Nucleare israeliano: storia, arsenale e segreto

Israele non riconosce ufficialmente il suo arsenale nucleare, stimato a circa 90 testate all’inizio del 2026. Questo dossier ripercorre le origini del programma, la cooperazione francese, le tensioni con Kennedy e Nixon-Meir. Si esamina Dimona, rivelazioni di Vanunu, le controversie del 1967, 1973 e Vela, poi missili Jericho, aerei e sommergibili. Essa distingue le capacità documentate dalle ipotesi, spiega perché nessun elenco affidabile delle città bersaglio è pubblico e presenta le questioni legali e regionali di questa opacità.

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il programma nucleare israeliano rimane uno dei più segreti del mondo. Le stime pubbliche tengono circa 90 teste all’inizio del 2026, senza inventario ufficiale o lista di destinazione verificabile. Dalla cooperazione francese degli anni ’50 ai sottomarini consegnati dalla Germania, la sua storia fa luce su una strategia basata sulla deterrenza, l’opacità e il rifiuto di vedere l’emergere di una potenza nucleare rivale in Medio Oriente.

L’infrastruttura si sta evolvendo, ma rimane la politica dichiarativa. Nel giugno del 2026, il record internazionale delle forze nucleari ha riportato nuovi lavori nel complesso di Negev. Il 1o settembre, il produttore tedesco e il Ministero della Difesa israeliano hanno annunciato la partenza del sottomarino INS Drakon in Israele. Nessuno di questi sviluppi è accompagnato dal riconoscimento pubblico di un arsenale nucleare.

Questa apparente contraddizione attraversa l’intero file. Esistono reattori, vecchi accordi sono stati declassificati, missili sono stati testati. Ma il numero esatto, la distribuzione, le condizioni di utilizzo e le decisioni di destinazione rimangono segrete. Ricostituire il programma richiede quindi una distinzione tra documenti preparati, convergenti stime e presupposti che sono stati circolanti per decenni.

Programma nucleare a sei punti di Israele

Lo stato: Israele non riconosce formalmente armi nucleari. I principali inventori internazionali, tuttavia, lo classificano tra i nove Stati che lo possiedono. È l’unico Stato del Medio Oriente a cui attribuiscono un arsenale nucleare.

Volume: circa 90 teste all’inizio del 2026. Questo numero rappresenta una stima delle azioni militari, non una dichiarazione israeliana. Non significa che 90 armi sono continuamente poste su missili o incorporate in sommergibili.

Il centro storico: il complesso nucleare del Negev, vicino a Dimona, costruito con l’aiuto francese. Soreq, frutto della cooperazione civile americana, è un altro centro importante, soggetto a un quadro di salvaguardia diverso.

I vettori: aerei, missili balistici della famiglia Jericho e una presunta componente navale. L’esistenza di piattaforme è molto meglio documentata rispetto alle loro attrezzature nucleari.

Dottrina: Israele afferma di non essere il primo a « introdurre » armi nucleari in Medio Oriente. Questa formula non equivale ad un impegno a non possedere mai l’arma, né ad una promessa pubblica della non occupazione prima.

Obiettivi: nessun documento pubblico autenticato fornisce un piano di puntamento nucleare israeliano completo e attuale. Una città all’interno di un missile non diventa, per questo, un bersaglio ufficialmente designato.

Ben-Gourion cerca l’assicurazione contro la sconfitta esistenziale

Il progetto prende forma nei primi anni dello Stato di Israele. David Ben-Gourion ritiene che la superiorità convenzionale può variare nel tempo. Il paese ha una popolazione limitata, un territorio stretto e una bassa profondità strategica. I suoi leader stanno cercando una capacità di scoraggiare una guerra che minaccia l’esistenza stessa dello stato.

La memoria della Shoah occupa un posto essenziale in questa riflessione. Combina l’esperienza della guerra del 1948 e le tensioni con gli Stati arabi. Questa storia spiega le motivazioni dei promotori del programma. Solo non permette loro di dedurre le loro scelte militari successive o di attribuire un intento nucleare ad ogni crisi.

La Commissione per l’energia atomica israeliana è stata fondata nel 1952. Ernst David Bergmann svolge un ruolo scientifico centrale. Shimon Peres, presso il Ministero della Difesa, è diventato uno dei principali organizzatori politici del progetto. Il programma riunisce così volontà governativa, reti scientifiche e cooperazione industriale estera.

L’ambizione è anche quella di ridurre la dipendenza dalle garanzie esterne che sono considerate incerte. La protezione americana o francese dipende sempre dalle decisioni di un altro governo. Una capacità nazionale promette un margine di autonomia, a costo di investimenti considerevoli e di un segreto istituzionale sostenibile.

La Francia fornisce un sostegno decisivo negli anni ’50

Il rapporto con Parigi precede la crisi di Suez. Si rafforza in un contesto di cooperazione militare e di confronto con l’Egitto da Gamal Abdel Nasser. La guerra algerina pesa anche sulla percezione francese del nazionalismo arabo. I leader di entrambi i paesi vedono interessi strategici comuni.

