Digione: tram sostituiti da autobus dalle 12:30 alle 19:30

Divia Mobility annuncia la sostituzione dei tram T1 e T2 da parte degli autobus di questo sabato 7 novembre 2026, dalle 12:30 alle 19:30, ora di Parigi, a causa dell’evento previsto a Dijon.
Servizio alternativo per tram
Gli autobus « Plan B » correranno ogni otto minuti su T1 e ogni dodici minuti su T2. I relè sono riportati sui piani di fine terra e le bende gialle alla stazione.
Gli autobus avranno adattato gli orari, tranne L7 e B16, annunciato in tempi regolari. Divia avverte che gli itinerari possono ancora cambiare a seconda dell’evento, compresi quelli di autobus sostitutivi. Le informazioni sul traffico devono quindi essere controllate prima della partenza.
Una chiamata sindacale alle 2
Solidarietà 21 ha rinnovato venerdì la sua chiamata a protestare sabato alle ore 2, Place de la République, contro la vita costosa. L’Unione vuole estendere la mobilitazione il 5 novembre e invita le riunioni generali sul posto di lavoro a decidere nuovi scioperi e il loro rinnovo. Questa nomina rimane una chiamata: non costituisce una dichiarazione di presenza o una figura di partecipazione.
Restrizioni in una zona del centro
Nel suo comunicato del 6 novembre, la prefettura Côte d’Or ha indicato che nessuna manifestazione relativa a questa mobilitazione era stata dichiarata ai suoi servizi. Annuncia un divieto di raduni e raduni da 8 a.m. a mezzanotte in un perimetro del centro della città fino alla stazione. La misura riguarda il settore definito dal decreto, non l’intero Digione.
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