Capita ha concordato con il governo del Regno Unito un piano per riorganizzare il servizio pensionistico dei funzionari. Il Gruppo stima che questo contratto costerà di più nel 2027. Ha cambiato direttore generale e ha previsto una raccolta di fondi di 190 milioni di sterline, ancora soggetta al sostegno dei creditori.

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Capita, che amministra il British Public Service Pension Plan, ha annunciato lunedì 23 novembre, che è entrato in un piano di riorganizzazione del servizio con l’Ufficio del Gabinetto. Il ricorrente britannico si aspetta costi aggiuntivi nel 2027. Ha anche cambiato direttore generale con effetto immediato e sta valutando un aumento di capitale di circa £190 milioni.

Il trattamento dei fascicoli pensionistici rimane in ritardo

La gestione del piano ha indicato il 12 novembre che il numero dei casi in corso era aumentato da 150.000 a 156,000 nella sua tabella di follow-up. Questi sono file, non tanti pensionati senza pensione. In particolare, il regime stabilisce che la stessa domanda potrebbe essere considerata più volte quando una persona assicurata ha sollevato il richiedente; i file correlati sono ora consolidati.

Lo stesso punto ha indicato un miglioramento del servizio telefonico: il 99,8% delle chiamate ha ricevuto una risposta la settimana precedente, di cui il 79,9% entro 30 secondi. Tuttavia, un ricorso fatto non ammontava a un file chiuso. Per casi complessi, il piano richiede ancora documentazione o dati da datori di lavoro e persone assicurate prima di una stima o pagamento può essere fatto. L’annuncio di lunedì non modifica le regole del piano o i diritti pensionistici.

Una previsione riveduta dei risultati, finanziamenti ancora da raccogliere

Per il 2027, Capita prevede un reddito operativo rettificato di £ 85 a £ 95 milioni in meno rispetto a quanto previsto in precedenza. Questa differenza non è una perdita di previsione di questo importo. Il gruppo rappresenta il costo aggiuntivo del piano di adeguamento pensionistico a 15-25 milioni. Si aspetta anche circa 40 milioni di euro di impatto dal rilascio di due grandi contratti, 20 milioni nelle sue attività locali e regionali e 10 milioni perché prevede di vincere meno nuovi mercati altrove.

Ex direttore finanziario, Pablo Andres riesce ad Adolfo Hernandez con effetto immediato. L’aumento di capitale previsto per la prima metà del 2027 mira a ridurre il debito. Il principale azionista ha indicato di voler partecipare, ma il progetto è rimasto soggetto al sostegno dei creditori finanziari. Né questo progetto né il cambiamento di direzione hanno fissato una data per risolvere i ritardi del regime.

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