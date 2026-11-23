La stampa araba del 23 novembre ha esaminato le condizioni per il ritorno al Libano meridionale, le reazioni al discorso di Joseph Aoun e le discussioni sul post-FINUL. La recensione distingue il sequestro di Qaa dalle supposizioni circa il suo destinatario, così come il danno trovato in Khartoum e Benghazi dalle presunte responsabilità. Il ruolo dei laboratori di Gaza, il bilancio sportivo della Saggezza e il ritorno al cinema con Manal Issa.

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Sulla prima pagina: sovranità libanese dopo l’indipendenza

Debel e il ritorno degli abitanti pongono due questioni distinte

Dopo l’83esimo anniversario dell’Indipendenza, il dibattito libanese si è spostato dalle cerimonie alle condizioni concrete per il ritorno al Sud. Il 22 novembre, Nawaf Salam ha condannato la presentazione di studenti della scuola pubblica di Debel in un video dell’esercito israeliano. Il Ministero dell’Istruzione ha riferito che la visita filmata era più di un mese e aveva avuto luogo senza alcuna informazione. La diffusione intorno all’indipendenza quindi non data la sparatoria. Il comune di Bint Jbeil, da parte sua, ha invitato gli abitanti a non seguire chiamate non ufficiali al ritorno. Non ha riaperto un’area né ha annunciato un programma.

Al Sharq Al Awsat, il 23 novembre 2026, ha osservato lo stesso divario tra la vacanza nazionale e la situazione nelle località meridionali dove le famiglie si erano ritirate. A Zawtar e Nabatiyah al-Faukah, le scene riportate non vale la pena indagare su tutti gli sfollati. Essi mostrano, d’altra parte, che le dichiarazioni a ritorno non risolvono da soli: una casa può essere a breve distanza della sua città natale e non può essere in grado di tornare. Questa è sia una questione di sicurezza che una questione di come riprendere la vita quotidiana.

Zawtar e Nabatiyé: il luogo di assemblaggio non è il luogo di ritorno

Nella sua 23 novembre 2026 edizione, Al-Quds Al-Arabi segnala la distruzione a Zawtar al-Sharqiyah e nella zona di Kfar Tebnit domenica 22. Al Sharq Al Awsat, datato lo stesso giorno, descrive una raccolta di persone da Zawtar al-Sharqiyah a Zawtar al-Gharbiyah. Ha anche portato una marcia a Nabatiyah al-Faukah. Queste storie parlano di luoghi e fatti diversi. Non consentono l’aggiunta di edifici danneggiati o la deduzione di un movimento generale di ritorno. Un raduno organizzato in una città ospitante non costituisce riapertura della città originale.

Politica locale: esclusività delle armi, dichiarazione e atti ancora separati

Annahar, nella sua edizione libanese del 23 novembre 2026, ricorda il discorso di Joseph Aoun a Nahr el-Kalb di sabato 21. Il presidente citò due impedimenti alla sovranità: l’occupazione israeliana di parte del territorio e l’influenza, secondo lui, esercitata da elementi del regime iraniano su decisioni e armi al di fuori dello Stato. Nello stesso discorso, ha chiesto il ritiro israeliano, il rilascio dei detenuti e la consegna delle armi all’autorità pubblica. La copertura del giornale non mostra un calendario per l’esecuzione. Le interpretazioni date ai circoli politici anonimi non sono una decisione.

Il quotidiano riporta diverse reazioni. Samir Geagea vuole che il discorso sia seguito dall’azione. Mufti Ahmad Qabalan e Sheikh Ali al-Khatib hanno sfidato alcuni passaggi. Nabih Berri ha rinunciato alle congratulazioni dell’indipendenza in solidarietà con le località meridionali, secondo Annahar. Queste posizioni non costituiscono un accordo tra le parti sull’ordine, il ritmo o le condizioni di resa delle armi.

