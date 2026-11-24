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Il Libano ha fino al 1o novembre 2036 per trattare le zone coniate sotto la sua giurisdizione o controllo. Secondo il rapportoMonitoraggio della minestra 2026pubblicato martedì 24 novembre, circa 0,8 km2 all’anno dovrebbe essere messo a disposizione per soddisfare questa scadenza. Nel 2025, il paese ha rilasciato 0.22 km2.

Il calcolo si basa sulla contaminazione registrata alla fine del 2025. Non tiene conto di aree che potrebbero essere aggiunte. Nel 2024, 0.51 km2 era stato reso disponibile, secondo lo stesso rapporto, e la media storica era di circa 0,6 km2 all’anno. Il rilascio include la terra effettivamente sgomberata e terreno indagato per aumentare o ridurre l’area di sospetto. Pertanto, non solo misura l’eliminazione delle mine nel campo.

La prima relazione libanese è prevista in aprile

Il Libano ha depositato il suo strumento di adesione alla Convenzione di Ottawa il 1o maggio 2026. Secondo la notifica del depositario delle Nazioni Unite, il trattato è entrato in vigore il 1° novembre. Esso vieta, tra l’altro, l’uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di mine antiuomo, fatte salve le eccezioni previste nel testo. Stabilisce un limite di tempo di quattro anni per distruggere le scorte e dieci anni per trattare le aree coniate. La prima relazione sulla trasparenza del Libano è prevista il 30 aprile 2027.

In particolare, questa prima dichiarazione stabilisce lo status delle scorte conosciute o sospettate e delle zone coniate. La scadenza del 2036 non significa che tutti i rischi associati ai combattimenti ricadono nello stesso ambito: le conchiglie inesplorate e i resti dei cluster continuano a minacciare gli abitanti, ma non coincidono con le mine antiuomo coperte dalla Convenzione.

Sud concentra le difficoltà di accesso

La maggior parte della contaminazione riportata è nel sud. La relazione sottolinea che l’instabilità e le restrizioni di accesso ostacolano le operazioni. UNIFIL riferisce che ha sgomberato quasi cinque milioni di metri quadrati tra il 2006 e il 2023, prima della sospensione del suo lavoro regolare l’8 ottobre 2023. Ha detto che ha continuato a coordinare con le forze armate libanesi i rapporti di ordigni inesplorati. Questi interventi non sono equivalenti alla ripresa di un programma di pulizia regolare.

Il più grande record globale dal 2020

Il rapporto ha registrato almeno 6.929 vittime di mine e residui esplosivi di guerra nel 2025: 1.955 morti, 4.930 feriti e 44 persone il cui destino non poteva essere stabilito. I civili rappresentano l’84 per cento delle vittime conosciute. Il Myanmar ha 1,891 vittime e la Siria 1.602, un aumento di oltre il 50 per cento in quest’ultimo paese. Il rapporto pone questa progressione in un contesto di ritorno dopo la caduta del regime Bashar al-Assad, senza presentare la fine dei combattimenti come la fine del pericolo.

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