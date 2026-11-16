Corea del Sud: AI truffa gli esami

La Corea del Sud apre un procedimento contro il primo della concorrenza fiscale, sospettato di frode con l’intelligenza artificiale. Le autorità esamineranno diversi anni di risultati e rafforzeranno i controlli prima dell’esame accademico del 19 novembre. La cancellazione e l’esclusione di cinque anni devono ancora seguire la procedura amministrativa locale.

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La Corea del Sud sta esaminando il monitoraggio delle sue recensioni in seguito a un caso di frode di intelligenza artificiale che coinvolge l’assistenza dei consulenti fiscali. Lunedì 16 novembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’apertura di una procedura per annullare il risultato del candidato giunto in cima alla 63a edizione e vietargli di rappresentare se stesso per cinque anni. La decisione finale deve essere presa dopo un’udienza amministrativa.

Il caso ora supera questa concorrenza solo professionale. Il Ministero del Lavoro e l’organo nazionale responsabile delle qualifiche, HRDK, intendono cercare segni di frode negli esami nazionali organizzati quest’anno. Il governo sta inoltre preparando misure specifiche contro l’uso di dispositivi collegati, a tre giorni dal test di ingresso dell’università il 19 novembre.

Una procedura amministrativa, separata dalle indagini penali

Il comunicato economico del 16 novembre afferma che l’amministrazione fiscale ha inviato una notifica preventiva al candidato interessato. L’udienza prevista nella procedura amministrativa deve precedere la decisione relativa all’annullamento dell’esame e all’esclusione temporanea.

Il dipartimento descrive un candidato con il punteggio più alto deviando tecnologie di intelligenza artificiale. Il suo documento non pubblica alcuna competenza dell’apparecchiatura utilizzata o dimostrazione tecnica del processo. Esso conferma la risposta amministrativa, ma non ricostituisce ogni fase di frode.

A livello criminale, HRDK deve avviare una denuncia per ostacolare l’attività e collaborare con la polizia. Il gruppo di lavoro prevede anche di esaminare i fatti se ulteriori rapporti indicano sospetti.

I risultati degli ultimi anni saranno esaminati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende monitorare i risultati dei candidati ammessi alla concorrenza fiscale negli ultimi tre o cinque anni. Il lavoro si concentrerà sulla distribuzione di note per persona e soggetto. Le anomalie identificate possono portare a verifiche approfondite.

Questa recensione non significa che tutti i risultati precedenti sono sospetti o cancellati. L’obiettivo è quello di identificare le situazioni che garantiscono un’indagine attraverso la riduzione incrociata dei profili di grado e delle informazioni disponibili. Il comunicato stampa non annuncia alcun numero aggiuntivo di truffatori già identificati.

Il gruppo di lavoro riunisce il Ministero, l’amministrazione fiscale e HRDK. La loro divisione del lavoro distingue tra le sanzioni e l’evoluzione della concorrenza, la cooperazione con gli investigatori e il miglioramento pratico della sorveglianza. Occorre inoltre chiedere l’organizzazione professionale di consulenti fiscali e specialisti privati di proporre miglioramenti.

Controlli migliorati dalla prossima concorrenza fiscale

Per l’edizione 2027, le autorità stanno preparando una serie di misure: verifica di nuovi dispositivi elettronici e di comunicazione, formazione rafforzata dei supervisori, creazione di un centro di segnalazione, estensione della videosorveglianza e introduzione di rivelatori radio. Il comunicato stampa presenta questi dispositivi come misure da attuare, non come attrezzature già diffuse nelle camere.

La componente più ampia annunciata dal Ministero del Lavoro è l’esame di qualificazione nazionale tenuto nel 2026. Un incontro di emergenza, tenutosi il 15 novembre, ha deciso di utilizzare le caratteristiche del caso scoperto per cercare ulteriori irregolarità. Un piano di prevenzione completo deve essere elaborato prima della fine dell’anno.

L’appuntamento accademico del 19 novembre

La riunione interdipartimentale del 16 novembre ha anche esaminato l’esame di ingresso dell’università per l’anno accademico 2027, in programma per giovedì 19 novembre. Il primo ministro Han Seong-sook ha chiesto una squadra interdipartimentale di emergenza, la consegna di tutti i dispositivi collegati all’ingresso dei centri e un controllo rigoroso del loro possesso durante le prove.

Ha chiesto di studiare con gli organi competenti l’arresto del Wi-Fi pubblico nei centri durante l’esame. Questo non è ancora un taglio generale confermato. Le autorità vogliono anche mantenere gli avvisi e le indagini dopo i test: la fine di un esame non deve impedire la ricerca di frodi scoperte in seguito.

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