetto GATE a livello nazionale, così come i programmi energetici e infrastrutturali.

Per quanto riguarda l’elettricità, ha sottolineato che gli investimenti nelle reti di trasmissione dell’energia sono importanti quanto l’aumento della capacità produttiva. Esso chiede inoltre di rafforzare i legami del Libano con i paesi vicini nei settori dei trasporti, dell’energia e del commercio. Uno studio della Banca mondiale su queste opportunità e la loro attuazione dovrebbe essere pubblicato a breve, secondo le sue dichiarazioni.

Il Ministro delle Finanze, da parte sua, ha chiesto una maggiore cooperazione e sostegno finanziario. Ha ricordato gli interventi che riguardano in particolare l’agricoltura, la ricostruzione nel Sud, l’elettricità, l’acqua, la protezione sociale attraverso il programma Aman e la trasformazione digitale.

L’incontro ha così aperto due progetti distinti: preparare gli orientamenti di partenariato per i prossimi cinque anni e esaminare le modalità di adattamento dei progetti alle esigenze immediate. Restano da specificare gli importi, le decisioni di approvazione e i termini di una possibile estensione del LEAP.

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