Nell’autunno del 1957, gli accordi franco-israeliani aprirono la strada al complesso Dimona. Archivi e opere storiche stabiliscono il ruolo decisivo di questa cooperazione. Essi mostrano anche che le decisioni sono prese in un piccolo cerchio, con accordi i cui dettagli diventano accessibili solo gradualmente.

Riassumendo il caso con una « bomba offerta dopo Suez » cancella questa storia. La Francia fornisce un’importante assistenza industriale e scientifica. Israele organizza un programma nazionale, mobilita il proprio personale e continua i suoi sforzi dopo il raffreddamento delle relazioni bilaterali. La cooperazione non è quindi un semplice dono di armi completate né un rapporto che è rimasto immutato per diversi decenni.

Il ritorno del generale de Gaulle al potere ha cambiato il contesto. Parigi cerca di inquadrare e ridurre gli aspetti sensibili del suo impegno. Tuttavia, il programma israeliano continua. Questa continuità spiega perché la questione francese rimane centrale alle sue origini, non sufficiente a descrivere il suo ulteriore sviluppo.

Soreq e Dimona, due percorsi per separare

Israele beneficia anche del programma americano « Atomi per la pace ». L’accordo di cooperazione concluso nel 1955 portò allo sviluppo del centro di Soreq. Il suo reattore di ricerca ha cominciato a funzionare nel 1960. Questa componente ha una dimensione civile e scientifica pubblicamente documentata.

Dimona è una logica diversa. Il reattore Negev iniziò a funzionare negli anni ’60. Gli archivi diplomatici statunitensi rivelarono presto sospetti sul suo scopo militare. Il centro diventa poi, nelle valutazioni internazionali, il cuore storico della produzione di materiali per l’arsenale.

Entrambi i siti non rientrano nello stesso regime di verifica. Soreq è coperto da garanzie per strutture e materiali designati. Dimona non è soggetta a garanzie internazionali complete. Confondere i due porta a due errori opposti: dire che non c’è alcun controllo internazionale in Israele, o affermare che l’intero programma è ispezionato.

La ricerca nucleare non è più confusa con la produzione di elettricità. Un reattore di ricerca può essere utilizzato per la scienza, la formazione o le applicazioni industriali. L’esistenza di tali apparecchiature non dimostra di per sé la fabbricazione di un’arma. Nel caso di Dimona, la valutazione militare si basa su un insieme storico molto più ampio.

Nel 1960, gli Stati Uniti compresero la natura del progetto

Washington non scopre istantaneamente un programma completamente costituito. Le informazioni risalgono a diversi canali: osservazioni, contatti scientifici e scambi diplomatici. Le prime descrizioni delle costruzioni non sono sempre sufficienti per stabilire la loro funzione. Le interpretazioni si sono evolute nel 1960.

Una stima americana dell’8 dicembre 1960 identifica un complesso nucleare nel Negev e considera la produzione militare come uno dei suoi obiettivi principali. I funzionari americani chiedono spiegazioni. Le autorità israeliane hanno poi presentato il progetto come pacifico.

La difficoltà di questa sequenza sta nella differenza tra vedere un sito e dimostrare il suo utilizzo. Gli archivi mostrano esitazioni, valutazioni contraddittorie e informazioni incomplete. Non descrivono un governo americano informato dal primo giorno.

La scoperta pone gli Stati Uniti soprattutto prima di un conflitto di obiettivi. Vogliono sostenere Israele, evitare una razza nucleare regionale e preservare le loro relazioni con i paesi arabi. Questa tensione attraversa le amministrazioni successive. L’alloggio successivo non è stato ancora acquisito.

Kennedy cerca di imporre controlli regolari

John Kennedy tratta il problema come un importante problema non proliferazione. Due specialisti americani hanno visitato Dimona il 20 maggio 1961. Il presidente ha incontrato Ben-Gourion alcuni giorni dopo. Le assicurazioni israeliane non dissipano le preoccupazioni di Washington.

Nel 1963 lo scambio divenne più solido. Kennedy chiede visite regolari, a un tasso semestrale. Vuole informazioni affidabili sul funzionamento del complesso. Nella sua corrispondenza con Ben-Gourion e Levi Eshkol, collega esplicitamente la fiducia bilaterale a questa trasparenza.

La lettera a Eshkol il 5 luglio 1963 avvertì che il sostegno degli Stati Uniti poteva essere gravemente colpito in assenza di informazioni affidabili. Questa pressione appare in documenti declassificati. Ricorda che anche le relazioni tra Stati Uniti e Israele hanno sperimentato un confronto diretto sul nucleare.

Eshkol accetta il principio delle visite, negoziando i termini. La sua risposta del 19 agosto lascia la successiva periodicità da discutere. I documenti rivelano anche una preoccupazione israeliana: non rassicurare completamente Nasser sulla mancanza di capacità militare. L’incertezza sta già cominciando a servire come strumento politico.

