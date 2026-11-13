La 5a Giornata Universitaria sui Disturbi dello Spettro Autismo è organizzata dall’USJ di venerdì 13 novembre 2026. A partire dalle ore 2, gli interventi annunciati affrontano l’assistenza, la diagnosi tardiva, la valutazione e l’assistenza dentale. Una seconda sessione, a partire dalle ore 16.15, si concentra sul supporto didattico e sull’inclusione scolastica in Libano. L’ammissione è gratuita presso l’Auditorium Raymond e Aida Najjar della Facoltà di Medicina; la chiusura è stata annunciata alle 18.15.

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Questo venerdì 13 novembre 2026, l’Università di San Giuseppe a Beirut organizza il suo quinto giorno accademico dedicato ai disturbi dello spettro dell’autismo. Dopo una mattina dedicata alla proiezione e alla clinica, il pomeriggio deve affrontare la cura, la diagnosi tardiva e l’inclusione scolastica. L’ingresso è gratuito presso l’auditorium Raymond e Aida Najjar, presso la Facoltà di Medicina dell’USJ.

Per coloro che desiderano partecipare all’incontro di questo pomeriggio, sono annunciate due sequenze: cura dalle 2 alle 4, poi educazione e strutture libanesi dalle 4,15 alle 18,15. Tutti i tempi indicati sono quelli a Beirut. Questo è il programma annunciato dall’università, non un rapporto degli interventi.

Autismo: cura e diagnosi tardiva dalle ore 2

La prima sessione pomeridiana riunisce diverse discipline. Isabelle Amado deve intervenire da Parigi con una videoconferenza sulla riabilitazione psicosociale. Alle 14.30, Eliane Abureili Besson parlerà della diagnosi tardiva e delle sue conseguenze.

Seguiranno due presentazioni: alle 15, Nidal Nakad, Dima Atieh e Edith Kouba Hreich affronteranno la valutazione del comportamento autistico e della validazione in Libano degli strumenti ECA2 e ECA-P. Alle 15:30, Léa Nakhle presenterà un lavoro sulla terapia professionale e l’assistenza dentale nel bambino con un disturbo dello spettro autismo intorno a un kit sensoriale.

Questi titoli annunciano i temi dei giornali. Solo loro non permettono di concludere che un intervento è efficace o di conoscere i risultati del lavoro presentato.

Scuola e accompagnamento dalle ore 16.15

Dopo una pausa di 15 minuti, la sequenza finale si concentrerà su istruzione, scuole e centri in Libano. Micheline Khoury El Yamamine aprirà questa parte all’accompagnamento pedagogico degli studenti interessati. Maria Mamva presenterà poi una valutazione della conoscenza dell’autismo tra gli insegnanti e la popolazione libanese.

La fine del pomeriggio darà un posto all’esperienza associativa e scolastica. Un intervento di Anita El Hage è stato annunciato intorno ai cinquant’anni di SESOBEL, prima di quello di Zeina Boustany sull’inclusione nelle scuole. La chiusura è all’ordine del giorno alle 18.15.

Informazioni per arrivarci oggi

L’incontro si svolge presso la Facoltà di Medicina dell’Università di San Giuseppe, nell’auditorium Raymond e Aida Najjar. Il poster ufficiale indica un ingresso gratuito. Per precisione pratica, la facoltà pubblica il numero +961 1 421 235 e l’indirizzo fm@usj.edu.lb.

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