Quotazioni e discorsi: il lutto di Georges Khodr e le letture del suo lavoro

Annahar, 23 novembre 2026, distingue l’annuncio della morte dell’ex metropolita greco-ortodosso Georges Khodr, fatta il giorno prima dal Patriarca Giovanni X, da tributi e testi di memoria. Secondo il giornale, Joseph Aoun insisteva sulla fede, la conoscenza e il pluralismo. Nawaf Salam ha ricordato di averlo conosciuto giovane e ha parlato della sua conoscenza dell’Islam e del suo attaccamento alla lingua araba. Queste sono testimonianze sull’uomo e sul suo posto nel dibattito libanese, non elementi dell’agenda politica.

Lo stesso numero riproduce estratti di scritti spirituali e pubblica un tributo a Ziad Baroud, che valuta il rapporto di Khodr con Ghassan Tueni. Possiamo leggere, fianco a fianco, testi della metropolitana e come i suoi contemporanei interpretano il suo lavoro. L’esistenza di un breve non rende le parole dell’autore, i ricordi di famiglia e l’apprezzamento retrospettivo identico. Gli articoli sulla scomparsa e gli archivi del pensiero pubblico di Khodr sono due oggetti separati.

Diplomazia: dopo UNIFIL, una scadenza fissa ma nessun successore ha deciso

Al Araby Al Jadid, il 23 novembre 2026, pubblicò un’analisi delle disposizioni previste dopo l’UNIFIL e il possibile luogo dell’esercito libanese e dei partner internazionali. Si tratta di una lettura delle discussioni, non del testo di una nuova risoluzione. La richiesta fatta da Nawaf Salam il giorno prima è specifica su un punto: il Primo Ministro vuole preservare una presenza internazionale e i legami umanitari tra il resto del paese e i villaggi del Sud che ha menzionato. Il suo comunicato non designa una forza successore alla missione.

Il testo attuale, risoluzione 2790, fissa il 31 dicembre 2026 come fine del mandato attuale. Il ritiro deve quindi essere organizzato per un periodo fino ad un anno. Il Consiglio autorizza funzioni limitate durante questa fase. Non è quindi necessario immaginare una partenza completa la sera del 31 dicembre, né leggere il programma di ritiro come estensione delle operazioni regolari. Una proposta di missione separata resterebbe da considerare sul proprio testo, comando e responsabilità.

La mediazione e la minaccia non sono due decisioni concorrenti

Al Sharq Al Awsat, nella sua 23 novembre 2026 edizione, riferisce che il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar difende la possibilità di una svolta tra Washington e Teheran. Al-Quds Al-Arabi, datato lo stesso giorno, dà il pavimento al capo della diplomazia egiziana, Badr Abdelatty, in coordinamento con il Qatar. Esso descrive gli scambi volti a rilanciare le discussioni. Ciò non significa che gli Stati Uniti e l’Iran abbiano accettato di riprendere i negoziati formali in una data determinata.

L’edizione internazionale di Annahar il 23 novembre presenta scenari discussi negli Stati Uniti, che vanno dal mantenimento della pressione a una nuova escalation. Parte della sua lettura si basa su interlocutori o informazioni indirette. Oltre ai commenti pubblici dei mediatori, devono essere mantenute ipotesi di stampa sulle decisioni americane e le rivendicazioni militari iraniani. Il riavvicinamento tra queste tre categorie spiega il clima politico; Non conferma alcun nuovo accordo o ordine di sciopero.

Politica internazionale: Aden sotto pressione e negoziati sul clima senza accordo generale

Al Araby Al Jadid, il 23 novembre 2026, descrive un aumento della pressione su Aden e nuovi scambi di accuse tra gli Houthis e la coalizione guidata dai sauditi. Le dichiarazioni quotidiane da entrambe le parti sugli scioperi e le intercettazioni. Queste dichiarazioni non costituiscono un conto indipendente delle operazioni. In Aden, il rischio chiave per i civili è che i combattimenti interromperanno lo spostamento, la consegna degli aiuti e le forniture. Il giornale evoca il rischio di un cerchio; Non vede la città prendere.