Le visite degli Stati Uniti continuarono sotto Lyndon Johnson, di solito una volta all’anno, fino al 1969. Non offrono il meccanismo permanente e vincolante richiesto da Kennedy. Né sono le ispezioni internazionali IAEA complete.

1967: la presunta transizione alla soglia militare

Il lavoro storico generalmente trova l’apparizione delle prime capacità militari alla fine degli anni ’60. Le testimonianze raccolte intorno alla Guerra dei Sei Giorni hanno dato particolare importanza a maggio e giugno 1967. Descrivono l’assemblaggio di primi dispositivi rudimentali in un clima di grande preoccupazione.

Si tratta di una ricostruzione basata su testimonianze e archivi parziali. Israele non ha pubblicato un calendario ufficiale attestante il giorno in cui la sua prima arma è diventata utilizzabile. L’apparente accuratezza di certe cronologie supera quindi quello che i documenti garantiscono.

Alcuni funzionari hanno considerato una dimostrazione nucleare in uno scenario estremo. Le prove disponibili non dimostrano una decisione politica finale sull’occupazione o un’esplosione effettuata. La rapida vittoria convenzionale del giugno 1967 non ha permesso a tutte le domande su questi preparativi di essere risolti in modo retrospettivo.

Questa distinzione rimane essenziale: studiare un’opzione, preparare una capacità e ordinarla da usare sono tre diversi passaggi. Le narrazioni storiche a volte misrepresentano nella stessa formula spettacolare.

Nixon e Meir install 1969 alloggio

Alla fine degli anni sessanta, gli Stati Uniti stavano ancora cercando di frenare il programma. La fornitura di aerei Phantom diventa un punto di discussione. In particolare, Washington sta cercando di chiarire la promessa israeliana di non « introdurre » armi nucleari nella regione.

I negoziatori non danno tutti lo stesso significato a questo verbo. Per gli americani, il possesso di un’arma può essere l’introduzione temuta. Gli interlocutori israeliani pongono maggiore enfasi sulla mancanza di test e di riconoscimento pubblico. La scelta delle parole ha quindi un vero disaccordo politico.

Richard Nixon ricevette Golda Meir il 26 settembre 1969. La loro manutenzione privata è generalmente vista come il punto di svolta che stabilizza l’alloggio americano. Tuttavia, nessun record pubblico uno a uno dei propri può essere utilizzato per citare un trattato nucleare firmato o una lista completa di clausole.

I documenti periferici e la successiva pratica hanno fatto luce sul compromesso. Israele mantiene il suo programma senza proclamazione ufficiale. Washington ha smesso di pressare Israele per accettare le visite a Dimona e per aderire al NPT. Un memorandum dell’8 ottobre 1969 riguarda, tra l’altro, l’interpretazione israeliana della non introduzione all’assenza di prove e pubblicità.

Questo quadro non significava che gli Stati Uniti avessero trasferito bombe in Israele. Descrive una tolleranza politica verso una capacità nazionale non dichiarata. Il grado distingue l’alleanza strategica, l’assistenza convenzionale e lo status speciale della questione nucleare.

« Amicut », un segreto mantenuto piuttosto che una mancanza di informazioni

La parola ebraica « amimut » si riferisce a questa opacità deliberata. Il governo evita la dichiarazione ufficiale, mentre i governi stranieri e gli specialisti ragionano sull’esistenza di un arsenale. Il segreto si riferisce quindi meno all’ignoranza totale che all’assenza di riconoscimento istituzionale.

Questa postura mantiene una certa libertà diplomatica. Evita una cerimonia di entrata nel club nucleare, un processo rivendicato o una dottrina dettagliata che potrebbe provocare reazioni immediate. Esso consente anche ai partner israeliani di separare la loro cooperazione bilaterale dalle richieste internazionali di trasparenza.

Tuttavia, c’è un costo analitico. Previene controllare gli annunci sulle dimensioni delle azioni. Complica la valutazione dell’ammodernamento. Consente agli avversari di interpretare segnali il cui significato esatto rimane sconosciuto.

Una dichiarazione isolata di un ministro non è sufficiente per abolire questa politica. Una formula politica, un’allusione, una minaccia verbale e un cambiamento formale nella dottrina devono essere distinti. Nessuno di questi elementi sostituisce un inventario pubblico o un documento governativo in termini e condizioni di lavoro.

1973: una grande crisi, storie nucleari disputate

La guerra dell’ottobre 1973 ha alimentato uno dei dibattiti storici più sensibili. L’attacco egiziano e siriano mette in pericolo Israele nei primi giorni. I conti successivi descrivono i preparati nucleari, a volte presentati come ultimatum per gli Stati Uniti.

Il documentario è più sfumato. Le prove retrospettive indicano che Golda Meir ha respinto la proposta di Moshe Dayan per i preparativi dimostrativi il 7 ottobre. Essa chiarisce una discussione al vertice, ma non costituisce un record completo di decisioni.

