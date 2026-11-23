2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Bsous, nella Caza d’Aley, il Museo della Seta conserva il ricordo di un’attività che ha associato le piantagioni di gelso, l’allevamento di vermi, la filatura e la tessitura. Il suo interesse non è solo nei tessuti: permette di trovare i gesti e l’organizzazione del lavoro dietro una vecchia produzione del Monte Libano. Nota tuttavia: il suo sito ufficiale, consultato il 18 novembre 2026, annuncia una chiusura per la stagione 2026, senza data di riapertura.

Una vecchia fabbrica divenne un luogo di trasmissione

Secondo la storia pubblicata dall’istituzione, George e Alexandra Asseily acquisirono la proprietà dalla famiglia Fayad nel 1973. La fabbrica aveva operato lì per circa mezzo secolo, fino al 1945. La successiva trasformazione del sito non comportava quindi l’invenzione di un arredamento industriale, ma la conservazione di un edificio utilizzato per la produzione.

Il restauro delle terrazze è iniziato nel 1998, prima di quello dell’edificio nel 2000. Il museo cita l’architetto Jacques Abu Khaled e Sami Feghali per quest’ultima tappa. Nel 2001, una prima riunione di seta ha accompagnato lo sviluppo del progetto. Il tutto è gestito dall’Associazione Mémoire et Développement, nota come MED.

Il lavoro delle donne dietro i bozzoli

La presentazione dell’ecomuseo sottolinea il ruolo delle donne nella sericoltura libanese. Ricevere uova, nutrire e monitorare i vermi, quindi la raccolta di bozzoli ha formato una linea impegnativa di compiti. La seta, quindi, non era solo un prodotto commerciale: ha coinvolto un’organizzazione del lavoro domestico e villaggio.

La tessitura ha coinvolto anche molte famiglie. Il museo ricorda l’esistenza di centinaia di mestieri di seta all’inizio del XX secolo. Il suo approccio collega tre dimensioni: una popolazione, un territorio e un periodo storico. Invita quindi il lettore a leggere oggetti tecnici insieme alle condizioni in cui sono stati utilizzati.

Una storia industriale inscritta in un paesaggio

Nella sua carriera educativa, il museo situato a Btater nel 1841, l’installazione di una filatura associata a Portalis e evoca il ruolo dei giranti francesi nella formazione dei lavoratori locali. Questa circolazione delle tecniche completa la storia del commercio: le competenze sono state trasmesse anche tra le due sponde del Mediterraneo.

Giardini e terrazze partecipano a questa lettura patrimonio. Il loro restauro, descritto sul sito del museo, conserva ulivi e altre piantagioni mediterranee piuttosto che separare artificialmente l’ex fabbrica dal suo ambiente. Per una visita futura, rimane essenziale aspettare gli annunci di apertura: informazioni storiche e gli eventi vecchi ancora pubblicati online non vale la pena confermare un’accoglienza corrente.

Illustrazione: tessuto satinato fotografato nel 2020, immagine generica senza link documentario con Bsous o con collezioni museali. Foto: Anete Lusina / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews