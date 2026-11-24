Le fonti del caso riportano un’intrusione in un sistema non classificato utilizzato dalla CIA e dalla Direzione dell’Intelligence degli Stati Uniti. La piattaforma è stata utilizzata per analizzare le informazioni disponibili al pubblico o vendute in commercio. Resta da stabilire l’entità dell’accesso e l’identità dei responsabili.

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Un sistema usato dalla CIA e dall’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI) è stato detto di essere stato intruso, secondo diverse persone consapevoli del caso. Le informazioni rese pubbliche martedì 24 novembre indicano che l’incidente riguarda una rete non classificata. L’identità dei responsabili e l’elenco dei dati effettivamente consultati o copiati rimangono sconosciuti.

Il sistema viene utilizzato per raccogliere e analizzare informazioni pubblicamente disponibili o commercializzate. Una persona informata dell’incidente indica che la violazione è stata sigillata e che nessuna informazione classificata è stata compromessa. Questa valutazione non è accompagnata da una relazione pubblica di entrambi i servizi che dettagliano l’incidente. La data esatta dell’intrusione e la sua durata non sono noti.

Uno strumento di intelligenza da fonti aperte

L’intelligenza open source si basa sulla riconciliazione dei dati non necessariamente derivati da operazioni segrete. Gli analisti possono, ad esempio, confrontare le pubblicazioni online con le immagini satellitari commerciali. Diversi elementi, anodizzanti quando presi separatamente, possono aiutare a documentare l’evoluzione di una situazione.

Tuttavia, una rete non classificata non è una rete aperta al pubblico. Il problema non è limitato ai dati originali: la loro selezione e il loro raggruppamento possono informare i soggetti monitorati da un servizio. Tuttavia, non vi è alcuna prova che gli intrusi hanno ottenuto tali prove. Le informazioni disponibili non specificano le funzioni a cui hanno avuto accesso, o se i dati sono stati rimossi.

Incidenti separati nei servizi statunitensi

La segnalazione avviene dopo altre perturbazioni federali. La settimana precedente, una rete interna dell’Agenzia Nazionale di Sicurezza (NSA), utilizzata per lo scambio di informazioni riservate, non era temporaneamente disponibile. Questo stoppage di servizio da solo non costituisce prova di intrusione. L’FBI sta indagando sull’accesso sospetto a una base nazionale utilizzata dalla polizia.

L’amministrazione Trump ha pubblicamente respinto l’ipotesi di un attacco coordinato per spiegare la serie di guasti. Non ci sono prove pubbliche in questa fase che collegano l’intrusione riferita alla CIA agli incidenti dell’FBI o dell’NSA. La distinzione rimane essenziale: il ripristino di un servizio, il confinamento di accesso non autorizzato e la determinazione dei dati interessati corrispondono a tre diversi risultati.

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