Uno studio storico completo pubblicato nel 2013 considera plausibili misure di preparazione precauzionale o difensiva. Non conferma lo scenario di un segnale nucleare organizzato per costringere Washington a lanciare il suo ponte aereo. Le intenzioni, la visibilità e l’interpretazione americana delle misure rimangono in discussione.

La presentazione di un ricatto nucleare del 1973 sarebbe quindi eccessiva. L’episodio mostra soprattutto come una grave guerra convenzionale possa portare la questione nucleare nelle deliberazioni, senza la possibilità di ristabilire con certezza l’intera catena decisionale.

Vela, il doppio flash che non ha mai chiuso il dibattito

Il 22 settembre 1979, un satellite americano Vela registrò un doppio flash in una vasta zona marittima dell’emisfero meridionale. Il segnale evoca, per diversi specialisti, un’esplosione nucleare atmosferica. Causa un’indagine americana e valutazioni diverse.

Alcuni lavori collegano l’evento a un possibile processo israeliano, con possibile cooperazione sudafricana. Altre analisi, comprese quelle di un gruppo scientifico convocato dalla Casa Bianca, sfidano la forza di questa conclusione. Le interpretazioni tecniche e politiche continuano ad opporsi.

Il file non consente a un autore identificato di essere presentato con certezza. Né giustifica la trasformazione dell’ipotesi di un’anomalia strumentale in una spiegazione sicuramente provata. Gli indici disponibili non hanno prodotto un consenso pubblico equivalente a quello che accompagna i test richiesti da altre potenze.

I recenti inventari internazionali continuano quindi a notare la mancanza di prove pubbliche conclusive di un processo israeliano. Questa riserva non cancella Vela. Ha stabilito il livello di certezza in cui la sua storia può essere raccontata.

Vanunu ha infranto il segreto pubblico nel 1986

Mordechai Vanunu, ex tecnico di Dimona, fornisce informazioni e fotografie sulle attività del complesso. La loro pubblicazione nella stampa britannica il 5 ottobre 1986 dà al pubblico una panoramica senza precedenti del programma. I governi stranieri avevano già valutazioni, ma la portata della rivelazione sta cambiando.

Le informazioni forniscono stime più ambiziose delle capacità accumulate. Tuttavia, non costituiscono un inventario certificato di armi completate. Una testimonianza sulle attività industriali e una fotografia di laboratorio non consentono il conteggio diretto di tutte le teste disponibili.

I servizi israeliani catturano Vanunu all’estero e lo riportano in Israele. Fu condannato e trascorse 18 anni in prigione. Il suo caso diventa simbolo del conflitto tra segreto di Stato, allerta pubblica e libertà di informazione.

Per la storia del programma, il 1986 segna una svolta nella conoscenza pubblica, non la sua nascita. Le rivelazioni espandono le prove disponibili senza rimuovere la politica ufficiale di non riconoscimento.

Perché la stima 90-head non è un conteggio

La stima di circa 90 armi, prese all’inizio del 2026, si basa su un raggio di indici. I ricercatori attraversano la storia del programma, i materiali che potrebbero essere stati prodotti, le piattaforme disponibili e le vecchie valutazioni di intelligenza. Non hanno un registro israeliano accessibile al pubblico.

La figura deve essere sempre accompagnata dalla sua data e natura. Uno stock stimato non è una quantità ufficialmente dichiarata. Può rimanere invariato in una directory mentre le armi sono mantenute, sostituite o rimosse. La stabilità di un totale non dimostra quindi l’assenza di attività industriale.

Ci sono anche tre categorie: materiali utilizzabili, armi assemblate e armi dispiegate. Le valutazioni dei materiali possono suggerire un potenziale superiore al numero selezionato per l’arsenale. Non dimostrano che questo potenziale è stato interamente trasformato in armi.

Le cifre di 100, 200 o più, spesso citate senza contesto, non misurano sempre la stessa cosa. Alcuni provengono da presupposti vecchi. Altri corrispondono a una capacità teorica di produzione. Aggiungendo o scegliendo il più alto sistematicamente crea accuratezza fuorviante.

I 2026 inventari non includono testate israeliane come pubblicamente identificate nella distribuzione operativa. Questo non significa che nessuna arma può essere preparata. La distinzione descrive le categorie e le limitazioni della stima, non un certificato di inattività militare.

Plutonio, tipi di armi e poteri: i limiti della conoscenza pubblica

Gli inventari internazionali associano principalmente l’arsenale israeliano ad un’industria a base di plutonio. Questo apprezzamento fa parte della storia del complesso Dimona. Non dà accesso alle caratteristiche interne delle armi, alle loro dimensioni o al loro potere reale.

Le pubblicazioni a volte distinguono tra le armi di fissione e le presunte capacità termonucleari. L’ex energia liberata dividendo i nuclei atomici; Quest’ultimo comporta anche reazioni di fusione. Queste categorie descrivono i principi fisici generali. Non consentono un catalogo verificato dei modelli israeliani.