A Antalya, Al Araby Al Jadid, il 23 novembre, ha osservato che il COP31 era stato completato senza accordo sui testi politici presentati dalla presidenza. Il Segretario Esecutivo della Convenzione sul Clima delle Nazioni Unite, Simon Stiell, ha anche riconosciuto questo disaccordo nella sessione di chiusura del 22 novembre. Ha ricordato, tuttavia, che altre decisioni erano state prese, anche nella giusta transizione. L’assenza di compromessi su due testi centrali non porta alla conclusione che le delegazioni non hanno adottato alcuna decisione. Al contrario, queste decisioni separate non ripristinano il compromesso politico desiderato.

In Khartoum e Bengasi, i rapporti di danno non identificano i responsabili

Al Sharq Al Awsat, il 23 novembre 2026, riferisce che Denise Brown, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Sudan, ha confermato l’attacco il 22 novembre ad un edificio di organizzazione a Khartoum. Al-Quds Al-Arabi, lo stesso giorno, ha riferito anche sugli scioperi nell’agglomerato. La constatazione delle Nazioni Unite non conferma le imputazioni circolanti sulla loro origine. Non è inoltre necessario includere in questo dossier la valutazione pubblicata in Sud Sudan, che riguarda un altro Stato e un altro evento.

A Bengasi, Al-Quds Al-Arabi e l’edizione internazionale di Annahar, il 23 novembre, evidenziano i danni riportati su una nave russa. I conti concorrenti delle autorità libiche non danno un’attribuzione comune. Un’immagine del danno può documentare la condizione della nave; Non è sufficiente designare l’autore o stabilire un legame con la guerra in Ucraina.

Economia: dai prezzi del petrolio alle pressioni di maturità

Al Araby Al Jadid, 23 novembre 2026, descrive le famiglie giordane che riducono i loro acquisti di olio d’oliva, o sostituiscono l’acquisto di una grande lattina con quantità più piccole. Il rapporto distingue le spese di trasporto e di imballaggio, citate dai professionisti, dal potere d’acquisto delle famiglie. Un raccolto più abbondante può aumentare la fornitura senza abbassare ogni costo di vendita, e il prezzo osservato in un punto di vendita non è sufficiente per misurare l’intero mercato.

Nello stesso numero, il giornale esamina l’onere del servizio di debito in Egitto. Il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle entrate di bilancio non hanno lo stesso scopo. Confrontarli senza specificare anno e valuta può dare un’immagine fuorviante. L’argomento è diverso dai confronti regionali del debito nel Golfo, dove le entrate del petrolio, le spese e le possibilità di rifinanziamento variano da uno Stato all’altro.

Finanza alloggio, non finanziare una promessa

L’edizione internazionale di Annahar, il 23 novembre 2026, guarda indietro l’abitazione in Europa con illuminazione spagnola. Il giornale ribadisce l’aumento dei costi delle famiglie, la carenza di alcuni alloggi e gli strumenti di finanziamento discussi a livello europeo. Al Sharq Al Awsat, alla stessa data, riporta le misure saudite sulla terra non costruita a Riyadh. Questi sono strumenti diversi: il finanziamento di un progetto non porta ancora l’abitazione sul mercato; Non dimostra anche che la costruzione è iniziata.

Giustizia: il sequestro di Qaa da solo non è uno sponsor

Al Araby Al Jadid e Al Sharq Al Awsat, il 23 novembre 2026, ripresero nella zona di Qaa sabato 21 novembre. L’esercito libanese ha annunciato circa 264 chili di materiale esplosivo e l’arresto di tre persone sospettate di coinvolgimento nella tratta. Mette la fonte del carico in Siria. Il comunicato stampa non designa uno sponsor. Le persone arrestate rimangono sospetti; la quantità sequestrata non stabilisce la loro responsabilità finale o quella di un’organizzazione.

Viene anche segnalato un sequestro separato annunciato dalle autorità siriane nei pressi di Damasco. Dicono che hanno intercettato una spedizione in Libano. In mancanza di conferma ufficiale, questi due casi non devono essere collegati. Allo stesso modo, un riferimento alle precedenti convulsioni fornisce informazioni sui precedenti menzionati nella stampa, non sulla destinazione della spedizione o sullo stato di un’indagine giudiziaria. L’indagine deve rispondere a queste domande.

