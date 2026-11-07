Paraguay: Peña trasferita al complesso militare

Santiago Peña lasciò la sua casa ad Asunción per il Reggimento Presidenziale la notte del 6-7 novembre. Ci sono stati scontri di fronte alla sua residenza, dove i manifestanti hanno chiesto la sua prigionia. La polizia ha presentato il trasferimento come misura di sicurezza. L’ex presidente, respinto venerdì, rimane soggetto all’indagine della Ueno Bank. La sua presentazione all’ufficio del pubblico ministero è annunciata sabato alle ore 11 del locale. Le condizioni legali esatte per il suo soggiorno nel complesso militare rimangono da specificare.

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Santiago Peña fu trasferito dalla sua casa al Reggimento Presidenziale di Asunción la notte del 6-7 novembre 2026. Questo spostamento si è verificato dopo scontri di fronte alla sua residenza, poche ore dopo la sua rimozione. Secondo la stampa paraguaiana, i servizi di sicurezza hanno ritenuto che non potessero più proteggere i locali. L’ex presidente rimane interessato dall’ordine di detenzione emesso nel caso Ueno Bank.

Il trasferimento di Santiago Peña dopo gli scontri

Un convoglio di veicoli ha lasciato la residenza a mezzanotte locale. I manifestanti si sono riuniti nella zona per chiedere la sua prigionia, piuttosto che tenerlo a casa. Gli oggetti sono stati gettati nei veicoli mentre sono partiti, segnalando diversi media paraguaiani.

Il trasferimento da Santiago Peña cambia il posto dove trascorre la notte. Tuttavia, le informazioni disponibili non chiariscono tutte le condizioni legali per il suo soggiorno nel complesso militare. Né documentano una decisione di un giudice di mettere una persona in custodia.

Il Reggimento Presidenziale è un’unità responsabile della protezione delle autorità e degli ex capi di stato. Lo spostamento è presentato come misura di sicurezza. Non costituisce un rilascio o una condanna nel fascicolo bancario.

Un commissario ferito, fuoco proiettile in gomma

Gli incidenti hanno avuto luogo tra i partecipanti alla manifestazione e gli agenti di polizia schierati intorno alla casa. Secondo la stampa locale, gli agenti hanno usato proiettili di gomma per disperdere la folla. Un commissario, Pedro Babera, fu ferito in faccia da una pietra. Un’ambulanza è stata chiamata ad aiutarlo.

L’ufficiale di polizia ha affermato che i gruppi esterni si erano uniti ai manifestanti e hanno causato disordini. Questa accusa rimane con la polizia. Le informazioni consultate non stabiliscono l’identità delle persone interessate o confermano l’esistenza di infiltrazioni organizzate.

Prima della partenza di Peña, Babera aveva annunciato un rafforzamento dello schema. Ha anche ricordato che l’ex presidente è stato privato della libertà e dovrebbe essere presentato al procuratore. Nelle relazioni esaminate non è stato disponibile alcun record completo dei feriti durante gli scontri.

L’ordine dell’accusa rimane separato dal processo politico

Il 6 novembre, l’Ufficio del Pubblico Procuratore ha annunciato che aveva ordinato la detenzione di Santiago Peña e Carlos Carvallo, ex presidente della banca centrale. Risoluzione fiscale n. 7 riguarda l’indagine penale n. 92/2026, aperta per presunti abusi di fiducia e altri reati.

In questo documento, l’accusa inizialmente prevedeva di tenere Peña a casa fino a quando non fu presentata prima dell’unità specializzata nella criminalità economica e corruzione. Il turno di notte si svolge dopo questa decisione. In questa fase, le comunicazioni consultate non specificano quale autorità ha formalmente convalidato il cambiamento di posizione.

Carlos Carvallo si è presentato alla polizia venerdì sera, accompagnato dal suo avvocato, secondo la stampa paraguaiana. Entrambi gli uomini devono rispondere all’inchiesta in conformità con i loro diritti. I sospetti esaminati dagli investigatori non sono fatti giudiziari.

Una presentazione all’ufficio del pubblico ministero ha annunciato sabato

Questa sequenza segue la rimozione di Peña dal Senato di venerdì 6 novembre. Pedro Alliana aveva giurato di riuscirgli. La procedura parlamentare riguardava l’esercizio delle funzioni presidenziali. Si differenzia dall’indagine criminale relativa alla crisi della Ueno Bank.

Secondo la stampa paraguaiana, che cita fonti ufficiali, Peña deve essere portato all’Ufficio del Pubblico Procuratore sabato 7 novembre alle 11, ora Asunción. Questa presentazione è annunciata, non ancora completata nelle informazioni verificate. I prossimi chiarimenti previsti riguardano la sua udienza, le misure decise dal giudice e le condizioni per la sua detenzione.

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