Il rendimento attribuito a queste armi varia notevolmente tra gli autori. Non esiste una serie ufficiale di test e dichiarazioni per confermarli. Sarebbe quindi fuorviante annunciare un potere preciso per ogni testa o missile.

Lo stesso problema riguarda i termini « arma tattica », « arma strategica » o « bomba neutro ». Essi appaiono in alcuni conti, ma la loro ripetizione non costituisce attrezzature. In questo caso, il numero stimato di teste è meglio motivato rispetto alla composizione tecnica dettagliata dello stock.

Siti noti: ciò che esiste e ciò che rimane presunto

Dimona: il centro nucleare di Negev nel sud di Israele è il sito principale associato al programma militare in studi storici. La sua esistenza e l’origine francese sono stabilite. La funzione precisa di ogni installazione corrente non è pubblicamente disponibile.

Soreq: questo centro di ricerca si trova nella regione costiera centrale. La sua storia americana e le sue attività scientifiche sono documentate. Presentarla indiscriminatamente come base per le armi nucleari cancellerebbe la differenza tra ricerca, salvaguardie internazionali e il presunto programma militare.

Dot Micha: questa installazione, nel centro del paese, ritorna in studi aperti sui missili Jericho. L’associazione si basa su analisi esterne, non su un inventario nucleare pubblicato da Israele. Non specifica la presenza corrente o la disponibilità di teste.

Basi aerei e navali: in particolare, gli studi riguardano Tel Nof in una possibile missione nucleare aerea. Haifa ospita la flotta sottomarino. Queste funzioni generali non dimostrano che un’arma nucleare è su una data piattaforma in qualsiasi momento.

Questa geografia generale aiuta a comprendere la diversità del programma. Non fornisce un piano di stock o una mappa di distribuzione. liste online molto dettagliate spesso mescolano installazioni note, interpretazioni di immagini e dichiarazioni che non possono essere verificate.

Jericho I: un’origine balistica francese documentata

La cooperazione francese riguarda anche i vettori. Nel 1962 Dassault iniziò a studiare MD 620 Jericho per Israele. Il produttore indica un obiettivo di gamma di 500 chilometri. Il primo colpo di un dispositivo a singolo piano avvenne nel febbraio 1965, e un processo a due piani successe nel marzo 1966.

Il programma francese si è concluso nel gennaio 1969 nell’ambito dell’embargo sulle armi in Israele. Lo sviluppo israeliano continua. Sintesi specializzate generalmente collocano il Jericho I in servizio negli anni ’70 e il suo ritiro negli anni ’90.

Questa prima generazione è coperta da missili balistici a corto raggio. Le valutazioni pubbliche attribuiscono una forte propulsione e capacità nucleare. La sua performance rimane molto più modesta di quella delle generazioni successive.

L’interesse storico di Gerico I risiede in questa continuità industriale. Esso collega un contratto franco-israeliano documentato con una famiglia missilistica nazionale che è diventata uno dei presunti pilastri di deterrenza. Non deve essere presentato come un’arma ancora rappresentativa dell’arsenale corrente.

Jericho II e III: copertura pubblicata, prestazioni incerte

Gerico II apparve alla fine degli anni ottanta. Le descrizioni pubbliche lo descrivono come un missile balistico a due piani utilizzando un propellente solido. Gli intervalli pubblicati variano in modo significativo, di solito da 1.500 a 3.500 chilometri. Queste differenze riflettono ipotesi separate e informazioni incomplete.

Il Gerico III è la nuova generazione. Le prove sono riportate dal 2008. Alcune sintesi mettono il suo ingresso in servizio intorno al 2011. I range più frequentemente presi variano da 4.800 a 6.500 chilometri, ma non provengono da una scheda ufficiale di fatto israeliana.

Questi valori sono sufficienti per comprendere il cambiamento di scala: la capacità attribuita alle ultime generazioni supera di gran lunga le immediate vicinanze di Israele. Non garantiscono uno scopo preciso per ogni configurazione. Il confronto deve essere basato su ordini di grandezza.

La transizione tra Gerico II e III rimane scarsamente documentata. Le antiche pubblicazioni annunciarono un ritiro di Gerico II intorno al 2026. Una previsione non costituisce la conferma del ritiro effettivo. Il numero di missili di ogni tipo non può essere stabilito con fiducia.

La stessa cautela si applica alle dichiarazioni su più teste o prestazioni di precisione. Essi appaiono in alcune compilation senza sufficiente convalida pubblica. Riprenderli come caratteristiche acquisite renderebbe un’ipotesi tecnica un fatto militare.

Aerei: un vecchio componente, una certificazione sconosciuta

L’aviazione è una componente comune dell’arsenale. Gli studi aperti si riferiscono principalmente a alcune versioni della F-16. Si basano sulla storia delle forze aeree e sulla possibilità di adattare gli aerei a questa missione. Israele non pubblica l’elenco di aeromobili, unità o attrezzature interessate.

Si deve distinguere tra un aereo aeronautico e un aereo effettivamente assegnato a una missione nucleare. L’intera flotta non può essere considerata come una forza nucleare. Né l’esistenza di una versione adattata in un altro paese prova una configurazione identica in Israele.

