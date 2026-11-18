Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Essenziale in cinque minuti
Il giornale di mezzanotte a Beirut, giovedì 19 novembre 2026. Missione europea in Libano, Sud, consultazione a Baabda, Banca del Libano, bilancio sociale francese, prodotti di regolamento e ufficio delle sanzioni europee. Fotografie di archivi legittimate esplicitamente, senza immagini delle operazioni menzionate. Narrazione generata da IA: Vivienne, français de France. Crediti : François el Bacha / Libnanews ; Archivi Libnanews ; Reichstag, Gravitatas, 16 ottobre 2026, CC0; Palais du Luxembourg, Dinkum, 29 agosto 2010, CC0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-19-novembre-2026-minute/
Guarda il video originale su YouTube
Commenti