Nella Cisgiordania, i reclami, le indagini annunciate e la responsabilità stabilita

Al-Quds Al-Arabi, il 23 novembre 2026, riportò i veicoli bruciati nelle reazioni di Kafr Malik e palestinesi e giordani. Il giornale distingue gli atti segnalati dall’annuncio di un’indagine da parte dell’esercito israeliano. Al Sharq Al Awsat, della stessa data, cita Gadi Eisenkot, che ha descritto la violenza dei coloni contro i palestinesi come terroristi. È una posizione pubblica, non una qualifica giudiziaria dei fatti di Kafr Malik. Le sanzioni emesse dai governi stranieri, quando dirette contro individui o entità specifiche, non sostituiscono una decisione del tribunale in un caso particolare.

Società: A Gaza, la cura affronta anche la mancanza di analisi

Al Araby Al Jadid, 23 novembre 2026, descrive gli effetti della mancanza di reagenti e attrezzature nei laboratori di Gaza. Sahar Ghanem, responsabile del laboratorio e della banca del sangue del Ministero della Salute di Gaza, ha detto al giornale che cinque laboratori ospedalieri sotto il Ministero hanno fornito servizi, oltre a laboratori di assistenza primaria parzialmente funzionante. Questa zona non comprende tutte le strutture mediche a Gaza. Inoltre non corrisponde al numero totale di test che i pazienti possono effettivamente ottenere.

Il rapporto descrive il caso di una famiglia il cui bambino non può effettuare il monitoraggio necessario di una decisione di follow-up. Esso illustra la differenza tra l’accesso alla consultazione e la possibilità di completare la diagnosi o l’adattamento del trattamento. Lo stesso problema riguarda il trasporto scolastico in Algeria da un’altra angolazione: l’esistenza di una scuola non è sufficiente per rendere regolare la presenza dello studente se l’accesso alla scuola rimane difficile. Situazioni non sono paragonabili in gravità; Ciascuno distingue un servizio pubblicizzato dal suo uso effettivo.

Lezioni musicali mantenute nonostante lo spostamento

Annahar, nel suo 23 novembre 2026 edizione internazionale, riferisce sulla continuazione dei corsi di strumenti a Deir al-Balah nella Striscia di Gaza, nonostante la mancanza di attrezzature. La storia si basa su ciò che un insegnante e uno studente descrivono. Essa mostra che una pratica continua in condizioni precarie, senza dimostrare che colpisce tutti i bambini della zona o che ha un effetto terapeutico. È la continuità dell’insegnamento, il prestito o la riparazione degli strumenti e l’accesso degli studenti alle sessioni che un follow-up può documentare.

Cultura: Padiglione Richter e pratiche artigianali in primo piano

A Doha, Al Araby Al Jadid, 23 novembre 2026, torna all’apertura di un padiglione permanente progettato da Gerhard Richter nel parco del Museo dell’Arte Islamica. L’artista traspone il suo lavoro sui motivi ottenuti dividendo e ripetendo frammenti di pittura. Non è una mostra itinerante. L’edificio si compone di pareti e superfici riflettenti del luogo, mentre il futuro museo dei vecchi mulini rimane un progetto separato.

Nella sua edizione internazionale del 23 novembre, Annahar interroga il progettista degli Emirati Khalid al-Shafar su un progetto che combina un workshop del consiglio di Irthi e gli artigiani della braiding highi con una casa di moda. Il designer descrive la traduzione di un motivo nel lavoro tessile. Il file stabilisce il ruolo degli artigiani nel progetto come si riferisce, ma non consente la misurazione della remunerazione o del volume di produzione.

Sport: per la Saggezza, il basket e il calcio non fanno la stessa domanda di budget

A Annahar, 23 novembre 2026, Ragheb Haddad, presidente della Saggezza, presenta priorità distinte per le squadre di basket e calcio. Nel basket, ha rifiutato di assimilare la sconfitta in finale contro Al Riyadi a un fallimento e ha mantenuto un obiettivo di titolo. Per il calcio, spiega che una caduta del bilancio ha rafforzato l’obiettivo intorno alla manutenzione. Il giornale riporta la sua posizione sul pagamento progressivo dei salari. Non pubblica conti completi per determinare l’importo dei pagamenti.

