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Giovedì 19 novembre 2026, edizione di mezzanotte a Beirut.La Germania sostiene il suo contributo alla futura missione europea in Libano, mentre le tensioni nel sud rimangono al centro dell’agenda di sicurezza. A Parigi, il Senato ha adottato il bilancio della previdenza sociale in prima lettura. Una proposta di regolamento è all’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale di giovedì. Bruxelles crea un nuovo ufficio di sanzioni.

Berlino prepara il suo contributo alla missione europea in Libano

Il governo tedesco ha approvato mercoledì 18 novembre la sua partecipazione al EUSM Libano, la missione europea a sostegno delle istituzioni di difesa e di sicurezza libanesi. Berlino fornisce fino a 15 agenti di polizia e doganali per la sua componente civile. La Bundeswehr deve inoltre fornire un numero limitato di personale per la formazione della marina libanese, senza alcuna figura specificata nel comunicato.

Questa decisione nazionale non significa che il personale sia già schierato. Il governo tedesco afferma che la decisione di lanciare la missione potrebbe avvenire all’inizio di dicembre. Il Consiglio dell’Unione europea ha istituito l’EUSM il 12 ottobre, per un periodo iniziale di tre anni, con una decisione separata per il suo avvio dopo la pianificazione operativa.

La missione combina consigli e formazione a beneficio delle forze armate e delle Forze di Sicurezza Interna. Non deve essere considerata una forza di interposizione o una sostituzione dell’UNIFIL.

Libano meridionale: minacce e operazioni israeliane rivendicate

Il ministro della Difesa di Israele, Israele Katz, mercoledì ha minacciato di espandere le aree occupate in Libano in caso di escalation. Ha collegato il ritiro israeliano al disarmo di Hezbollah. Questa è una posizione politica e militare, non l’osservazione di un nuovo progresso territoriale.

L’esercito israeliano ha anche annunciato la distruzione di una struttura sotterranea che attribuisce a Hezbollah nella zona di Har Dov. Esso afferma che la Brigata 810 e l’unità Yahalom sono intervenuti nelle 24 ore precedenti la sua dichiarazione del 18 novembre. L’affiliazione e l’uso della struttura non sono corroborati in modo indipendente negli elementi disponibili. Non vi è alcun rapporto umano verificato che accompagna questo annuncio.

A Baabda, Qatar ed elettricità nel programma

Joseph Aoun e Nawaf Salam si sono incontrati mercoledì mattina a Baabda. Secondo il rapporto della presidenza, il Primo Ministro ha presentato i risultati della sua visita in Qatar e i progressi fatti sulla questione elettrica. Gli scambi si sono concentrati anche sulla necessità di proteggere il Libano dalle polarizzazioni regionali e internazionali.

Il comunicato stampa non contiene alcun contratto firmato, volume aggiuntivo di energia elettrica consegnata, o data di messa in servizio. L’incontro segna quindi una fase di consultazione, senza che si possa stimare un miglioramento dell’offerta per le famiglie e le imprese.

Banca del Libano: una diminuzione dei tassi di interesse, non il principale

La Banca del Libano Interim Circular 782 del 13 novembre prevede uno sconto del 95 per cento sull’interesse per determinati investimenti bancari in valuta estera con la banca centrale a partire dal 1° gennaio 2027. Questi includono i depositi di termine e i certificati di deposito in valuta estera tenuti da banche che operano in Libano.

La regola 2026 prevede già una riduzione del 90 per cento. La parte residua dell’interesse di riferimento aumenta quindi dal 10 % al 5 %. I pagamenti rimangono registrati in conti non freschi. Questa disposizione riguarda la remunerazione degli investimenti delle banche con BDL: non annuncia un nuovo sconto del 95% sui depositi principali degli individui.

Francia: Senato adotta PLFSS, la procedura continua

Mercoledì, il Senato francese ha approvato la legge sul finanziamento della previdenza sociale per il 2027. Il voto pubblico numero 118 ha registrato 201 voti a favore, 124 contrari e 15 astensioni, o 325 voti espressi.

Questo voto riguarda la prima lettura nel Senato. Non costituisce l’adozione definitiva del bilancio o la sua entrata in vigore. Il testo è stato considerato respinto nell’Assemblea nazionale il 23 ottobre prima di essere trasmesso al Senato. Le disposizioni votate restano soggette alla procedura parlamentare.

Prodotti delle colonie: un dibattito iscritto nell’Assemblea questo giovedì

Un disegno di legge per vietare l’importazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati è all’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale il 19 novembre. Il testo è stato adottato in commissione il 9 novembre. La sua inclusione nell’ordine del giorno non pregiudica l’esito del dibattito o dell’adozione finale.

Questa iniziativa francese deve essere distinto dalle norme europee esistenti: l’indicazione dell’origine dei prodotti e la loro esclusione dalle preferenze doganali non costituiscono in sé un divieto generale di vendita in tutta l’Unione europea.

Bruxelles stabilisce un Ufficio europeo delle sanzioni

Il 18 novembre la Commissione europea ha annunciato la creazione di un ufficio per rafforzare l’attuazione delle sanzioni dell’Unione. La sua attuazione è prevista per il 16 gennaio 2027. Il diplomatico svedese Lars Danielsson deve assumere la carica di inviato europeo per le sanzioni il 6 febbraio.

L’annuncio riguarda l’organizzazione e l’applicazione del regime europeo. Non deve essere presentato come nuovo elenco di persone sanzionate o imprese.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, una fotografia di archivio la cui data di tiro non è stabilita. Illustrazione istituzionale, non scena fotografata il 19 novembre. © François el Bacha / Libnanews.

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