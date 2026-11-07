Riyadh: un missile intercettato, annuncia la coalizione

La coalizione guidata dai sauditi annuncia l’intercettazione di un missile da crociera lanciato dal Houthis verso la regione di Riyadh sabato 7 novembre 2026. Questa dichiarazione segue quella di un drone distrutto Venerdì notte nella stessa regione. Le autorità non danno obiettivi specifici o risultati umani nei comunicati consultati. L’annuncio è separato dalle intercettazioni riportate nei giorni precedenti a Najran e nella regione Medina. Eventuali conseguenze sul terreno rimangono da specificare.

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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato sabato 7 novembre 2026, l’intercettazione di un missile da crociera Houthi diretto verso la regione di Riyadh. Questa dichiarazione viene dopo quella di un drone distrutto nella stessa zona di Venerdì sera. I comunicati stampa consultati non specificano l’obiettivo esatto o eventuali conseguenze a terra.

Un missile da crociera Houthi, secondo la coalizione

Il portavoce della coalizione, il generale Turki al-Maliki, ha attribuito il lancio al Houthis yemenita. Dice che la difesa aerea ha intercettato e poi ha distrutto il proiettile. L’annuncio è stato trasmesso sabato mattina da un’agenzia ufficiale yemenita e da un’agenzia di stampa internazionale.

Il comunicato è rivolto alla regione di Riyadh. Non si riferisce a un distretto di capitale, aeroporto o struttura militare. Inoltre non specifica il modello missilistico, il punto di partenza o il sistema utilizzato per intercettare.

Questa dichiarazione costituisce la versione della coalizione. Gli elementi disponibili non consentono la verifica indipendente del processo di intercettazione. Essi non forniscono alcuna valutazione umana o valutazione di eventuali danni. L’assenza di un bilancio in questo breve comunicato stampa non è sufficiente per stabilire una mancanza di danni.

Un drone ha annunciato il giorno prima nella stessa regione

Venerdì sera, 6 novembre, Turki al-Maliki aveva già annunciato l’intercettazione e la distruzione di un drone nella regione Riyadh. La prima comunicazione non ha fornito ulteriori dettagli sulla precisa posizione o sulle conseguenze dell’operazione.

I due annunci riguardano diversi ingranaggi e momenti distinti. La coalizione non ha indicato nelle dichiarazioni consultate che appartenevano ad un attacco coordinato.

Dopo Najran, un nuovo annuncio su Riyadh

Questi sviluppi seguono l’annuncio di venerdì di due missili balistici intercettati verso Najran, nel sud-ovest del regno. Le autorità avevano quindi indicato che stavano valutando i danni causati dalla caduta dei detriti.

Giovedì 5 novembre, un altro episodio riguardava la regione di Medina. Un avviso di difesa civile aveva preso di mira Yanbu sul Mar Rosso prima dell’annuncio della fine del pericolo. Questi luoghi e date non sono confusi con l’intercettazione annunciata sabato verso Riyadh.

L’Arabia Saudita ha guidato una coalizione dal 2015 sostenendo il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale contro gli Houthis. Il movimento aveva preso Sanaa l’anno precedente. Gli annunci del fine settimana fanno parte delle rinnovate ostilità tra le due parti.

Per l’episodio del 7 novembre, sono previsti dettagli della traiettoria del missile, la posizione dell’intercettazione e la possibile caduta.

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