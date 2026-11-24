Gli incendi sono riportati in Khiam e Zibqin Valley. I vettori libanesi chiedono uno sciopero alle sei. A Riyadh, le autorità saudite annunciano undici feriti. Teheran mantiene i suoi termini per negoziare con Washington. A Gaza, dieci persone sono morte martedì, tra cui una ferita da venerdì.

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Mercoledì 25 novembre 2026, mezzanotte a Beirut.Gli incendi sono stati segnalati martedì sera a Khiam e Zibqin Valley, dopo un’esplosione a Kfar Tebnit. I sindacati di trasporto stradale hanno chiesto uno sciopero alle 6 del mattino, con le processioni attesi nel centro di Beirut. Il Qatar continua i suoi sforzi con Washington mentre Teheran mantiene le sue condizioni. A Gaza, il record palestinese del giorno ha raggiunto dieci morti, compresi quelli feriti prima di martedì.

South Lebanon: Tiro a Khiam e Zibqin Valley

La sera di martedì 24 novembre, i corrispondenti dell’agenzia ufficiale libanese hanno segnalato un incendio automatico a Khiam, nel distretto di Marjayoun. La loro spedizione del 2213 attribuiva il fuoco all’esercito israeliano e non specificava il tempo di inizio o le sue conseguenze. Un punto separato, pubblicato in precedenza, ha riferito fuoco di artiglieria israeliana nella Zibqin Valley. Nessun risultato umano è stato segnalato per questi due episodi nei rapporti consultati.

A Kfar Tebnit, una grande esplosione attribuita all’esercito israeliano è stata segnalata prima di quella sera. Queste informazioni descrivono tre fatti distinti: non stabiliscono che sono coperti dalla stessa transazione.

Trasporti: sciopero dalle 6:00 alle 12:00, processioni dalle 9.30

Le federazioni di trasporto su strada e i sindacati stanno progettando raduni alle 6 del mattino in Maggiore Beirut, Monte Libano, Nord, Sud e Bekaa. Alle 9.30, le processioni devono essere fatte da diversi punti in Maggiore Beirut per Riad al-Solh e Martyr piazze. Una conferenza stampa sindacale è prevista alle 10.30 a Riad al-Solh Square.

Gli organizzatori dicono che vogliono lasciare strade aperte per veicoli civili. Questo annuncio non garantisce una circolazione fluida vicino alle riunioni. Il movimento mira a garantire l’attuazione degli impegni assunti dalle autorità ai professionisti del settore, in particolare sugli aiuti ai conducenti e alle condizioni per l’esercizio della professione.

Baalbeck: Cinque arresti dettagliati dall’esercito, un uomo ferito

Le forze armate libanesi hanno annunciato ricerche a Charaoné, Baalbeck, come parte di un’indagine sulla presunta sparatoria e traffico di narcotici. Il corpo del comunicato stampa distingue cinque persone arrestate e un sesto uomo, ferito durante uno scambio di fuoco e poi portato all’ospedale. Non specificava se fosse stato arrestato. Il comando dice che ha preso armi, munizioni e narcotici. L’indagine continua sotto il controllo della magistratura.

Riyadh: Beirut e Abu Dhabi condannano l’attacco

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato l’attacco a una torre nel distretto finanziario di Riyadh ed ha espresso la sua solidarietà con l’Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri degli Emirati ha emesso una condanna separata. Le autorità saudite hanno riportato 11 feriti.

Iran: Doha continua · Voci globali

Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani ha incontrato il vicepresidente statunitense JD Vance a Washington. Doha sostiene una soluzione diplomatica che garantisce la libertà di navigazione e apre la strada ad un accordo regionale. Questo incontro non è una ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha ripetuto martedì che l’Iran non avrebbe negoziato fino a quando non sono state soddisfatte sette condizioni, senza ri-listing tutto di loro. Nello Stretto di Ormuz, le Guardie Rivoluzionarie sostenevano che tre petroliere avevano colpito miniere e preso fuoco. Il Regno Unito, da parte sua, ha riferito che tre navi erano state colpite da proiettili non definiti e che i loro equipaggi erano sicuri e sani. Non c’è nulla da identificare le tre navi della dichiarazione iraniana come quelle del bollettino marittimo.

Gaza: Dieci morti il martedì, comprese le ferite dei giorni precedenti

L’agenzia pubblica palestinese, citando fonti mediche, ha registrato dieci morti martedì nella Striscia di Gaza. Tra loro c’era una donna di 30 anni che è morta di ferite sostenute venerdì nel campo di Noussiirat. La prima valutazione della giornata comprendeva tre morti nella zona di Wadi Gaza e tre in Al-Mawasi, ad ovest di Khan Yunes. Le dieci morti registrate non corrispondono a dieci persone uccise negli scioperi di martedì.

Mine e residui esplosivi: quasi 7.000 vittime identificate nel 2025

Il rapporto annuale del Landmine Monitor, pubblicato martedì, ha identificato 6.929 mine antiuomo e resti esplosivi delle vittime di guerra nel 2025, tra cui 1.955 morti. Questa è la recensione annuale più alta dal 2020. La Birmania e la Siria sono le due più grandi vittime. La relazione ricorda che il Trattato di Anti-Personnel Mine Ban è entrato in vigore per il Libano il 1° novembre 2026, sei mesi dopo la sua adesione.

Ucraina: esigenze di Kiev per 2027

Prima dei rappresentanti delle comunità ucraine, Volodymyr Zelensky ha stimato martedì che il suo paese avrebbe bisogno di almeno 15 miliardi di euro nel 2027. Questa è una stima di Kiev, non un nuovo impegno finanziario europeo. La questione dovrebbe essere all’ordine del giorno del Consiglio europeo del 26 e 27 novembre.

Copertina: Khiam visto da Marjayoun, fotografia di archivio pubblicata nel 2019. L’immagine non mostra le riprese del 24 novembre. François El Bacha / Libnanews.

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