Il Presidente ha anche fatto riferimento a una fase e a possibili percorsi di assunzione. Non fornisce un programma di lavoro o un annuncio finale di firma. Lo sviluppo della squadra di basket femminile, dopo essersi unito all’élite, è un altro obiettivo. Il confronto tra le discipline è quindi più interessante della semplice lettura dei risultati: consente di distinguere l’ambizione sportiva dichiarata, le risorse che un club sostiene di avere e le accuse che i conti pubblicati potrebbero misurare.

Tecnologia: fallimento della piattaforma e sospetti di esportazione non sono sotto lo stesso controllo

Al Araby Al Jadid, 23 novembre 2026, si riferisce ai sospetti di trasferimento avanzato di chip nonostante le restrizioni all’esportazione degli Stati Uniti. Il giornale distingue tra un numero di destinazione finale e una componente contabile. L’iniziazione o la divulgazione di un’indagine non stabilisce l’effettiva circostanza da parte di una particolare società o di un reato contabile. Ai fini del follow-up, sarà necessario separare le regole di esportazione effettivamente pubblicate, le decisioni di indagine e le accuse riportate.

Fallimento del servizio e responsabilità del fornitore

Annahar, nella sua edizione internazionale del 23 novembre 2026, esamina il caso dei servizi Microsoft in termini di contratti. Il giornale distingue il credito concesso quando un servizio non riesce a soddisfare il livello di disponibilità previsto e la riparazione di altre perdite, a seconda delle diverse condizioni. Non riporta una sentenza che stabilisce la responsabilità di Microsoft. La sfida concreta per un’azienda è sapere quale servizio ha effettivamente cessato di funzionare, come il suo contratto definisce la sua disponibilità e ciò che è previsto in una soluzione di backup in caso di un errore comune con diversi strumenti.

Nella stessa edizione, il file su Anthropic solleva una domanda diversa: chi detiene i voti dopo l’apertura del capitale? La percentuale di capitale, diritti di voto e potere in alcuni seggi del consiglio non misura lo stesso. I dati di introduzione e le stime sulla ricchezza non sono sufficienti per leggere le disposizioni di governance. È il documento di borsa applicabile che stabilisce la classe dei titoli e la portata dei diritti, piuttosto che l’unico mercato azionario.

Personalità: Manal Issa, il cinema dell’esilio e la ragione del ritorno

Al Sharq Al Awsat, 23 novembre 2026, pubblica un’intervista con l’attrice libanese Manal Issa sulla Pascoli estivi. Il quotidiano dà il premio ricevuto al Cairo International Film Festival e torna ad Hana, hostess libanese nelle Alpi. Manal Issa riporta il tema alla sua esperienza. La situazione del personaggio rimane una finzione, e i commenti dell’attrice si riferiscono al suo rapporto con il ruolo, non all’origine di tutte le scene.

Al-Quds Al-Arabi, lo stesso giorno, torna ad un tributo ad Ahmad Kaabour presso l’Università Araba di Beirut. Il rapporto cita l’intero Conservatorio e il Capo André Hage. Poiché il concerto ha già avuto luogo, non è un annuncio dell’ordine del giorno. Piuttosto, ci permette di misurare il posto di questo repertorio nella memoria urbana e come un tutto lo trasmette in un contesto diverso da quello della sua prima trasmissione.

Nello stesso numero, il cantante libanese Ragheb Alama dice ad Al Araby Al Jadid che usa le piattaforme per trasmettere la sua musica, ma che non usa l’acquisto di punti di vista. Essa distingue l’intelligenza artificiale come aiuto nella ricerca di idee per una sostituzione del ruolo umano nella creazione. Queste parole sono quelle dell’artista. Essi non, da soli, informano sulla frequenza di acquisto punti di vista nel settore musicale. D’altra parte, aprono una discussione sugli indicatori con i quali artisti, produttori e pubblico misurano la circolazione di una canzone.

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