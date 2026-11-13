Rischio: il peso dei grandi crediti

Nei dati della Banca del Libano per il 2025 ottobre, le esposizioni superiori a 50 miliardi di sterline rappresentano l’87,9% del portafoglio studiato e l’89 % del debito a rischio. Il loro peso controlla in gran parte il risultato consolidato. Questa decrittazione spiega perché un calo del rapporto può accompagnare un aumento degli importi di rischio, o viceversa, e perché queste statistiche non misurano le perdite permanenti o la situazione individuale di ogni banca o dei suoi mutuatari.

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Nei dati della Banca del Libano per il 2025 ottobre, le esposizioni superiori a 50 miliardi di sterline rappresentano l’87,9% del portafoglio studiato e l’89 % del debito a rischio. Questo peso spiega perché un miglioramento su piccole quantità non è sufficiente per cambiare l’indicatore generale. Essa mostra anche perché il calo di un rapporto non sempre dimostra un miglioramento dei rimborsi.

Il caso dei reclami a rischio in Libano non è una media. La revisione macroeconomica di BDL del dicembre 2025, rilasciata nell’aprile del 2026, confronta diverse tranches tra febbraio e ottobre. Consente l’osservazione simultanea della composizione del portafoglio e dei cambiamenti in ogni gruppo. Questi dati datati non costituiscono una valutazione corrente di ogni banca.

Rischio in Libano: rispettare il perimetro della figura

Il BDL include prestiti nelle categorie di rischio 4, 5 e 6. Esso riferisce il loro importo alle esposizioni all’interno del suo campo di applicazione, specificando che il denominatore esclude le rivendicazioni deprezzate designate come « prestiti comprovati dal credito ». Secondo questa definizione, il rapporto raggiunse l’86,3% nell’ottobre del 2025, come nel febbraio.

Questo tasso non è quindi una percentuale di tutti i beni del sistema bancario. Non significa che l’86,3% dei depositanti avrebbe perso i loro risparmi, né che la stessa quota degli importi in questione sarebbe definitivamente imprescindibile. Descrive una specifica classificazione e portata. Un confronto con un altro paese richiederebbe prima di verificare che le definizioni siano identiche.

La classificazione di un reclamo fornisce informazioni sul suo rischio. La perdita finale dipende anche da rimborsi futuri, garanzie, costi e tempi di recupero. Senza una recensione di file, il rapporto aggregato non consente di stimare ciò che sarà effettivamente recuperato. Né è possibile assegnare responsabilità individuale.

Perché una goccia può venire dal denominatore

Nel range di meno di 10 miliardi di sterline, il rapporto è passato dal 78,4% al 69,9%. La diminuzione è di 8,5 punti percentuali. Tuttavia, la quantità di crediti di rischio diminuisce di circa il 3%, mentre le esposizioni totali in questa tranche aumentano del 9%. Il miglioramento del rapporto è quindi in gran parte dovuto all’aumento del denominatore.

Un esempio puramente pedagogico aiuta a capire questo meccanismo. Se un portafoglio contiene 80 crediti di rischio su 100 esposizioni, il suo rapporto è dell’80%. Se i crediti a rischio rimangono a 80 ma le esposizioni aumentano a 110, il rapporto scende al 72,7%. In questo esempio non sono stati rimborsati crediti di rischio. I numeri illustrano un calcolo, non una vera banca.

La gamma da 10 a 20 miliardi di sterline è ancora più chiara. Il suo rapporto è diminuito dall’83,4% all’80%, mentre la quantità di crediti di rischio è aumentata dell’1%. Le esposizioni totali sono aumentate più velocemente del 6%. La diminuzione della percentuale coesiste quindi con un aumento dell’importo classificato a rischio.

In miliardi di sterline Rapporto febbraio 2025 Rapporto ottobre 2025 Meno di 10 78,4% 69,9% 10-20 83.4% 80,0% Da 20 a 30 86,7% 85,8% 40-50 86,8% 88,0% Più di 50 86,8% 87,4%

Queste tranches sono espresse in miliardi di sterline, non dollari. La tabella presenta una selezione di categorie documentate; non costituisce un elenco di banche o una classifica di imprese. Le cifre non danno il numero di mutuatari corrispondente ad ogni importo.

Il peso determinante delle esposizioni più grandi

Nella tranche oltre 50 miliardi di sterline, la quantità di crediti di rischio è diminuita del 3,1 %. Tuttavia, le esposizioni sono diminuite ulteriormente del 3,7%. Il rapporto sale quindi dall’86,8% all’87,4%. Questo è il contrario di quello delle piccole tranche: una diminuzione dell’importo a rischio può accompagnare un deterioramento della percentuale.

Questo gruppo domina il risultato consolidato perché rappresenta quasi nove decimi delle esposizioni studiate. Una media del settore è ponderata dagli importi. Non dà lo stesso peso a ogni tranche o mutuatario. L’evoluzione di un insieme molto importante può quindi neutralizzare il progresso altrove.

Il BDL presenta una simulazione per misurare questa sensibilità: la riduzione dei crediti di rischio dalla tranche più grande del 20%, mantenendo costanti le esposizioni totali, aumenterebbe il rapporto complessivo dall’86,3% a circa il 70,9%. Questo calcolo non è né un obiettivo annunciato né una previsione di rimborso. Isola l’effetto del gruppo dominante sotto un’ipotesi esplicita.

Media non sostituisce la recensione del file

Il mantenimento del rapporto complessivo dell’86,3% tra febbraio e ottobre maschera quindi movimenti diversi. Alcuni importi diminuiscono, altri aumentano; le dimensioni del portafoglio cambiano anche. Per monitorare la qualità dei crediti, il tasso, il suo numeratore e denominatore devono essere letti insieme.

Nel tema separato della ristrutturazione bancaria, il comunicato del FMI del 13 febbraio 2026 ha sottolineato la necessità di un processo indipendente, trasparente ed efficace. Le statistiche concordate non possono sostituire questa valutazione. Due istituzioni esposte a diversi portafogli non hanno necessariamente la stessa capacità di recupero, anche quando la media nazionale appare stabile.

Il prossimo elemento utile sarà quindi sufficiente informazione dettagliata sui movimenti del portafoglio: rimborsi, nuove classificazioni, uscite e garanzie. I dati 2025 stabiliscono già un punto preciso: il peso delle esposizioni più grandi controlla in gran parte l’indicatore generale, mentre le variazioni percentuali devono essere separate dalle variazioni degli importi a rischio.

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