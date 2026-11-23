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La Commissione per i Diritti Umani Nazionale chiede che ogni depositante sia in grado di sapere quanto la sua banca riconosce, come l’ha calcolato e come sfidarlo. Il suo parere del 19 novembre riguarda il progetto di recupero dei depositi. Non crea un diritto al pagamento, ma indica una domanda concreta: come verificare un equilibrio che determinerebbe poi i termini del rimborso?

L’indagine dovrebbe spiegare cosa è cambiato

Conoscere il suo vecchio equilibrio non è sufficiente per verificare l’importo tenuto dopo aver esaminato il file. Se due cifre non coincidono, allora è ancora necessario essere in grado di trovare l’operazione all’origine della deviazione. La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo (CNDH) chiede che ogni richiedente riceva una dichiarazione individuale che indica l’importo mantenuto dalla banca, le ragioni di ogni correzione, le parità utilizzate e le date di rimborso, nonché la procedura per correggere il calcolo.

Prendiamo un caso fittizio. Un depositante riceve una dichiarazione il cui totale è inferiore a quello della sua precedente dichiarazione bancaria. Senza spiegazioni, non poteva sapere se la differenza era dovuta a un prelievo già registrato, alla conversione o ad altra correzione. Un documento dettagliato consentirebbe di riconciliare ogni riga con la transazione corrispondente e, se c’è una mancanza o sembra essere un errore, di chiarire quali sono le sfide. Il CNDH chiede inoltre che le sospensioni temporanee dei procedimenti giudiziari relativi alla risoluzione di una banca siano soggette a revisione giudiziaria.

Il caso dei $100,000 esattamente

Il progetto presentato al Parlamento alla fine del 2025 illustra l’importanza del calcolo. Nella sua versione, l’articolo 8 fornisce, dopo la verifica e la regolazione delle bilance, per depositi di meno di $100,000 e per depositi di oltre $100,000. Nel primo caso, il testo prevede pagamenti per un periodo fino a quattro anni. Al di sopra della soglia, si distingue tra una prima tranche e un bilancio che sarebbe soggetto a valori patrimoniali.

La Commissione nota che questa formulazione non indica esplicitamente il regime applicabile ad un saldo riconosciuto di 100.000 dollari. Ha chiesto al legislatore di chiarirlo. Questo divario non porta alla conclusione che un richiedente in questo caso sarebbe escluso dal rimborso o collegato automaticamente ad uno dei due regimi. Le scadenze del progetto non sono scadenze acquisite.

Un registro comune non sostituisce una spiegazione individuale

La Banca del Libano fornì, in una decisione separata del 17 agosto 2026, un registro centrale e l’assegnazione di un identificatore univoco a ciascun depositante, compreso quando si tiene conto in diverse banche. Questo dovrebbe consentire di collegare i conti alla stessa persona. La decisione richiede l’entrata in vigore dell’adozione del suo meccanismo di attuazione. Solo non stabilisce che il registro è già funzionante o che un richiedente possa consultare i dettagli degli adattamenti effettuati.

Il registro e la dichiarazione rispondono quindi a due diverse domande: quali sono le responsabilità dello stesso depositante, e come è stato calcolato l’importo da riconoscere? Il primo facilita la riconciliazione dei dati bancari. Il secondo consentirebbe all’interessato di monitorare il risultato e di sapere chi contestarlo. È questa possibilità che il CNDH chiede di includere nella legge ancora in discussione.

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