Questa riserva si applica in particolare alla F-35I. Il suo carattere moderno e la sua presenza nelle operazioni convenzionali non costituiscono la conferma di una missione nucleare israeliana. Le capacità nucleari annunciate per alcune varianti straniere della F-35 non sono trasferibili automaticamente a tutti gli aerei della famiglia.

Né è un raggio d’azione sufficiente a descrivere una vera missione. Esso varia con condizioni di volo e configurazione. Per comprendere la deterrenza, il punto solido rimane la presunta diversificazione dei mezzi, piuttosto che un catalogo di missioni i cui parametri rimangono segreti.

Il Dolphin e il Drakon: il secondo sciopero rimane un premio

La componente navale attira particolare attenzione. I sommergibili della famiglia Dolphin, costruiti in Germania, sono regolarmente descritti come in grado di trasportare missili da crociera nucleari. Questo incarico rimane esterno: Israele non conferma questo armamento o le sue modalità.

I nomi dei missili a volte associati a questa missione, tra cui Popeye Turbo, circolano negli studi da molti anni. Le informazioni pubbliche non consentono di trattare tutte le loro caratteristiche come stabilito. Un sottomarino può eseguire missioni convenzionali, di intelligenza o di sorveglianza senza la sua esistenza dimostrando un carico nucleare.

1 settembre 2026 porta un fatto più forte. Il costruttore e il Ministero della Difesa annunciano la partenza di Drakon INS da Kiel. L’edificio è presentato come il sesto sottomarino israeliano e il terzo della serie Dolphin dotato di propulsione aerea indipendente.

Questa tecnologia non corrisponde alla propulsione nucleare. Migliora l’autonomia subacquea di un sottomarino convenzionale. La confusione tra « sommergibile nucleare » e « sottomarina capace di portare un’arma nucleare » porta quindi ad una descrizione errata della flotta.

Allo stesso tempo, il produttore conferma la continuazione del programma Dakar, che comprende tre edifici futuri. Questi annunci dimostrano la modernizzazione navale. Solo loro non provano un aumento del numero di testate nucleari.

Cosa significa davvero un secondo sciopero

Il secondo sciopero è la possibilità di rapportarsi dopo un grande attacco. Nella teoria della deterrenza, mira a convincere un avversario che un’offensiva non poteva sopprimere qualsiasi capacità di rappresaglia. Si differenzia da un semplice accumulo di armi.

Gli analisti interpretano la diversificazione dei vettori israeliani attraverso questa logica. Terra, aria e possibilmente capacità navali possono fornire diverse forme di capacità di risposta. Ma parlare di una « triad » israeliana pienamente verificata andrebbe oltre le informazioni pubbliche.

Una triade dichiarata si basa su missioni e attrezzature ufficialmente identificate. Nel caso israeliano, una parte significativa di questa architettura rimane assunta. Il termine descrive quindi spesso un modello analitico piuttosto che un grafico organizzativo confermato.

Il comando nucleare è un altro sconosciuto. Israele non effettua meccanismi di licenza, procedure di trasmissione o condizioni di disponibilità. Nessun racconto serio può trasformare questo silenzio in prova di un sistema automatico, una particolare delegazione o una decisione già programmata.

Capitali e città mirate: nessun elenco affidabile è pubblico

La domanda sorge spesso: quali capitali sono i missili israeliani che puntano? La risposta documentaria è limitata. Non esiste un elenco pubblico autenticato degli obiettivi nucleari attuali. Le mappe disponibili mostrano una capacità geografica teorica, non una decisione di sciopero.

Teheran appare frequentemente nei dibattiti a causa del confronto tra Israele e Iran. Damasco e Cairo sono registrati nei resoconti storici delle guerre arabo-israeliane. Questa presenza in un’analisi non dimostra che queste città sono ora designate come obiettivi nucleari.

La situazione politica è cambiata anche nel tempo. L’Egitto firmò la pace con Israele nel 1979 e la Giordania nel 1994. Una mappa ispirata agli avversari del 1967 non può essere presentata come un piano contemporaneo. La portata di un missile spesso sopravvive alla configurazione diplomatica che ha accompagnato il suo sviluppo.

I concetti di sciopero contro le forze militari e di sciopero contro i centri urbani appartengono al vocabolario degli studi strategici. Non permettono che un piano particolare venga assegnato a Israele senza prove. Elencare le città in Europa, Africa o Asia perché rientrano in un raggio teorico produrrebbe un’intenzione da una distanza.

Il dossier può quindi descrivere gli avversari menzionati nella riflessione strategica e nell’estensione generale delle stadi. Deve lasciare il problema di obiettivi reali chiaramente aperti, piuttosto che sostituire un segreto militare con una lista inventata.

La dottrina Begin riguarda le capacità opposte

La politica di Israele comprende anche un altro aspetto: impedire ad un avversario regionale di acquisire capacità nucleari militari. Questo orientamento è generalmente associato a Menachem Begin. L’attacco al reattore iracheno Osirak il 7 giugno 1981 è stato particolarmente evidente.

Il 19 giugno il Consiglio di sicurezza ha condannato all’unanimità l’attacco nella sua risoluzione 487. Esso richiama il diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare e invita Israele a porre le sue strutture sotto le garanzie internazionali. La giustificazione israeliana non costituisce pertanto un’autorizzazione giuridica universale.

Lo sciopero del 6 settembre 2007 contro un sito siriano fa parte di questa storia di controproliferazione. Nel 2011, IAEA ha ritenuto che l’edificio distrutto fosse probabilmente un reattore che avrebbe dovuto essere dichiarato. Questa valutazione non significa che sia stata scoperta una bomba siriana completata.

Il caso siriano subì uno sviluppo significativo nel settembre 2026. Le nuove dichiarazioni e le verifiche consentono il posizionamento di materiali precedentemente non dichiarati sotto garanzie. Il Consiglio direttivo ha poi ritirato il punto sull’ex non conformità del suo programma. Questo sviluppo non riscrive gli obblighi infranti nel regime precedente.

La dottrina Begin rimane distinta da una dottrina nucleare israeliana pubblica. In primo luogo riguarda le azioni finalizzate a capacità di opposizione, spesso con mezzi convenzionali. Consolidare queste due dimensioni sfoca il ruolo assegnato all’arsenale nazionale.

L’Iran pone l’asimmetria nucleare al centro del dibattito

Gli scontri e gli attacchi israeliani-iraniani agli impianti iraniani hanno rilanciato la questione del trattamento differenziale dei programmi regionali. Israele presenta la prevenzione di un’arma iraniana come imperativo di sicurezza. I suoi avversari sottolineano che egli stesso mantiene un arsenale non dichiarato.

I regimi legali sono diversi. L’Iran ha aderito al trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e ha concluso un accordo di salvaguardia completo. Israele non ha mai aderito a questo trattato. Questa distinzione spiega alcune delle differenze di controllo, senza rimuovere polemiche politiche.

L’argomento dei doppi standard va quindi oltre un semplice confronto tecnico. Esso mette in discussione la credibilità della non proliferazione quando alcuni programmi sono sotto pressione intensa, mentre un arsenale esistente rimane al di fuori di un sistema di reporting completo.

Al contrario, i difensori della posizione israeliana invocano le minacce regionali, la mancanza di fiducia e i precedenti dei programmi nascosti. Le due letture sono contrarie all’ordine delle priorità: prima ridurre le armi, o prima stabilire un ambiente di sicurezza che permetta questa riduzione.

Il dibattito non confonde l’arricchimento, la capacità industriale, l’arma assemblata e la forza operativa. Questi passi sono diversi per tutti i paesi. Gli stessi requisiti di precisione devono essere applicati alla valutazione del programma israeliano e alla valutazione dei programmi che intende prevenire.

NPT non riconosce Israele come potenza nucleare

Il NPT distingue tra gli Stati nucleari che fabbricarono e detonarono un dispositivo nucleare prima del 1° gennaio 1967 e le altre parti. I cinque stati riconosciuti in questa categoria sono Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina. Israele non ne fa parte.

Possedere un’arma in pratica e godere dello status di Stato ai sensi del Trattato sono quindi due cose diverse. Il riconoscimento di un arsenale da parte dei ricercatori non conferisce automaticamente il riconoscimento legale ai sensi del NPT.

L’assenza di adesione israeliana limita la portata degli obblighi derivanti direttamente da questo trattato. Non significa che lo Stato sia al di fuori del diritto internazionale. La Carta delle Nazioni Unite, le regole sull’uso della forza e del diritto umanitario internazionale rimangono rilevanti.

Israele è membro dell’AIEA dal 1957 e partecipa a varie collaborazioni. Tuttavia, i suoi accordi di salvaguardia limitati non danno all’Agenzia un mandato generale per ispezionare l’intero programma nazionale. L’Agenzia agisce in un quadro giuridico: la sua mancanza di accesso completo non può essere equiparata con una validazione della natura pacifica dell’intero programma.

Test, diritto umanitario e divieto di armi nucleari

Il 25 settembre 1996 Israele firmò il trattato interistituzionale sul nucleare-Test-Ban senza ratificarlo. Il suo status rimane importante per l’entrata in vigore del presente trattato. La firma non corrisponde ad una dichiarazione di arsenale o al riconoscimento di un processo passato.

Il diritto di utilizzare le armi non è limitato allo status di adesione ad uno strumento particolare. Nel suo parere del 1996, la Corte internazionale di giustizia ha fatto riferimento ai requisiti della Carta e del diritto umanitario. In particolare, evidenzia le regole applicabili alla protezione dei civili.

La Corte non determina definitivamente la legalità dell’occupazione in un’estrema circostanza di autodifesa in cui sarebbe in gioco la sopravvivenza di uno Stato. Questa prenotazione non è un’autorizzazione generale. Non rimuove la distinzione tra civili e combattenti o altri obblighi umanitari.

Le conseguenze di un’esplosione nucleare andrebbero oltre l’obiettivo militare rivendicato di effetti immediati, danni alla salute duraturi e possibili danni transfrontalieri. Le discussioni sulle « città di destinazione » non possono quindi essere separate dalla loro dimensione umana e giuridica.

Una zona senza armi di distruzione di massa rimane negoziata

La proposta di una zona senza armi nucleari regionale ha una lunga storia diplomatica. Si è espanso per includere altre armi di distruzione di massa. L’obiettivo è quello di trattare insieme le garanzie, la verifica e la sicurezza degli Stati della regione.

Una conferenza delle Nazioni Unite si è riunita su questo tema dal 2019. La sesta sessione si è tenuta dal 17 al 21 novembre 2025 sotto la presidenza marocchina. Israele non ha partecipato. Anche gli Stati Uniti erano assenti dai poteri osservatori.

Il disaccordo riguarda in particolare il metodo. I promotori della conferenza vogliono andare verso un quadro giuridicamente vincolante. Israele favorisce un approccio legato agli accordi regionali diretti, al riconoscimento reciproco e alla sicurezza che essa considera sufficiente.

Questa divergenza non riguarda solo un calendario. Essa determina ciò che deve precedere: trasformazione politica regionale, riduzione degli assegni o degli impegni di verifica. Le discussioni tecniche possono progredire senza risolvere questo blocco strategico.

Per il Libano e altri Stati non nucleari della regione, la posta in gioco va oltre il possesso di un’arma nazionale. Esso riguarda la prevenzione dell’escalation e le conseguenze di un incidente o di un’occupazione i cui effetti non rispettino le frontiere.

I limiti della deterrenza nelle guerre contemporanee

Una presunta capacità nucleare non ha soppresso le guerre di Israele, gli attacchi sul suo territorio o i conflitti con i gruppi armati. Questa osservazione non è sufficiente a dimostrare il fallimento di qualsiasi deterrenza. Essa dimostra che gli obiettivi attribuiti all’energia nucleare non sono confusi con la prevenzione di ogni atto ostile.

Le teorie della deterrenza distinguono una minaccia esistenziale e un confronto più limitato. Infatti, il confine puÃ2 diventare incerto sotto la pressione di una crisi. Il rischio dipende poi da percezioni, interpretazioni errate e la capacità dei manager di mantenere scambi affidabili.

La riservatezza può aumentare l’incertezza ricercata nell’avversario. Può anche impedire la comprensione delle soglie che tutti considerano decisivo. Questi due effetti coesistono: l’opacità non è né una garanzia automatica di stabilità né la prova che l’occupazione è imminente.

Modernizzare i mezzi convenzionali complica ulteriormente l’analisi. Un missile, un aereo o un sottomarino possono avere diverse missioni. L’osservazione di un movimento o di un test non è sufficiente a concludere che una preparazione nucleare è in corso. Gli avvisi specifici basati su un unico indice devono essere esaminati con cautela.

« opzione Samson » non sostituisce la dottrina ufficiale

Il termine « opzione Samson » si riferisce, in parte della letteratura, all’ipotesi di una risposta definitiva a una minaccia esistenziale. Il riferimento biblico evoca una distruzione le cui conseguenze l’autore stesso soffrirebbe. Il termine è stato imposto nel dibattito pubblico sull’energia nucleare israeliana.

Questo non è il titolo di un documento governativo pubblicato che stabilisce soglie, obiettivi e procedure. Utilizzando un certo piano come sinonimo, alle autorità viene data una dottrina i cui dettagli non sono accessibili.

Questa distinzione è particolarmente rilevante quando i commenti descrivono una minaccia di distruzione di capitali stranieri. Senza documenti autenticati, questi conti rimangono interpretazioni o speculazioni. Non possono servire come base per un elenco di obiettivi o una previsione di occupazione.

Quali sono gli sviluppi del 2026 che permettono di affermare

Il bilancio disponibile mantiene tre punti solidi. L’ordine di grandezza scelto per l’arsenale rimane circa 90 teste. Il lavoro continua nel complesso nucleare di Negev. La flotta sottomarino continua a rinnovarsi con il programma Drakon e Dakar.

Nessuno di questi fatti permette di impostare un aumento quantitativo dello stock. Le costruzioni visibili possono soddisfare diverse esigenze industriali. Una consegna navale non rivela le sue possibili armi nucleari. La manutenzione di una vecchia capacità può anche produrre un’attività significativa senza cambiare la forza lavoro totale stimata.

Le prossime informazioni decisive non saranno necessariamente immagini aggiuntive. Potrebbero provenire da archivi declassificati, cambiamenti dichiarativi, evoluzione delle salvaguardie internazionali o dati sufficientemente robusti per rivedere le stime. Nel frattempo, il programma nucleare israeliano rimane un potere ampiamente riconosciuto dall’analisi, ma ancora esente da un inventario pubblico completo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews